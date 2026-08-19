НДЖАМЕНА
НДЖАМЕНА - столица Чада, самостоятельная административная единица.
Крупнейший город и главный экономический, научный и культурный центр страны. Население 1092,1 тыс. человек (2012 год, в границах городской агломерации около 1,6 млн. человек). Расположена на юго-западе Чада, на правом берегу реки Шари (соединена мостом с камерунским городом Кусери на левом берегу), близ впадения в неё реки Логон. Важный транспортный узел. Шоссейными автодорогами Нджамена соединена с крупными городами страны (Мунду, Сарх) и соседними государствами (Камерун, Нигер, Нигерия, Судан, ЦАР). Конечный пункт на востоке Транссахельской автомагистрали (Дакар/Сенегал - Нджамена). Речной порт, начальный пункт судоходства по рекам Шари и Логон. Международный аэропорт.
Основана в 1900 году французами как военное укрепление, первоначальное название - Форт-Лами (в честь французского офицера Ф. Ж.А. Лами). С 1904 года в составе французской территории Убанги-Шари (с 1906 года - французской колонии Убанги-Шари–Чад), с 1910 года - Французской Экваториальной Африки. Быстрый рост населения начался со второй половины XX века (в 1940 году - 12,5 тыс. человек, в 1970 году - 130 тыс. человек). В 1958-1960 годах административный центр автономной Республики Чад в рамках Французского сообщества. С 1960 года столица независимой Республики Чад (до 1979 года здесь располагалась французская военная база). Современное название с 1973 года. Город сильно пострадал в ходе вооруженных конфликтов в Чаде: в 1980-1981 годах оккупирован Ливией, в 1982 году взят лидером Вооруженных сил Севера Чада Х. Хабре, в 1990 году - повстанческими отрядами И. Деби (с 1996 года избранный президент Чада); в 2006 и 2008 годах пресечены попытки захвата Нджамены вооруженными отрядами оппозиции.
Среди построек колониального периода выделяются Большая мечеть (1978 год, цоколь мечети - сохранившееся основание древних построек эпохи Сао), здания префектуры, дворец президента, католическая миссия и др. Город вытянут вдоль правого берега реки Шари, состоит из двух частей: европейской и африканской. Европейская часть (на северо-западе Нджамены) - т. н. Старый город с радиально-кольцевой планировкой; здесь сосредоточены административные и деловые кварталы со зданиями банков, компаний, магазинов, гостиниц, современная жилая застройка. Восточная и южная часть города - африканская, с прямоугольной системой улиц: старые жилые и ремесленные кварталы коренного населения, массовая жилая застройка, промышленные зоны. На окраинах Нджамены сохраняются традиционные жилые постройки: круглые хижины под коническими травяными кровлями, прямоугольные плоскокровельные строения.
В Нджамене - научно-исследовательские центры: зоотехники и ветеринарии, хлопководства и др. Университет (1971 год), арабский Университет имени короля Фейсала (1991 год), Национальный институт гуманитарных наук (1961 год), Национальная школа администрации (1963 год). Национальный музей (1962 год). 5-кратный чемпион страны футбольный клуб «Турбийон» принимает соперников на многофункциональном стадионе «Идрисс Махамат Оуя» (30 тыс. мест); также известен стадион «Конкорд» (25 тыс. мест). Соревнования по конному спорту (бега, скачки).
Нджамена - главный деловой центр Чада: здесь расположены головные офисы крупнейших национальных и представительства действующих в стране иностранных компаний. Важный торгово-транспортный центр, специализирующийся на экспорте продукции хлопководства, рыболовства, животноводства. Предприятия пищевой (мясохладобойня, произ-во сливочного и растительного масла) и лёгкой промышленности (выпуск текстильных изделий, обуви, кожгалантереи). Ремесленное производство изделий народных художественных промыслов (из глины, металла и кожи; резьба по дереву, ткачество, плетение и др.) и торговля ими (главным образом в африканской части города).
К северу от Нджамены - речной курорт Дугия; к северо-западу - деревня Гауй, древняя столица племён сао и котоко (сохранились традиционные жилища; краеведческий музей).