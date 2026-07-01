НЕАПОЛЬ

НЕАПОЛЬ - город на Юге Италии, административный центр области Кам­па­ния и провинции Не­аполь.

Круп­ней­ший го­род и важ­ней­ший эко­но­ми­че­ский и куль­тур­ный центр Юга стра­ны. Население 937,5 тыс. человек (2012 год; тре­тий по числу жи­те­лей итальянский го­род по­сле Ри­ма и Ми­ла­на ; около 2% населения - им­ми­гран­ты, главным образом из стран Восточной Ев­ро­пы), один из са­мых гус­то­на­се­лён­ных го­ро­дов Ев­ро­пы. Прак­ти­че­ски слив­шись с со­сед­ни­ми го­ро­да­ми [круп­ней­шие (тыс. человек, 2010 год): Джуль­я­но-ин-Кам­па­ния 134,2, Ка­зер­та 90,0, Поц­цуо­ли 88,9, Ка­зо­рия 83,7, Тор­ре-дель-Гре­ко 83,5, Аф­ра­го­ла 65,1, Кас­тел­ла­ма­ре-ди-Ста­бия 64,1, Ма­ра­но- ди-На­по­ли 64,4, Ка­саль­нуо­во-ди-На­по­ли 59,8, Ска­фа­ти 59,3, Ачер­ра 58,0, Ка­ва-де-Тир­ре­ни 54,2, Эр­ко­ла­но 52,1, Пор­ти­чи 51,8, Авер­са 51,6, Тор­ре-Ан­нун­циа­та 46,1, Сан-Джор­д­жо-а-Кре­ма­но 45,3, Ку­ар­то 44,5, По­миль­я­но-д’Арко 39,6, Ар­ца­но, Мунь­я­но-ди-На­по­ли, Ба­ко­ли, Вол­ла], об­ра­зу­ет аг­ло­ме­ра­цию Боль­шой Не­аполь, на­се­ле­ние ко­то­рой, по различным оцен­кам, со­став­ля­ет от 3 до 5 млн. человек.

Го­род про­тя­нул­ся вдоль по­бе­ре­жья Неа­по­ли­тан­ско­го залива Тир­рен­ско­го моря бо­лее чем на 10 км, от вул­ка­нических Флег­рей­ских по­лей на за­па­де до под­но­жия вул­ка­на Ве­зу­вий на вос­то­ке. Главный транс­порт­ный узел Юга стра­ны. Железнодорожное со­об­ще­ние с се­вер­ны­ми (че­рез Рим; так­же ско­ро­ст­ная железнодорожная ли­ния Не­аполь - Рим) и южными об­лас­тя­ми; ши­рот­ная ли­ния Не­аполь - Ка­зер­та - Фод­жа. С се­ве­ром Ита­лии свя­зан главной ме­ридио­наль­ной ав­то­ма­ги­ст­ра­лью - «Ав­то­стра­дой Солн­ца» (Ми­лан - Пар­ма - Бо­ло­нья - Фло­рен­ция - Ор­вие­то - Рим - Ка­зер­та - Не­аполь), с край­ним югом - ав­то­трас­сой Не­а­поль - Са­лер­но - Ко­зен­ца - Ред­жо-ди-Ка­лаб­рия.

Ши­рот­ная ав­то­стра­да Двух мо­рей (Не­аполь - Ко­но­са-ди-Пу­лья) свя­зы­ва­ет го­род с по­бе­режь­ем Ад­риа­ти­чес­ко­го мо­ря. Неаполь - круп­ный гру­зо­вой и пас­са­жир­ский (в т. ч. кру­из­ный) порт Сре­ди­зем­но­мо­рья. Ре­гу­ляр­ное со­об­ще­ние (па­ро­мы, ско­ро­ст­ные ка­те­ра) с острова­ми Искья, Про­чи­да, Ка­при, Си­ци­лия и Сар­ди­ния. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Ка­по­ди­ки­но (в 5 км к юго-вос­то­ку от цен­тра го­ро­да), круп­ней­ший на Юге стра­ны (около 5,6 млн. пас­са­жи­ров, 2010 год). В рай­оне Ка­по­ди­ки­но (Сан-Пьет­ро-а-Па­ти­ер­но) рас­по­ло­жен во­енный аэ­ро­порт «Уго Ни­ут­та». Мет­ро­по­ли­тен (2 ли­нии); фу­ни­ку­лё­ры (4 ли­нии).

Са­мое ран­нее из об­на­ру­жен­ных на тер­ри­то­рии современного Неаполя по­се­ле­ний - ко­ло­ния Пар­те­но­пея, ос­но­ван­ная, по-ви­ди­мо­му, ахей­ца­ми и тор­гов­ца­ми из Ма­лой Азии в IX веке до н. э. На­зва­на в честь си­ре­ны из ми­фа об Одис­сее, мо­ги­ла ко­то­рой, по ле­ген­де, на­хо­ди­лась в рай­оне Неаполя. Кон­ку­рен­ция с эт­ру­ска­ми за кон­троль над тор­го­вы­ми пу­тя­ми при­ве­ла к по­сте­пенно­му её упад­ку. По­сле по­ра­же­ния фло­та эт­ру­сков и кар­фа­ге­нян в бит­ве с объ­е­ди­нён­ным фло­том гре­ков и Си­ра­куз в 474 году до н. э. жи­те­ли Кум ос­но­ва­ли но­вую ко­ло­нию, на­звав её Не­апо­лис (греч. Νέα Πόλις - Но­вый го­род). В 327-326 годах до н. э. Неаполь за­хва­чен Ри­мом, что при­ве­ло ко 2-й Сам­нит­ской вой­не (смотрите Сам­нит­ские вой­ны). Раз­ви­вал­ся как тор­го­вый го­род и ку­рорт римской ари­сто­кра­тии. По­сле упад­ка Кум, в эпо­ху Им­пе­рии, пе­ре­жи­вал рас­цвет, яв­лял­ся од­ним из цен­тров древнегреческой куль­ту­ры на юге Ита­лии. В 476 году н. э. ме­сто за­то­че­ния по­след­не­го римского императора Ро­му­ла Ав­гу­сту­ла.

По­стра­дал во вре­мя войн ост­гот­ско­го го­су­дар­ст­ва с Ви­зантийской им­пе­ри­ей: в 536 году за­хва­чен Ве­ли­са­ри­ем, в 543 году То­ти­лой. По­сле 552 года фор­маль­но при­знал власть Ви­зан­тии, фак­ти­че­ски со­хра­нив не­за­ви­си­мость: на неа­по­ли­тан­ских мо­не­тах изо­бра­жал­ся не им­пе­ра­тор, а по­кро­ви­тель го­ро­да святой Яну­а­рий, Неапол при­зна­вал (с 763 года) цер­ков­ную су­пре­ма­тию Ри­ма. В VII-XII веках по­ли­тический и во­енный центр Не­апо­ли­тан­ско­го гер­цог­ст­ва. Вёл вой­ны с княжеством Бе­не­вен­то, ара­ба­ми. В 1139 году при­сое­ди­нён ко­ро­лём Ро­же­ром II из Нор­ман­ской ди­на­стии к Си­ци­лий­ско­му ко­ро­лев­ст­ву. В 1266 году, по­сле ги­бе­ли Ман­фре­да , во­шёл в со­став вла­де­ний Ан­жуй­ской ди­на­стии. С 1282 года сто­ли­ца Не­апо­ли­тан­ско­го ко­ро­лев­ст­ва. При пра­ви­те­лях из Ан­жуй­ской и (с 1442 года) Ара­гон­ской ди­на­стий пе­ре­жи­вал рас­цвет: в го­ро­де ве­лось ак­тив­ное строи­тель­ст­во, раз­ви­ва­лись тор­гов­ля и искусство.

В хо­де Италь­ян­ских войн в 1495 года взят вой­ска­ми Кар­ла VIII, в 1501 году - Лю­до­ви­ка XII. В 1504 году за­хва­чен испанским вое­на­чаль­ни­ком Г. Ф. де Кор­до­ва, во­шёл в со­став Си­ци­лий обе­их ко­ро­лев­ст­ва. В пе­ри­од испанского гос­под­ства управ­лял­ся ви­це-ко­ро­ля­ми, об­ла­дав­ши­ми ши­ро­ки­ми пол­но­мо­чия­ми. В XVI - концк XVII веков 2-й по чис­лен­но­сти жи­те­лей (по­сле Па­ри­жа) го­род Ев­ро­пы, круп­ный административный центр, узел морских и су­хо­пут­ных ком­му­ни­ка­ций, центр куль­ту­ры и искусства. С это­го вре­ме­ни проч­ные по­зи­ции в го­ро­де за­вое­ва­ла ка­мор­ра. Слож­ная со­ци­аль­но-эко­но­мическая об­ста­нов­ка в Неаполе в пе­ри­од испанского гос­под­ства при­во­ди­ла к городским вос­ста­ни­ям: про­тив спе­ку­ля­ции хле­бом в 1585 году, вос­ста­ние под руководством Ма­зань­ел­ло в 1647 году. В 1656 году пе­ре­жил эпи­де­мию чу­мы.

С середины XVIII века (рас­коп­ки Пом­пей и Гер­ку­ла­ну­ма) стал ак­тив­но при­вле­кать вни­ма­ние ту­ри­стов. В январе 1799 года в Неаполе бы­ла про­воз­гла­ше­на Пар­те­но­пей­ская рес­пуб­ли­ка . В 1806-1815 годах сто­ли­ца за­ви­си­мо­го от Фран­ции Не­апо­ли­тан­ско­го ко­ро­лев­ст­ва, с 1815 года вос­ста­нов­лен­но­го Ко­ро­лев­ст­ва обе­их Си­ци­лий. В 1839 году че­рез Неаполь про­шла пер­вая в Ита­лии железнодорожная ли­ния (до города Пор­ти­чи), в 1864 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Ри­мом. В XIX веке - центр круп­ных ре­во­люционных со­бы­тий: Не­апо­ли­тан­ской ре­во­лю­ции 1820-1821 годов (смотрите Кар­бо­на­рии ), Ре­во­лю­ции 1848 года в Ита­лии, борь­бы за объ­е­ди­не­ние Ита­лии. В 1860 году взят вой­ска­ми Дж. Га­ри­баль­ди, в 1861 году во­шёл в со­став Итальянского ко­ро­лев­ст­ва, сто­ли­ца области Кам­па­ния. В 1906 году по­стра­дал от из­вер­же­ния Ве­зу­вия. Во вре­мя 1-й и 2-й ми­ро­вых войн под­вер­гал­ся воздушным на­лё­там. 27-30.09.1943 года центр пер­во­го в Ита­лии мас­со­во­го вос­ста­ния про­тив германских войск (т. н. Че­ты­ре дня Неаполя), за­кон­чив­ше­го­ся ос­во­бо­ж­дени­ем го­ро­да. В 1950-1960-е годы на­блю­да­лось бы­строе эко­но­мическое раз­ви­тие Неаполя, со­про­во­ж­дав­шее­ся при этом на­ко­п­ле­ни­ем про­блем, об­щих для все­го Юга Ита­лии (сла­бое раз­ви­тие со­ци­аль­ной ин­фра­струк­ту­ры, бед­ность, вы­со­кий уро­вень без­ра­бо­ти­цы и др.). В начале XXI века влия­ни­ем в Неаполе про­дол­жа­ет поль­зо­вать­ся ка­мор­ра. В 2008 году в свя­зи с т. н. му­сор­ным кри­зи­сом в го­ро­де обо­ст­ри­лась эко­ло­гическая об­ста­нов­ка.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)