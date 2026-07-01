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НЕ ЭР
НЕ ЭР (настоящая фамилия и имя - Не Шоусинь) - китайский композитор.
С юности играл на национыльных музыкальных инструментах, затем учился играть на фортепиано и скрипке, изучал европейскую теорию музыки.
С 1931 года жил в Шанхае, играл в известном в те годы эстрадном ансамбле «Свет полной луны» (основатель - композитор Ли Цзиньхуэй), который сотрудничал с Объединённой китайской кинокомпанией.
Автор популярных песен, оперы «Ураган над Янцзы», музыки к спектаклям и кинофильмам. Наиболее известен «Марш добровольцев» на слова Тянь Ханя из фильма «Дети бури и облаков» (1935 год), с 1949 года - Государственный гимн КНР.
Погиб при невыясненных обстоятельствах.
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