Не́мцев Пово́лжья Автоно́мная Со­циалисти́ческая Сове́тская Респу́б­лика

Не́мцев Пово́лжья Автоно́мная Со­циалисти́ческая Сове́тская Респу́б­лика (АССР НП, нем. Autonome Sozialistische Sowjetrepublik der Wolgadeutschen) — национальная автономия поволжских немцев, существовавшая в составе РСФСР с 19 декабря 1923 до 28 августа 1941.

АССР НП была реорганизована на основе существовавшей с 19 октября 1918 Трудовой коммуны немцев Поволжья, образованной из части Самарской и Саратовских губерний. Причиной образования немецкой национальной автономии послужило большое количество проживающих в среднем Поволжье немецких переселенцев XVIII–XIX вв. Площадь АССР НП составляла 28,4 тыс. кв. км, столицей был город Покровск, который с 1931 носит название Энгельс. Население автономии составляло: 572 тыс. человек (1926), 633 тыс. человек (1930), 606 тыс. человек (начало 1941). Национальный состав АССР НП был представлен немцами (более 60 %), русскими (более 20 %), украинцами (около 10 %) и др. Государственными языками являлись русский, немецкий и украинский, имевшие равный статус. АССР НП делилась на кантоны, количество которых менялось от 12 (1927–1932) до 22 (1937–1941). В 1928–1934 входила в состав Нижневолжского края, в 1934–1936 — Саратовского края, в другие годы была самостоятельной административной единицей.

Высшим органом государственной власти АССР НП являлся Центральный исполнительный комитет Советов АССР Немцев Поволжья (с 1937 — Верховный Совет АССР Немцев Поволжья), который был законодательным органом. Исполнительную власть возглавлял Совет народных комиссаров (СНК) АССР НП.

Основные занятия населения автономии — земледелие и животноводство. В ходе индустриализации в АССР НП построены два предприятия союзного значения. В АССР НП действовало несколько вузов, музей, драматический театр, филармония.

В ходе коллективизации было раскулачено и выслано из республики в отдаленные районы СССР свыше 24 тыс. человек. В 1932–1933 республика пострадала от голода, погибло более 55 тыс. человек, примерно 100 тыс. жителей пришлось покинуть регион. Тем не менее, во 2‑й половине 1930‑х АССР НП давала рекордные урожаи зерновых культур, чему способствовала высокая интенсификация сельского хозяйства. В 1937–1938 многие жители республики пострадали в ходе большого террора .

Начало Великой Отечественной вой­ны 1941–1945 подтолкнуло руководство СССР к решению о переселении всех поволжских немцев в восточные районы страны из-за опасения прогерманских действий немецкого населения. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 немцы были выселены в Казахскую ССР, на Алтай и в Сибирь. Другим указом Президиума ВС СССР от 7 сентября 1941 АССР НП была ликвидирована, а ее территория разделена между Саратовской и Сталинградской областями.

Лит.: Чеботарева В. Г. Государственная национальная политика в республике немцев Поволжья. 1918–1941. М., 1999; Герман А. А., Плеве И. Р. Немцы Поволжья. Саратов, 2002; Вашкау Н. Э. Республика немцев Поволжья. 1920–1930‑е годы: (По материалам Политического архива МИД ФРГ) // Новая и новейшая история. М., 2014. № 5. С. 100–113. Д. К. Баканов.