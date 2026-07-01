НЕБОЛЬСИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
НЕБОЛЬСИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский дирижёр, композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР.
Из семьи музыкантов, игре на фортепиано и скрипке обучался у матери. В 1916-1917 годах скрипач в оркестре С. А. Кусевицкого. В 1919 году (или 1920 году) окончил Институт музыкальной драмы (до 1918 года Музыкально-драматическое училище Московского филармонического общества), где учился игре на скрипке и композиции (у А. Н. Корещенко). В 1919-1920 годах хормейстер и дирижёр в одном из московских народных домов.
С 1920 года хормейстер, в 1922-1959 годах дирижёр Большого театра, дирижировал преимущественно операми (свыше 40), среди которых: «Богема» Дж. Пуччини, «Манон» Ж. Массне, «Фра-Дьяволо» Д. Ф.Э. Обера, «Золотой петушок» Н. А. Римского-Корсакова, «Искатели жемчуга» Ж. Бизе, «Евгений Онегин» и «Мазепа» (Государственная премия СССР, 1950 год) П. И. Чайковского, «Гугеноты» Дж. Мейербера, «Трубадур» Дж. Верди, «Русалка» А. С. Даргомыжского, «Дон Жуан» В. А. Моцарта, «Сельская честь» П. Масканьи, «Валькирия» Р. Вагнера (1940 год; режиссёром этой постановки выступил С. М. Эйзенштейн); первые постановки ныне не исполняющихся опер «Загмук» А. А. Крейна, «Вышка Октября» Б. Л. Яворского (обе 1930 год).
С 1928 года дирижёр Московской филармонии. С 1945 года художественный руководитель оркестра и хора Министерства кинематографии, с которыми озвучил ряд фильмов («Падение Берлина», 1950 год, «Большой концерт», 1951 год, и др.). В 1940-1946 годах преподавал дирижирование в Московской консерватории (с 1941 года профессор, с 1943 года заведующий кафедрой оперной подготовки). Аудиозаписи опер (преимущественно с коллективом Большого театра): «Иван Сусанин» М. И. Глинки, «Хованщина» М. П. Мусоргского, «Дубровский» Э. Ф. Направника, ряд опер Чайковского и Римского-Корсакова и др. Автор балетов «Шутка нимфы», «Вакханалия», «Крепостная муза» (все 1917 год, не поставлены), кантат, камерно-инструментальной музыки, романсов.