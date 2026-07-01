НЕАНДЕРТАЛЬ

НЕАНДЕРТАЛЬ - сто­ян­ка эпо­хи па­лео­ли­та в Западной Гер­ма­нии.

Рас­по­ло­же­на в пе­ще­ре Фельд­хо­фер на реке Дюс­сель (до­ли­на Не­ан­дер­таль), близ Дюс­сель­дор­фа. В 1856 году при до­бы­че из­вест­ня­ка в пе­ще­ре най­де­ны фраг­мен­ты че­ре­па и ске­ле­та муж­чи­ны около 60 лет. На­ход­ка пер­во­на­чаль­но трак­то­ва­лась как па­то­ло­гический эк­зе­мп­ляр или как ос­тан­ки ог­ром­но­го гиб­бо­на.

В 1864 году английский ан­тро­по­лог У. Кинг оп­ре­де­лил её как ис­чез­нув­ший вид, на­зван­ный не­ан­дер­таль­цем. В 1997-2000 годах немецкими ар­хео­ло­га­ми Р. В. Шми­цем и Ю. Тис­сен­сом про­ве­де­ны рас­коп­ки на мес­те на­ход­ки 1856 гоода и об­на­ру­же­ны ос­тат­ки куль­тур­но­го слоя и ске­ле­тов «клас­сических» не­ан­дер­таль­цев (в т. ч. об­на­ру­жен­но­го в 1856 году); древ­ность - около 40 тыс. лет.

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