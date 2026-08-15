Неаполита́нское короле́вство

Неаполита́нское короле́вство ( ит. Reg-­no di Napoli, для современников просто Regno) — государственное образование на юге Италии, существовавшее с конца XIII в. до 1‑й трети XVIII в. и в начале XIX в. Возникло в результате вой­н французских претендентов ( Анжуйской династии ) на трон Сицилийского королевства с наследниками императора Фридриха II Штауфена . Одержавшие верх анжуйцы в 1282 были изгнаны из Сицилии восставшими местными жителями, которые призвали к власти короля Педро III Арагонского . За французами осталась материковая часть Юга Италии с центром в Неаполе, эта территория c 1302 (мир в Кальтабеллотте) получила название «Королевство Сицилии по эту сторону Маяка» (Regnum Siciliae citra Pharum — имеется в виду Мессинский пролив). На протяжении XIV в. продолжались вой­ны между итальянской и венгерской ветвями Анжуйской династии, а также между ними и арагонцами. В этой борьбе значительную роль играло и папство , так как Юг Италии был вассальной территорией Римского престола. Поскольку в XIV в. резиденция пап находилась в Авиньоне, а в конце столетия началась так называемая Великая Схизма, отдельные претенденты на Неаполитанский престол имели возможность опираться как на пап, так и на антипап. Относительно спокойным было правление Роберта Мудрого (1309–1343), который успешно противостоял в Италии германским императорам и содействовал экономическому и культурному процветанию Неаполя. Его дочь Джованна I была замешана в убийстве своего мужа Андрея Венгерского, но ей удалось получить оправдание от папы Урбана VI благодаря продаже ему Авиньона, где находился тогда папский двор. Не имея после трех браков наследников, Джованна обещала трон то французскому претенденту, то своему родственнику из венгерской ветви Карлу Дураццо, который в 1382 приказал ее умертвить. Сын Карла Владислав I (1386–1414) расширил неаполитанские владения до Средней Италии, но его сестра Джованна II (1414–1435), также бездетная, вступала в союз то с французскими, то с испанскими претендентами. В конечном счете на престоле утвердился король Арагона, Сицилии и Сардинии Альфонс V Арагонский (Великодушный, 1442–1458). Его правление приходится на время расцвета ренессансного гуманизма: при дворе Альфонса жили известные литераторы Лоренцо Валла , Бартоломео Фацио и другие, сам он был почитателем античной культуры и искусства. Альфонсу на неаполитанском троне наследовал его побочный сын Фердинанд I (Ферранте, 1458–1494), который с большим трудом преодолевал внешние и внутренние угрозы. Дважды, в 1460–1462 и 1465, ему пришлось столкнуться с заговорами баронов, являвшихся на Юге Италии важнейшей политической силой.

Смерть Фердинанда совпала с началом Итальянских вой­н (1494–1559), формальным поводом для которого послужили притязания французской королевской династии на Н. к. Наследник Фердинанда Альфонс умер в 1495, но его сыну Фердинанду II (Феррандино) удалось изгнать французов из Неаполя. Последним королем Арагонской династии стал Федериго II (1496–1501), который рассчитывал в борьбе с французами на поддержку своего двоюродного брата, короля Арагона и Сицилии Фердинанда II Арагонского , но тот заключил с Людовиком XII тайный Гранадский договор о разделе Н. к. В конце концов Федериго отрекся в пользу французского короля. Затем испанцы и французы вступили в противоборство между собой. В 1528 французы снова осаждали Неаполь, но практически на всем протяжении XVI–XVII вв. Н. к. управляли испанские вице-короли. Им приходилось отражать набеги турок и преодолевать последствия эпидемий и землетрясений. Тяжелое налоговое бремя приводило к народным выступлениям, крупнейшим из которых стало восстание под руководством Мазаньелло в 1647. При поддержке французов антииспанский режим просуществовал до апреля 1649. Часть духовенства и особенно иезуиты были на стороне испанских властей, другие нередко находились в оппозиции; из этой среды вышли знаменитые философы, доминиканцы Джордано Бруно (1548–1600) и Томмазо Кампанелла (1568–1639).

После смерти в 1700 последнего испанского короля Карла II Габсбурга, не имевшего детей, вновь разгорелась борьба между французской и ­австрийской партиями, которая вылилась в вой­ну за Испанское наследство , в результате Неаполь вместе с рядом других территорий достался по Утрехтскому миру 1713 Австрии, королем стал император Карл VI Габсбург . Австрийцы владели Н. к. до 1734, когда в продолжившейся борьбе одержал верх испанский король Карл III Бурбон , основатель новой династии, провозгласивший себя королем Обеих Сицилий. Под властью Бурбонов в XVIII в. премьер-­министр Б. Тануччи проводил реформы в духе про­свещенного абсолютизма. Перерывом в правлении Бурбонов стала эпоха Наполеоновских вой­н, когда на несколько месяцев в Неаполе установилась так называемая Партенопейская республика. После непродолжительной реставрации Фердинанда IV Бурбона трон занимали родственники Наполеона I — Иосиф Бонапарт и Иоаким Мюрат (между 1806 и 1815). При вернувшемся к правлению Фердинанде IV и его потомках было официально восстановлено Королевство Обеих Сицилий, ставшее одной из самых архаичных монархий в Европе и сталкивавшееся с противодействием оппозиционных сил, в том числе во время революционных событий 1848. В 1860 вспыхнувшее восстание было поддержано походом Тысячи добровольцев Дж. Гарибальди . Правнук Фердинанда IV, Франциск II, был вынужден бежать из своих владений. Состоялся плебисцит, в результате которого Неаполь присоединился к Сардинской монархии, а в 1861 вошел в состав Итальянского королевства.

Лит. : Summonte G. A . Istoria della città e regno di Napoli. 4 vol. Napoli, 1601–1643; Giannone P . Dell’istoria civile del Regno di Napoli. 4 vol. Napoli, 1723; Croce B . Storia del Regno di Napoli. Bari, 1925; 1992; Galasso G . Storia del Regno di Napoli. 6 vol. Torino, 2006–2011; Notari D . Breve storia del Regno di Napoli: un viaggio per comprendere gli eventi fondamentali della storia partenopea. Roma, 2019. М. А. Юсим.