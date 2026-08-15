НЕБОЛЬСИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

Ранние годы

Павел Иванович родился в 1817 г. (более точная дата неизвестна) в Нижегородской губернии. Выходец из дворян, принадлежал к роду Небольсиных.

Получил блестящее образование. Обучался в 3-й Санкт-Петербургской гимназии, затем – на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета.

Карьера и исследования

Карьера Н. началась с назначения на должность младшим помощником секретаря 1-го отделения V (уголовного) департамента Правительствующего Сената. В 1841 г. Н. был переведен в 7-е отделение.

В 1846 г. отправился на Алтай для занятия золотодобычей. Наряду с поисками золота Н. занимался изучением Алтайского горного округа. Увлекся историей сибирских казаков. Вышел в свет ряд его трудов, посвященных сибирским приискам.

С 1848 г. – в составе Императорского русского географического общества. В 1850 – 1851 гг. занимался изучением торговли между Россией и Средней Азией в Прикаспии и в Букеевской Орде.

С 1852 г. – преподаватель коммерческой географии и статистики в Санкт-Петербургском коммерческом училище. С 1856 г. параллельно был секретарем канцелярии Департамента хозяйственных дел Главного управления путей сообщения и публичных зданий. Членствовал в Центральном статистическом комитете Министерства внутренних дел.

Общественные и государственные нужды

В 1863 г. вошел в состав Гродненского губернского по крестьянским делам присутствия. В 1869 г. стал членом Временной комиссии по крестьянским делам, которую организовал Литовский генерал-губернатор. В 1870 г. устроился чиновником особых поручений по крестьянским делам. На следующий год занял должность отдельного цензора по внутренней цензуре г. Вильно. Ее он занимал до последних дней своей жизни.

Наука и публицистика

Поездки в Сибирь завершились написанием трех книг. Вернувшись с Каспия, Н. также подготовил три книги. Подготовка крестьянской реформы нашла отражение в очередной книге Н., как и результаты работы в Главном управлении путей сообщения.

В 1853 г. Н. вручили Жуковскую премию. В 1856 г. Н. удостоился Демидовской премии от ИРГО.

С 1857 г. – редактор книжки XII «Записок Императорского Русского географического общества».

По итогам поездки в Северо-Западный край Н. собрал многочисленные данные о быте ашкеназов, воплотив их в очерке.