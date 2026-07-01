НЕ ЭР

НЕ ЭР (настоящая фамилия и имя - Не Шо­усинь) - к итайский ком­по­зи­тор.

С юно­сти иг­рал на национыльных музыкальных ин­ст­ру­мен­тах, за тем учил­ся иг­рать на фортепиано и скрип­ке, изу­чал ев­ропейскую тео­рию му­зы­ки.

С 1931 года жил в Шан­хае, иг­рал в из­вест­ном в те го­ды эс­т­рад­ном ан­самб­ле «Свет пол­ной лу­ны» (ос­но­ва­тель - ком­по­зи­тор Ли Цзиньху­эй), ко­то­рый со­труд­ни­чал с Объ­е­ди­нён­ной китайской ки­но­ком­па­ни­ей.

Ав­тор по­пу­ляр­ных пе­сен, опе­ры «Ура­ган над Янц­зы», му­зы­ки к спек­так­лям и ки­но­филь­мам. Наи­бо­лее из­вес­тен «Марш доб­ро­воль­цев» на сло­ва Тянь Ха­ня из фильма «Де­ти бу­ри и об­ла­ков» (1935 год), с 1949 года - Государственный гимн КНР.

По­гиб при не­вы­яс­нен­ных об­стоя­тель­ст­вах.