НЕАРХ

НЕАРХ - флотоводец Александра Македонского и его друг юности.

Ро­дил­ся на Кри­те, позд­нее жил в Ам­фи­по­ле (Южная Фра­кия). В 337 году вме­сте с др. друзь­я­ми Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го был вы­слан из Ма­ке­до­нии Фи­лип­пом II, но по­сле убий­ст­ва по­след­не­го (336 год) вер­нул­ся в Ам­фи­поль. Уча­ст­во­вал в по­хо­де Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го про­тив Пер­сид­ско­го цар­ст­ва, был на­зна­чен на­ме­ст­ни­ком Ли­кии и со­сед­ней с ней об­лас­ти (334 год). Зи­мой 329/328 года Неарх при­вёл к Алек­сан­д­ру Ма­ке­дон­ско­му, на­хо­див­ше­му­ся в Бак­трии, по­пол­не­ния из от­ря­дов всад­ни­ков и пе­хо­ты и ос­тал­ся в дей­ст­вую­щей ар­мии в ка­че­ст­ве хи­ли­ар­ха ги­пас­пи­стов (ко­ман­ди­ра «щи­то­нос­цев»).

Во вре­мя Ин­дий­ско­го по­хо­да в 326 года уча­ст­во­вал в строи­тель­ст­ве фло­та на реке Ги­дасп и, на­зна­чен­ный Алек­сан­дром Ма­ке­дон­ским ко­ман­ди­ром это­го фло­та, воз­гла­вил пла­ва­ние до устья Ин­да. За­тем, взяв на борт часть ар­мии, Неарх по рас­по­ря­же­нию Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го со­вер­шил став­шее зна­ме­ни­тым пла­ва­ние вдоль по­бе­ре­жья от устья Ин­да до устья Ев­фра­та. За­пи­си су­до­во­го жур­на­ла с опи­са­ни­ем ли­нии бе­ре­га, встре­чав­ших­ся по­се­ле­ний, об­раза жиз­ни ме­ст­ных пле­мён бы­ли позд­нее из­да­ны Неархом (не сохранились).

Со­чи­не­ния Неарха, где со­дер­жа­лись так­же различные све­де­ния об Ин­дии , ак­тив­но ис­поль­зо­ва­ли Ар­ри­ан в «Ин­ди­ке» и Стра­бон в «Гео­гра­фии». За ус­пеш­ное за­вер­ше­ние морского по­хо­да Неарх на­гра­ж­дён зо­ло­тым вен­ком. На­зна­чен ко­ман­ди­ром но­вой морской экс­пе­ди­ции, ко­то­рая не со­стоя­лась из-за смер­ти Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го. По­сле смер­ти Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го (323 год) по­лу­чил в управ­ле­ние Ли­кию и Пам­фи­лию. Во вре­мя борь­бы диа­до­хов вы­сту­пал на сто­ро­не Ан­ти­го­на Од­но­гла­зо­го и его сы­на Де­мет­рия По­ли­ор­ке­та. Точ­ное вре­мя и об­стоя­тель­ст­ва смер­ти Неарха не­из­вест­ны.