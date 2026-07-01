НЕАРХ
НЕАРХ - флотоводец Александра Македонского и его друг юности.
Родился на Крите, позднее жил в Амфиполе (Южная Фракия). В 337 году вместе с др. друзьями Александра Македонского был выслан из Македонии Филиппом II, но после убийства последнего (336 год) вернулся в Амфиполь. Участвовал в походе Александра Македонского против Персидского царства, был назначен наместником Ликии и соседней с ней области (334 год). Зимой 329/328 года Неарх привёл к Александру Македонскому, находившемуся в Бактрии, пополнения из отрядов всадников и пехоты и остался в действующей армии в качестве хилиарха гипаспистов (командира «щитоносцев»).
Во время Индийского похода в 326 года участвовал в строительстве флота на реке Гидасп и, назначенный Александром Македонским командиром этого флота, возглавил плавание до устья Инда. Затем, взяв на борт часть армии, Неарх по распоряжению Александра Македонского совершил ставшее знаменитым плавание вдоль побережья от устья Инда до устья Евфрата. Записи судового журнала с описанием линии берега, встречавшихся поселений, образа жизни местных племён были позднее изданы Неархом (не сохранились).
Сочинения Неарха, где содержались также различные сведения об Индии, активно использовали Арриан в «Индике» и Страбон в «Географии». За успешное завершение морского похода Неарх награждён золотым венком. Назначен командиром новой морской экспедиции, которая не состоялась из-за смерти Александра Македонского. После смерти Александра Македонского (323 год) получил в управление Ликию и Памфилию. Во время борьбы диадохов выступал на стороне Антигона Одноглазого и его сына Деметрия Полиоркета. Точное время и обстоятельства смерти Неарха неизвестны.