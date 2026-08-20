НЕ ВИН

НЕ ВИН - государственный, политический и военный деятель Мьянмы ; генерал.

Из се­мьи про­винциального слу­жа­ще­го. Учил­ся в Ран­гун­ском университете, с 1932 года ра­бо­тал в департаменте почт и те­ле­гра­фа. В 1939-1945 годах член До­ба­ма аси­ай­он. В пе­ри­од японской ок­ку­па­ции (1942-1945 годы) за­ни­мал ряд ко­манд­ных по­стов в Ар­мии не­зави­си­мо­сти Бир­мы, был начальником шта­ба Ар­мии обо­ро­ны Бир­мы. В 1944 году во­шёл в со­став Выс­ше­го со­ве­та Ан­ти­фа­ши­ст­ской ли­ги на­род­ной сво­бо­ды (АЛНС), воз­глав­ляв­шей­ся Аун Са­ном . В 1947 года депутат Уч­ре­дительного со­б­ра­ния, про­воз­гла­сив­ше­го в январе 1948 года не­за­ви­си­мость Бирманского Сою­за (БС).

В 1948 году ко­мандующий вой­ска­ми Северного во­енного ок­ру­га, с августа 1948 года заместитель начальника ген­шта­ба, в 1950-1972 годах начальник ген­шта­ба и глав­но­ко­мандующий воо­руженными си­ла­ми БС. В 1949-1950 годах заместитель пре­мьер-ми­ни­ст­ра, в 1958-1972 годах министр обо­ро­ны. В 1958 году с санк­ции пре­зи­ден­та АЛНС У Ну воз­гла­вил временное во­енное пра­ви­тель­ст­во. Обя­зал­ся за­щи­щать кон­сти­ту­цию и де­мо­кра­тию, под­го­то­вить стра­ну к пар­ла­мент­ским вы­борам, од­на­ко от­ка­зал­ся от про­ве­де­ния по­ли­тической ам­ни­стии. Вы­сту­пал за уси­ле­ние центральной вла­сти и ро­ли го­су­дар­ст­ва в эко­но­ми­ке, сни­же­ние цен на основные про­дук­ты по­треб­ле­ния. В 1959 году ини­ции­ро­вал от­ме­ну на­следственных феодальных при­ви­ле­гий кня­зей.

В 1960 году под­пи­сал в Пе­ки­не со­гла­ше­ние о де­мар­ка­ции бирманско-китайской гра­ни­цы и бирманско-китайский до­го­вор о друж­бе и не­на­па­де­нии. 02.03.1962 года воз­гла­вил государственный пе­ре­во­рот, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го при­шёл к вла­сти во гла­ве ор­га­ни­за­ции выс­ших офи­це­ров воо­руженных сил - Ре­во­люционного со­ве­та, по­сле че­го рас­пус­тил пар­ла­мент, при­ос­та­но­вил дей­ст­вие кон­сти­ту­ции 1947 года, соз­дал сис­те­му ко­ми­те­тов управ­ле­ния и безо­пас­но­сти. В 1962 году воз­гла­вил Центральный ор­га­ни­за­ци­он­ный комитет и Дис­ци­п­ли­нар­ный комитет но­во­об­ра­зо­ван­ной ру­ко­во­дя­щей Пар­тии бирманской со­циа­ли­стической про­грам­мы (ПБСП). В ап­ре­ле то­го же го­да об­на­ро­до­вал про­грам­му дей­ст­вий но­во­го пра­ви­тель­ст­ва - «Бирманский путь к со­циа­лиз­му», дек­ла­ри­ро­вав­шую от­каз от пар­ла­мент­ской демо­кра­тии и на­цио­на­ли­за­цию средств про­изводства (про­ве­де­на в 1962-1970 годах), объ­я­вил государственную соб­ствен­ность ос­но­вой эко­но­ми­ки, а опо­рой но­во­го го­су­дар­ст­ва - ра­бо­чих и кре­сть­ян.

При­дер­жи­вал­ся идео­ло­гии «сис­те­ма от­но­ше­ний че­ло­ве­ка и ок­ру­жаю­щей его сре­ды», в ос­но­ву ко­то­рой бы­ли по­ло­же­ны, в чис­ле про­че­го, прин­ци­пы фи­ло­со­фии буд­диз­ма. Про­во­дил по­ли­ти­ку «опо­ры на собственные си­лы» и ог­ра­ни­че­ния внеш­не­эко­но­мических свя­зей Бир­мы. В 1965 году санк­цио­ни­ро­вал при­ня­тие за­ко­на об от­ме­не аренд­ной пла­ты кре­сть­ян зем­ле­вла­дель­цам. По­сле при­ня­тия в 1974 году но­вой кон­сти­ту­ции за­нял пост председателя Государственного со­ве­та Народного со­б­ра­ния и пре­зи­ден­та Со­циа­ли­стической Рес­пуб­ли­ки Бирманский Со­юз. В начале 1980-х годов ам­ни­сти­ро­вал по­ли­тических за­клю­чён­ных. В 1988 году в об­ста­нов­ке ост­ро­го по­ли­тического кри­зи­са зая­вил об от­став­ке с по­ста председателя ПБСП и пред­ло­жил про­вес­ти в стра­не ре­фе­рен­дум по во­про­су о пе­ре­хо­де к мно­го­пар­тий­но­сти. В ре­зуль­та­те государственного пе­ре­во­ро­та 18.09.1988 года от­стра­нён от вла­сти Государственным со­ве­том по вос­ста­нов­ле­нию за­кон­но­сти и по­ряд­ка. В мар­те 2002 года, не­за­дол­го до кон­чи­ны, вме­сте с семь­ёй по­ме­щён под до­маш­ний арест.