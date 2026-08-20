НЕАПОЛИТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ФРИДРИХА II

НЕАПОЛИТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ФРИДРИХА II - один из старейших университетов Италии , первый государственный университет в Европе, крупный исследовательский центр.

Ос­но­ван 05.06.1224 года в Не­апо­ле Фрид­ри­хом II Штау­фе­ном, что­бы ком­пен­си­ро­вать до­ми­ни­рую­щее влия­ние Бо­лон­ско­го уни­вер­си­те­та. Неаполитанский университе из­на­чаль­но соз­дан как свет­ский, он за­ду­мы­вал­ся Фрид­ри­хом II как уч­ре­ж­де­ние, не­за­ви­си­мое от пап­ской вла­сти. В XV веке дос­тиг наи­боль­ше­го рас­цве­та. Позд­нее несколько раз за­кры­вал­ся, вос­ста­нов­лен в 1777 году.

В 1860 году в университете бы­ло 6 факультетов: бо­го­слов­ский, юри­ди­че­ский, ис­кусств, ме­ди­цин­ский, ма­те­ма­ти­че­ский, ес­те­ст­вен­но-на­уч­ный. В университете пре­по­да­ва­ли Фо­ма Ак­вин­ский , Дж. Пон­та­но , Дж. Ви­ко. В раз­ное вре­мя в Неполитанском университе учи­лись Н. Аб­бань­я­но, ма­те­ма­тик, член Национальной ака­де­мии деи Лин­чеи Р. Кач­чио­по­ли (1904-1959 годы), А. Лаб­рио­ла, А. М. де Ли­гуо­ри , Э. Май­о­ра­на, по­ли­тик, юрист Ф. де Мар­ти­но (1907-2002 годы), пре­зи­дент Итальянской рес­пуб­ли­ки (с 2006 года) Дж. На­по­ли­та­но, У. Но­би­ле, юрист и фи­ло­соф Г. Фи­ланд­жие­ри (1753-1788 годы).

В струк­ту­ре Неаполитанского университе (2012 год): 3 от­де­ла - нау­ки и тех­но­ло­гии; на­ук о жиз­ни; со­ци­аль­ных и гу­ма­ни­тар­ных на­ук, в ве­де­нии ко­то­рых на­хо­дят­ся 13 факультетов, 90 де­пар­та­мен­тов и ка­федр; 17 меж­ве­домственных научно-исследовательских цен­тров, 5 ис­сле­до­ва­тель­ских цен­тров, биб­лио­те­ка (ос­но­ва­на в 1615 году; свыше 1 млн. то­мов), 14 му­зе­ев, 2 бо­та­нических са­да. Обу­ча­ют­ся около 100 тыс. сту­ден­тов.

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