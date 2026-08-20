НЕ ВИН
НЕ ВИН - государственный, политический и военный деятель Мьянмы; генерал.
Из семьи провинциального служащего. Учился в Рангунском университете, с 1932 года работал в департаменте почт и телеграфа. В 1939-1945 годах член Добама асиайон. В период японской оккупации (1942-1945 годы) занимал ряд командных постов в Армии независимости Бирмы, был начальником штаба Армии обороны Бирмы. В 1944 году вошёл в состав Высшего совета Антифашистской лиги народной свободы (АЛНС), возглавлявшейся Аун Саном. В 1947 года депутат Учредительного собрания, провозгласившего в январе 1948 года независимость Бирманского Союза (БС).
В 1948 году командующий войсками Северного военного округа, с августа 1948 года заместитель начальника генштаба, в 1950-1972 годах начальник генштаба и главнокомандующий вооруженными силами БС. В 1949-1950 годах заместитель премьер-министра, в 1958-1972 годах министр обороны. В 1958 году с санкции президента АЛНС У Ну возглавил временное военное правительство. Обязался защищать конституцию и демократию, подготовить страну к парламентским выборам, однако отказался от проведения политической амнистии. Выступал за усиление центральной власти и роли государства в экономике, снижение цен на основные продукты потребления. В 1959 году инициировал отмену наследственных феодальных привилегий князей.
В 1960 году подписал в Пекине соглашение о демаркации бирманско-китайской границы и бирманско-китайский договор о дружбе и ненападении. 02.03.1962 года возглавил государственный переворот, в результате которого пришёл к власти во главе организации высших офицеров вооруженных сил - Революционного совета, после чего распустил парламент, приостановил действие конституции 1947 года, создал систему комитетов управления и безопасности. В 1962 году возглавил Центральный организационный комитет и Дисциплинарный комитет новообразованной руководящей Партии бирманской социалистической программы (ПБСП). В апреле того же года обнародовал программу действий нового правительства - «Бирманский путь к социализму», декларировавшую отказ от парламентской демократии и национализацию средств производства (проведена в 1962-1970 годах), объявил государственную собственность основой экономики, а опорой нового государства - рабочих и крестьян.
Придерживался идеологии «система отношений человека и окружающей его среды», в основу которой были положены, в числе прочего, принципы философии буддизма. Проводил политику «опоры на собственные силы» и ограничения внешнеэкономических связей Бирмы. В 1965 году санкционировал принятие закона об отмене арендной платы крестьян землевладельцам. После принятия в 1974 году новой конституции занял пост председателя Государственного совета Народного собрания и президента Социалистической Республики Бирманский Союз. В начале 1980-х годов амнистировал политических заключённых. В 1988 году в обстановке острого политического кризиса заявил об отставке с поста председателя ПБСП и предложил провести в стране референдум по вопросу о переходе к многопартийности. В результате государственного переворота 18.09.1988 года отстранён от власти Государственным советом по восстановлению законности и порядка. В марте 2002 года, незадолго до кончины, вместе с семьёй помещён под домашний арест.