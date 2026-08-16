НЕБДИНСКИЙ МУЗЕЙ

Литературный музей Виктора Алексеевича Савина в селе Небдино открыт в 1986 году. Музей размещается в здании бывшего начального земского училища.

Здание - памятник истории и архитектуры начала двадцатого века. Начальное земское училище открылось в 1905 году. В училище преподавали: П.А. Анисимов ( фольклорист , композитор), А.А. Маегов (поэт, учёный-философ).

В двадцатые годы прошлого века в здании размещались изба-читальня и народный дом, на сцене которого показывал свои пьесы В.А. Савин. В 2008 году создана новая экспозиция, которая расположена в трёх залах. В первом зале представлены документы и материалы, рассказывающие об истории села Небдино. Эпиграфом к экспозиции второго зала служат строки из стихотворения «Зэв нимкодь сьőлőмлы» («Сердцу так радостно!»). Третий зал музея посвящён писателям и поэтам Корткеросского района. Здесь представлены фотографии, книги, рукописи. В этом же зале представлены творческие работы самодеятельных авторов Корткеросского района. Всего в фондах музея находится более 1800 единиц хранения. Проводятся выездные экскурсии. Также для посетителей проводятся занятия с мастерами прикладного творчества в форме мастер-классов, лекции.

Иллюстрации:

Литературный музей Виктора Алексеевича Савина в селе Небдино.