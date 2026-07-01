НЕАПОЛЬ
НЕАПОЛЬ - город на Юге Италии, административный центр области Кампания и провинции Неаполь.
Крупнейший город и важнейший экономический и культурный центр Юга страны. Население 937,5 тыс. человек (2012 год; третий по числу жителей итальянский город после Рима и Милана; около 2% населения - иммигранты, главным образом из стран Восточной Европы), один из самых густонаселённых городов Европы. Практически слившись с соседними городами [крупнейшие (тыс. человек, 2010 год): Джульяно-ин-Кампания 134,2, Казерта 90,0, Поццуоли 88,9, Казория 83,7, Торре-дель-Греко 83,5, Афрагола 65,1, Кастелламаре-ди-Стабия 64,1, Марано- ди-Наполи 64,4, Касальнуово-ди-Наполи 59,8, Скафати 59,3, Ачерра 58,0, Кава-де-Тиррени 54,2, Эрколано 52,1, Портичи 51,8, Аверса 51,6, Торре-Аннунциата 46,1, Сан-Джорджо-а-Кремано 45,3, Куарто 44,5, Помильяно-д’Арко 39,6, Арцано, Муньяно-ди-Наполи, Баколи, Волла], образует агломерацию Большой Неаполь, население которой, по различным оценкам, составляет от 3 до 5 млн. человек.
Город протянулся вдоль побережья Неаполитанского залива Тирренского моря более чем на 10 км, от вулканических Флегрейских полей на западе до подножия вулкана Везувий на востоке. Главный транспортный узел Юга страны. Железнодорожное сообщение с северными (через Рим; также скоростная железнодорожная линия Неаполь - Рим) и южными областями; широтная линия Неаполь - Казерта - Фоджа. С севером Италии связан главной меридиональной автомагистралью - «Автострадой Солнца» (Милан - Парма - Болонья - Флоренция - Орвието - Рим - Казерта - Неаполь), с крайним югом - автотрассой Неаполь - Салерно - Козенца - Реджо-ди-Калабрия.
Широтная автострада Двух морей (Неаполь - Коноса-ди-Пулья) связывает город с побережьем Адриатического моря. Неаполь - крупный грузовой и пассажирский (в т. ч. круизный) порт Средиземноморья. Регулярное сообщение (паромы, скоростные катера) с островами Искья, Прочида, Капри, Сицилия и Сардиния. Международный аэропорт Каподикино (в 5 км к юго-востоку от центра города), крупнейший на Юге страны (около 5,6 млн. пассажиров, 2010 год). В районе Каподикино (Сан-Пьетро-а-Патиерно) расположен военный аэропорт «Уго Ниутта». Метрополитен (2 линии); фуникулёры (4 линии).
Самое раннее из обнаруженных на территории современного Неаполя поселений - колония Партенопея, основанная, по-видимому, ахейцами и торговцами из Малой Азии в IX веке до н. э. Названа в честь сирены из мифа об Одиссее, могила которой, по легенде, находилась в районе Неаполя. Конкуренция с этрусками за контроль над торговыми путями привела к постепенному её упадку. После поражения флота этрусков и карфагенян в битве с объединённым флотом греков и Сиракуз в 474 году до н. э. жители Кум основали новую колонию, назвав её Неаполис (греч. Νέα Πόλις - Новый город). В 327-326 годах до н. э. Неаполь захвачен Римом, что привело ко 2-й Самнитской войне (смотрите Самнитские войны). Развивался как торговый город и курорт римской аристократии. После упадка Кум, в эпоху Империи, переживал расцвет, являлся одним из центров древнегреческой культуры на юге Италии. В 476 году н. э. место заточения последнего римского императора Ромула Августула.
Пострадал во время войн остготского государства с Византийской империей: в 536 году захвачен Велисарием, в 543 году Тотилой. После 552 года формально признал власть Византии, фактически сохранив независимость: на неаполитанских монетах изображался не император, а покровитель города святой Януарий, Неапол признавал (с 763 года) церковную супрематию Рима. В VII-XII веках политический и военный центр Неаполитанского герцогства. Вёл войны с княжеством Беневенто, арабами. В 1139 году присоединён королём Рожером II из Норманской династии к Сицилийскому королевству. В 1266 году, после гибели Манфреда, вошёл в состав владений Анжуйской династии. С 1282 года столица Неаполитанского королевства. При правителях из Анжуйской и (с 1442 года) Арагонской династий переживал расцвет: в городе велось активное строительство, развивались торговля и искусство.
В ходе Итальянских войн в 1495 года взят войсками Карла VIII, в 1501 году - Людовика XII. В 1504 году захвачен испанским военачальником Г. Ф. де Кордова, вошёл в состав Сицилий обеих королевства. В период испанского господства управлялся вице-королями, обладавшими широкими полномочиями. В XVI - концк XVII веков 2-й по численности жителей (после Парижа) город Европы, крупный административный центр, узел морских и сухопутных коммуникаций, центр культуры и искусства. С этого времени прочные позиции в городе завоевала каморра. Сложная социально-экономическая обстановка в Неаполе в период испанского господства приводила к городским восстаниям: против спекуляции хлебом в 1585 году, восстание под руководством Мазаньелло в 1647 году. В 1656 году пережил эпидемию чумы.
С середины XVIII века (раскопки Помпей и Геркуланума) стал активно привлекать внимание туристов. В январе 1799 года в Неаполе была провозглашена Партенопейская республика. В 1806-1815 годах столица зависимого от Франции Неаполитанского королевства, с 1815 года восстановленного Королевства обеих Сицилий. В 1839 году через Неаполь прошла первая в Италии железнодорожная линия (до города Портичи), в 1864 году соединён железной дорогой с Римом. В XIX веке - центр крупных революционных событий: Неаполитанской революции 1820-1821 годов (смотрите Карбонарии), Революции 1848 года в Италии, борьбы за объединение Италии. В 1860 году взят войсками Дж. Гарибальди, в 1861 году вошёл в состав Итальянского королевства, столица области Кампания. В 1906 году пострадал от извержения Везувия. Во время 1-й и 2-й мировых войн подвергался воздушным налётам. 27-30.09.1943 года центр первого в Италии массового восстания против германских войск (т. н. Четыре дня Неаполя), закончившегося освобождением города. В 1950-1960-е годы наблюдалось быстрое экономическое развитие Неаполя, сопровождавшееся при этом накоплением проблем, общих для всего Юга Италии (слабое развитие социальной инфраструктуры, бедность, высокий уровень безработицы и др.). В начале XXI века влиянием в Неаполе продолжает пользоваться каморра. В 2008 году в связи с т. н. мусорным кризисом в городе обострилась экологическая обстановка.