НЕАНДЕРТАЛЬ
НЕАНДЕРТАЛЬ - стоянка эпохи палеолита в Западной Германии.
Расположена в пещере Фельдхофер на реке Дюссель (долина Неандерталь), близ Дюссельдорфа. В 1856 году при добыче известняка в пещере найдены фрагменты черепа и скелета мужчины около 60 лет. Находка первоначально трактовалась как патологический экземпляр или как останки огромного гиббона.
В 1864 году английский антрополог У. Кинг определил её как исчезнувший вид, названный неандертальцем. В 1997-2000 годах немецкими археологами Р. В. Шмицем и Ю. Тиссенсом проведены раскопки на месте находки 1856 гоода и обнаружены остатки культурного слоя и скелетов «классических» неандертальцев (в т. ч. обнаруженного в 1856 году); древность - около 40 тыс. лет.