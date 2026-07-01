НЕБОЛСИН ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ
НЕБОЛСИН ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ - российский финансист, экономист, государственный деятель, публицист, действительный тайный советник.
Отец А. Г. Неболсина. Дворянин. До 1828 года воспитывался в Благородном пансионе при Санкт-Петербургском университете, затем поступил на службу в Министерство финансов. С 1830 года по 1859 года редактор «Коммерческой газеты», издававшейся этим министерством; в 1834 году вёл в ней раздел коммерческой географии. В 1830-е годы сотрудничал в издании А. А. Плюшара «Энциклопедический лексикон». Совместно с Е. Фишером редактировал «Библиотеку коммерческих знаний» (т. 1-12, 1839-1844 годы).
Входил в Комитет Министерства финансов для изыскания средств по возрождению в России купеческого флота (1856-1860 годы). С 1858 года член Совета министра финансов, член различных комиссий и совещаний [в т. ч.: по делам торговли с Китаем; для обсуждения предложений об изменении в России денежной (монетной) единицы; для рассмотрения причин упадка вексельного курса; по мерам предотвращения банковского кризиса; по преобразованию Государственного коммерческого банка и выработки нового устава Государственного банка (над этим документом Неболсин работал вместе с Е. И. Ламанским)].
Член Комиссии при Военном ведомстве для обсуждения способов заготовок провианта для войск (1861 год). Неболсин входил в Учёный комитет Министерства финансов (1861/1862-1863 годы). В 1862-1863 годах Неболсин - директор Особенной канцелярии Министерства финансов по кредитной части; в 1863-1866 годах товарищ (заместитель) министра финансов. Сенатор (с 1863 года). В 1867 году назначен председателем Особой комиссии по пересмотру таможенного тарифа по европейской торговле. С января 1868 года член Государственного совета; в 1875-1877 годах председатель Комиссии при Министерстве финансов для рассмотрения вопросов о снабжении железных дорог рельсами, подвижным составом.
С сентября 1845 года член (с 1871 года член Совета, с 1895/1896 года почетный член) РГО. В 1866 году входил в Комиссию РГО по организации экспедиций, исследующих хлебную торговлю и её влияние на экономическое состояние крестьян и помещиков в различных губерниях. Представлял РГО в Оргкомитете 8-го съезда международного статистического конгресса (Санкт-Петербург, 1872 год). В 1874 году член Комиссии РГО по разработке статистических материалов, собранных земствами. Неболсин - член Вольного экономического общества (ВЭО) (с 1845 года), в 1850-1856 годах непременный секретарь. Согласно завещанию Неболсина, его библиотека была передана в дар ВЭО (смотрите «Каталог Неболсинской библиотеки», 1900 год). Член Московского общества сельского хозяйства (с 1852/1853 года).
Неболсин - автор ряда экономических и статистических работ. В исследовании «Банки и другие кредитные установления в России и иностранных землях» (1840 год) представил историко-статистическое обозрение устройства и деятельности кредитных учреждений - заёмных, коммерческих, ассигнационных, городских банков; показал движение оборотов по вкладам и ссудам в сохранных и ссудных казнах при воспитательных домах, губернских кредитных учреждениях.
В работах «Статистические записки о внешней торговле России» (ч. 1-2, 1835 год) и «Статистическое обозрение внешней торговли России» (ч. 1-2, 1850 год; рукопись удостоена в 1847 году Жуковской премии РГО) Неболсин исследовал развитие внешней торговли России в первой половине XIX века, приоритетных её направлений в связи с эволюцией отечественной промышленности. Указал, что Россия (в своей торговле) является земледельческим государством по отношению к Западу и мануфактурным - к Востоку.
Награждён орденами Святого Александра Невского (1875 год; алмазными знаками к нему в 1883 году), Святого Владимира 1-й степени (1891 год) и др.