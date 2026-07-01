НЕБОЛСИН ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ

НЕБОЛСИН ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ - российский финансист, экономист, государственный деятель, публицист, действительный тайный советник.

Отец А. Г. Не­бол­си­на . Дво­ря­нин. До 1828 года вос­пи­ты­вал­ся в Бла­го­род­ном пан­сио­не при Санкт-Пе­тербургском университете, за­тем по­сту­пил на служ­бу в Министерство фи­нан­сов. С 1830 года по 1859 года ре­дак­тор «Ком­мер­че­ской га­зе­ты», из­да­вав­шей­ся этим министерством; в 1834 году вёл в ней раз­дел ком­мерческой гео­гра­фии. В 1830-е годы со­труд­ни­чал в из­да­нии А. А. Плю­ша­ра «Эн­цик­ло­пе­ди­че­ский лек­си­кон». Совместно с Е. Фи­ше­ром ре­дак­ти­ро­вал «Биб­лио­теку ком­мер­че­ских зна­ний» (т. 1-12, 1839-1844 годы).

Вхо­дил в Комитет Министерства фи­нан­сов для изы­ска­ния средств по воз­ро­ж­де­нию в Рос­сии ку­печеского фло­та (1856-1860 годы). С 1858 года член Со­ве­та ми­ни­ст­ра фи­нан­сов, член различных ко­мис­сий и со­ве­ща­ний [в т. ч.: по де­лам тор­гов­ли с Ки­та­ем; для об­су­ж­де­ния пред­ло­же­ний об из­ме­не­нии в Рос­сии де­неж­ной (мо­нет­ной) еди­ни­цы; для рас­смот­ре­ния при­чин упад­ка век­сель­но­го кур­са; по ме­рам пре­дот­вра­ще­ния бан­ков­ско­го кри­зи­са; по пре­об­ра­зо­ва­нию Государственного ком­мерческого бан­ка и вы­ра­бот­ки но­во­го ус­та­ва Государственного бан­ка (над этим до­ку­мен­том Неболсин ра­бо­тал вме­сте с Е. И. Ла­ман­ским )].

Член Ко­мис­сии при Во­енном ве­дом­ст­ве для об­су­ж­де­ния спо­со­бов за­го­то­вок про­ви­ан­та для войск (1861 год). Неболсин вхо­дил в Учёный комитет Министерства фи­нан­сов (1861/1862-1863 годы). В 1862-1863 годах Неболсин - ди­рек­тор Осо­бен­ной кан­це­ля­рии Министерства фи­нан­сов по кре­дит­ной час­ти; в 1863-1866 годах то­ва­рищ (за­мес­ти­тель) ми­ни­ст­ра фи­нан­сов. Се­на­тор (с 1863 года). В 1867 году на­зна­чен пред­се­да­те­лем Осо­бой ко­мис­сии по пе­ре­смот­ру та­мо­жен­но­го та­ри­фа по ев­ропейской тор­гов­ле. С января 1868 года член Государственного со­ве­та; в 1875-1877 годах председатель Ко­мис­сии при Министерстве фи­нан­сов для рас­смот­ре­ния во­про­сов о снаб­же­нии же­лез­ных до­рог рель­са­ми, под­виж­ным со­ста­вом.

С сентября 1845 года член (с 1871 года член Со­ве­та, с 1895/1896 года почетный член) РГО. В 1866 году вхо­дил в Ко­мис­сию РГО по ор­га­ни­за­ции экс­пе­ди­ций, ис­сле­дую­щих хлеб­ную тор­гов­лю и её влия­ние на эко­но­мическое со­стоя­ние кре­сть­ян и по­ме­щи­ков в различных гу­бер­ни­ях. Пред­став­лял РГО в Орг­ко­ми­те­те 8-го съез­да ме­ж­ду­народного ста­ти­стического кон­грес­са (Санкт-Пе­тер­бург, 1872 год). В 1874 году член Ко­мис­сии РГО по раз­ра­бот­ке ста­тистических ма­те­риа­лов, со­б­ран­ных зем­ст­ва­ми. Неболсин - член Воль­но­го эко­но­ми­че­ско­го об­ще­ст­ва (ВЭО) (с 1845 года), в 1850-1856 годах не­пре­мен­ный сек­ре­тарь. Со­глас­но за­ве­ща­нию Неболсина, его биб­лио­те­ка бы­ла пе­ре­да­на в дар ВЭО (смотрите «Ка­та­лог Не­бо­лсин­ской биб­лио­теки», 1900 год). Член Московского общества сельского хозяйства (с 1852/1853 года).

Неболсин - ав­тор ря­да эко­но­мических и ста­ти­стических ра­бот. В ис­сле­до­ва­нии «Бан­ки и дру­гие кре­дит­ные ус­та­нов­ле­ния в Рос­сии и ино­стран­ных зем­лях» (1840 год) пред­ста­вил ис­то­ри­ко-ста­ти­стическое обо­зре­ние уст­рой­ст­ва и дея­тель­но­сти кре­дит­ных уч­ре­ж­де­ний - за­ём­ных, ком­мерческих, ас­сиг­на­ци­он­ных, городских бан­ков; по­ка­зал дви­же­ние обо­ро­тов по вкла­дам и ссу­дам в со­хран­ных и ссуд­ных каз­нах при вос­пи­та­тель­ных до­мах, гу­берн­ских кре­дит­ных уч­ре­ж­де­ни­ях.

В ра­бо­тах «Ста­ти­сти­че­ские за­пис­ки о внеш­ней тор­гов­ле Рос­сии» (ч. 1-2, 1835 год) и «Ста­ти­сти­че­ское обо­зре­ние внеш­ней тор­гов­ли Рос­сии» (ч. 1-2, 1850 год; ру­ко­пись удо­стое­на в 1847 году Жу­ков­ской премии РГО) Неболсин ис­сле­до­вал раз­ви­тие внеш­ней тор­гов­ли Рос­сии в первой половине XIX века, при­ори­тет­ных её на­прав­ле­ний в свя­зи с эво­лю­ци­ей отечественной промышленности. Ука­зал, что Рос­сия (в сво­ей тор­гов­ле) яв­ля­ет­ся зем­ле­дельческим го­су­дар­ст­вом по от­но­ше­нию к Запа­ду и ма­ну­фак­тур­ным - к Вос­то­ку.

На­граж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­санд­ра Нев­ско­го (1875 год; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му в 1883 году), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1891 год) и др.