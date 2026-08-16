НЕАРХ, сын Андротима (др.-греч. Νέαρχος)

Один из соратников Александра Великого , в конце восточных походов его флотоводец, а затем участник начального этапа борьбы диадохов.

При Филиппе II отец Неарха с семьей переселился с Крита в Македонию, став жителем Амфиполя. Неарх принадлежал к кругу близких друзей Александра еще до прихода того к власти. В 336 г. до н.э. он, в числе нескольких других друзей македонского царевича, был выслан Филиппом из Македонии в связи со скандалом вокруг инициативы Пиксодара, сатрапа и династа Карии, о заключении брака между его дочерью и Арридеем, сыном Филиппа и сводным братом Александра, когда вскрылось, что последний пытался тайно предложить Пиксодару свою кандидатуру.

После того, как Александр стал царем (осень 336 г. до н.э.), Неарх был возвращен из ссылки. Он находился со своим монархом с самого начала его походов на Восток (с 334 г. до н.э.). Зимой 334/3 г. до н.э. Александр назначил Неарха сатрапом Ликии и Памфилии , только что покоренных областей на юге Малой Азии. На этом посту он оставался несколько лет, до тех пор, пока македонский царь, пребывая уже в Средней Азии, ни вызвал его к себе; весной 328 г. до н.э. Неарх вместе с Асандром, прежним сатрапом Лидии, привел к Александру в Бактры (столицу Бактрии) крупные контингенты наемников в качестве подкрепления. Далее некоторое время он находился при персоне царя, выполняя его военные поручения. Деятельность Неарха как флотоводца началась в Индии в 326 г. до н.э., когда Александр приказал построить на реке Гидасп большой флот и назначил Неарха его командующим. На последующем этапе индийской кампании этот флот, построенный к осени 326 г. до н.э., выполнял важные задания.

Осенью 325 г. до н.э. в городе Паталле (у места впадения реки Инд в Индийский океан), куда прибыли корабли Неарха, Александр поручил ему искать морской путь до Персидского залива, до устий рек Тигр и Евфрат, а заодно и произвести разведку побережья океана и прибрежных земель. После полного приключений и тяжелых испытаний плавания, описанного позднее Неархом в специальном сочинении, флот достиг берегов Кармании, где уже находился с армией Александр. Встретившись с ним, Неарх поплыл дальше на северо-запад и в конце зимы 324 г. до н.э. с успехом завершил экспедицию.

Александр высоко отметил заслуги Неарха. Так, во время знаменитой массовой свадьбы в Сузах (столице Сузианы), имевшей место в том же году, его женой стала дочь Барсины, бывшей любовницы Александра, и Ментора, полководца персидского царя Артаксеркса III Оха. Незадолго до смерти Александра Неарх был занят снаряжением флота, которым он должен был командовать в планировавшейся в ту пору и в итоге так и не осуществленной аравийской кампании.

При обсуждении в Вавилоне после кончины Александра (323 г. до н.э.) вопроса о наследнике престола Неарх высказывался в пользу Геракла , внебрачного сына македонского монарха от Барсины, но безрезультатно. Были ли ему тогда же назначены в управление его прежние сатрапии – Ликия и Памфилия, сказать со всей уверенностью сложно; так или иначе, но он в них не вернулся.

В начавшейся вскоре борьбе диадохов Неарх поддержал Антигона Одноглазого . На его стороне он участвовал в военных действиях против Эвмена из Кардии и, как сообщают, был одним из тех, кто просил Антигона сохранить тому жизнь после его пленения в битве при Габиене (316 г. до н.э.). Последний раз Неарх упоминается в источниках под 313/2 г. до н.э., когда он, наряду с несколькими другими военачальниками, был оставлен Антигоном в качестве советника при его сыне Деметрии в Сирии. По-видимому, вскоре Неарх ушел на покой, во время которого и написал сочинение о своем беспримерном плавании из Индии. К этому сочинению, до наших дней не дошедшему, нередко обращались более поздние античные авторы, и в том числе Флавий Арриан при работе над своим трудом «Анабасис Александра» и особенно трактатом «Индия».

Исторические источники:

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, XVII-XIX;

Плутарх. Биографии Александра и Эвмена;

Арриан. Поход Александра;

Арриан. Индия;

Курций Руф, Квинт. История Александра Македонского;

Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», XI-XIII.