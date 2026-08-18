Не Вин

Не Вин (У Не Вин, при рождении — Шу Маун) (06.07.1910, или 14, или 24.05.1911, Паунгдале, ныне округ Пегу — 05.12.2002, Янгон) — бирманский военный и политический деятель, глава государства в 1962–1988.

Из семьи налогового инспектора. В 1929–1931 учился в Рангунском университете, затем сменил несколько профессий. В доме родителей познакомился с участниками антиколониального движения, позднее сотрудничал с «Добама асиайон» («Наша Бирма»). После установления частью такинов (членов тайной патриотической студенческой ассоциации) контактов с Японией в 1940 уехал из Бирмы, чтобы пройти военную подготовку в японских учебных лагерях в составе группы так называемых 30 товарищей. В рядах Армии независимости Бирмы вместе с японскими вой­сками в 1942 вернулся на родину, затем занимал командные посты в Армии обороны Бирмы и Национальной армии Бирмы. С ростом антияпонских настроений и созданием Антифашистской лиги народной свободы (АЛНС) в 1944 вошел в состав ее Высшего и Военного советов. 1 мая 1945 бирманская армия под командованием Н. В. взяла Рангун (ныне Янгон). Участвовал в последующих переговорах с британцами о независимости, провозглашенной в начале 1948. Продолжил успешную военную карьеру, сохранив в разгоревшейся гражданской вой­не верность правительству У Ну . В 1950 стал начальником генерального штаба и главнокомандующим вооруженными силами Бирманского союза, в 1958–1972 — министр обороны. В 1958–1960 назначен У Ну главой временного военного правительства.

2 марта 1962 в результате военного переворота Н. В. пришел к власти во главе Революционного совета, в который вошли высшие военные чины. Было приостановлено действие конституции, распущен парламент, руководство страной осуществлялось при помощи созданной «Партии бирманской социалистической программы» (ПБСП), объявленной в 1964 единственной. Провозгласил программу «Бирманский путь к социализму», предусматривавшую широкую национализацию промышленности и объявлявшую государственную собственность основой экономики. Преобразования должны были проводиться собственными силами страны. Политика Н. В., фактически установившего режим личной власти, привела к значительной аграризации экономики, сокращению внешнеэкономических связей, росту внешнего долга, бюрократизации, росту коррупции и серьезному падению уровня жизни населения при некоторых успехах в социальной сфере (повышение уровня грамотности и продолжительности жизни). С принятием новой конституции 1974 — председатель Государственного совета Народного собрания и президент Социалистической Республики Бирманский Союз. В 1981 ушел с официальных постов, кроме председателя ПБСП, сохранив реальную власть в стране. В 1987 начал либерализацию экономики, но принятые меры не предотвратили острого политического кризиса 1988. В июле ушел с поста председателя ПБСП, а после военного переворота 18 сентября 1988 власть перешла от его ставленников к Государственному совету по восстановлению законности и порядка.

Соч. : Бирма на новом пути. М., 1965.

Лит. : Листопадов Н. А. У Не Вин // Вопросы истории. 1997. № 11. С. 56–78; Taylor R. General Ne Win: a Political Biography. Singapore, 2015. А. А. Майзлиш .