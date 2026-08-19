Не́льсон, Горацио

Не́льсон ( англ . Nelson) , Горацио (29.09.1758, Бернем-­Торп, графство Норфолк — 21.10.1805, у м. Трафальгар, Испания) — английский флотоводец. Родился в семье приходского священника. После учебы в школе поступил юнгой на корабль (1771), затем ходил на торговых и военных судах в Вест- и Ост-­Индию, участвовал в полярной экспедиции (1773). Получил чин лейтенанта в 1777. Участвовал в боевых действиях английского флота периода Вой­ны за независимость в Северной Америке 1775 – 1783 . В 1778 — капитан брига, в 1779 — фрегата. В 1784–1787 служил в Вест-­Индии, где вел борьбу с контрабандой. Из-за конфликта с коррумпированными чиновниками был на 5 лет фактически отлучен от флота. С началом вой­ны против революционной Франции (1793) вернулся на службу и получил должность капитана линейного корабля на Средиземном море. В 1793 участвовал в боевых действиях под Тулоном. В 1794 командовал десантом на Корсике, где при осаде Кальви потерял правый глаз. 13–14 июля 1795 отличился в морском бою, принудив к сдаче французский корабль, намного превосходивший по мощи его собственный. За сражение у мыса Сен-­Винсент (13 февраля 1797), где маневр корабля Н. сыграл решающую роль в разгроме испанского флота, получил звание контр-­адмирала. В июле 1797 при неудачной попытке захватить порт Санта-­Крус (о. Тенерифе) потерял правую руку. 1 августа 1798 эскадра Н. в сражении при Абукире практически полностью уничтожила французский флот, который обеспечивал с моря Египетскую экспедицию 1798–1801 (см. Наполеон I Бонапарт) . В 1799 Н. помог королю Обеих Сицилий Фердинанду IV (см. Фердинанд I Бурбон ) подавить Неаполитанскую революцию (см. Партенопейская республика ). В 1801 получил звание вице-адмирала. 1 апреля 1801 атакой с моря полностью уничтожил датский флот в гавани Копенгагена. 21 октября 1805 в Трафальгарском сражении разгромил объединенные силы испано-французского флота, но был смертельно ранен.

Соч. : The Dispatches and Letters of Vice Admiral Lord Viscount Nelson, with notes / Ed. by N. H. Nicolas. 7 vols. London, 1845–1846; Nelson’s Letters / Selected and ed. by G. Rawson. London, 1960; Nelson’s Last Diary / Ed. by O. Warner. London, 1971.

Лит .: Трухановский В. Г. Адмирал Нельсон. М., 1980; Эджингтон Г . Адмирал Нельсон: история жизни и любви / Пер. с англ. М., 1992; Vincent E . Nelson: Love and Fame. New Haven (Ct.), 2003; Knight R . The Pursuit of Victory: The Life and Achievement of Horatio Nelson. London, 2005; Sugden J . Nelson: The Sword of Albion. New York, 2013. А. В. Чудинов.