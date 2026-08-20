НЕАПОЛИТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ФРИДРИХА II
НЕАПОЛИТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ФРИДРИХА II - один из старейших университетов Италии, первый государственный университет в Европе, крупный исследовательский центр.
Основан 05.06.1224 года в Неаполе Фридрихом II Штауфеном, чтобы компенсировать доминирующее влияние Болонского университета. Неаполитанский университе изначально создан как светский, он задумывался Фридрихом II как учреждение, независимое от папской власти. В XV веке достиг наибольшего расцвета. Позднее несколько раз закрывался, восстановлен в 1777 году.
В 1860 году в университете было 6 факультетов: богословский, юридический, искусств, медицинский, математический, естественно-научный. В университете преподавали Фома Аквинский, Дж. Понтано, Дж. Вико. В разное время в Неполитанском университе учились Н. Аббаньяно, математик, член Национальной академии деи Линчеи Р. Каччиополи (1904-1959 годы), А. Лабриола, А. М. де Лигуори, Э. Майорана, политик, юрист Ф. де Мартино (1907-2002 годы), президент Итальянской республики (с 2006 года) Дж. Наполитано, У. Нобиле, юрист и философ Г. Филанджиери (1753-1788 годы).
В структуре Неаполитанского университе (2012 год): 3 отдела - науки и технологии; наук о жизни; социальных и гуманитарных наук, в ведении которых находятся 13 факультетов, 90 департаментов и кафедр; 17 межведомственных научно-исследовательских центров, 5 исследовательских центров, библиотека (основана в 1615 году; свыше 1 млн. томов), 14 музеев, 2 ботанических сада. Обучаются около 100 тыс. студентов.