НЕБОЛЬСИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

НЕБОЛЬСИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский дирижёр, композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР.

Из се­мьи му­зы­кан­тов, иг­ре на фортепиано и скрип­ке обу­чал­ся у ма­те­ри. В 1916-1917 годах скри­пач в ор­ке­ст­ре С. А. Ку­се­виц­ко­го . В 1919 году (или 1920 году) окон­чил Институт музыкальной дра­мы (до 1918 года Музыкально-дра­ма­тическое училище Московского фи­лар­мо­нического общества), где учил­ся иг­ре на скрип­ке и ком­по­зи­ции (у А. Н. Ко­ре­щен­ко). В 1919-1920 годах хор­мей­стер и ди­ри­жёр в од­ном из московских на­род­ных до­мов.

С 1920 года хор­мей­стер, в 1922-1959 годах ди­ри­жёр Боль­шо­го те­ат­ра, ди­ри­жи­ро­вал пре­имущественно опе­ра­ми (свыше 40), сре­ди ко­то­рых: «Бо­ге­ма» Дж. Пуч­чи­ни, «Ма­нон» Ж. Масс­не, «Фра-Дья­во­ло» Д. Ф.Э. Обе­ра, «Зо­ло­той пе­ту­шок» Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, «Ис­ка­те­ли жем­чу­га» Ж. Би­зе, «Ев­ге­ний Оне­гин» и «Ма­зе­па» (Государственная премия СССР, 1950 год) П. И. Чай­ков­ско­го, «Гу­ге­но­ты» Дж. Мей­ер­бе­ра, «Тру­ба­дур» Дж. Вер­ди, «Ру­сал­ка» А. С. Дар­го­мыж­ско­го, «Дон Жу­ан» В. А. Мо­цар­та, «Сель­ская честь» П. Мас­ка­ньи, «Валь­ки­рия» Р. Ваг­не­ра (1940 год; ре­жис­сё­ром этой по­ста­нов­ки вы­сту­пил С. М. Эй­зен­штейн); пер­вые по­ста­нов­ки ны­не не ис­пол­няю­щих­ся опер «Заг­мук» А. А. Крей­на, «Выш­ка Ок­тяб­ря» Б. Л. Явор­ско­го (обе 1930 год).

С 1928 года ди­ри­жёр Московской фи­лар­мо­нии. С 1945 года художественный руководитель ор­ке­ст­ра и хо­ра Министерства ки­не­ма­то­гра­фии, с ко­то­ры­ми оз­ву­чил ряд филь­мов («Па­де­ние Бер­ли­на», 1950 год, «Боль­шой кон­церт», 1951 год, и др.). В 1940-1946 годах пре­по­да­вал ди­ри­жи­ро­ва­ние в Московской консерватории (с 1941 года профессор, с 1943 года заведующий ка­фед­рой опер­ной под­го­тов­ки). Ау­дио­за­пи­си опер (пре­имущественно с кол­лек­ти­вом Боль­шо­го те­ат­ра): «Иван Су­са­нин» М. И. Глин­ки , «Хо­ван­щи­на» М. П. Му­сорг­ско­го, «Дуб­ров­ский» Э. Ф. На­прав­ни­ка, ряд опер Чай­ков­ско­го и Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва и др. Ав­тор ба­ле­тов «Шут­ка ним­фы», «Вак­ха­на­лия», «Кре­по­ст­ная му­за» (все 1917 год, не по­став­ле­ны), кан­тат, ка­мер­но-ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ки, ро­ман­сов.