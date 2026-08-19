НДЖАМЕНА

НДЖАМЕНА - столица Чада, самостоятельная административная единица.

Круп­ней­ший го­род и главный эко­но­мический, на­уч­ный и куль­тур­ный центр стра­ны. Население 1092,1 тыс. человек (2012 год, в гра­ни­цах городской аг­ло­ме­ра­ции около 1,6 млн. человек). Рас­по­ло­же­на на юго-за­па­де Ча­да, на пра­вом бе­ре­гу реки Ша­ри (со­еди­не­на мос­том с ка­ме­рун­ским городом Ку­се­ри на ле­вом бе­ре­гу), близ впа­де­ния в неё реки Ло­гон. Важ­ный транс­порт­ный узел. Шос­сей­ны­ми ав­то­до­ро­га­ми Нджамена со­еди­не­на с круп­ны­ми го­ро­да­ми стра­ны (Мун­ду, Сарх) и со­сед­ни­ми го­су­дар­ст­ва­ми ( Ка­ме­рун , Ни­гер , Ни­ге­рия , Су­дан, ЦАР). Ко­неч­ный пункт на вос­то­ке Транс­са­хель­ской ав­то­ма­ги­ст­ра­ли (Да­кар/Се­не­гал - Нджа­ме­на). Реч­ной порт, на­чаль­ный пункт су­до­ход­ст­ва по ре­кам Ша­ри и Ло­гон. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ос­но­ва­на в 1900 году фран­цу­за­ми как во­енное ук­ре­п­ле­ние, пер­во­на­чаль­ное название - Форт-Ла­ми (в честь французского офи­це­ра Ф. Ж.А. Ла­ми). С 1904 года в со­ста­ве французской тер­ри­то­рии Убан­ги-Ша­ри (с 1906 года - французской ко­ло­нии Убанги-Шари–Чад), с 1910 года - Французской Эк­ва­то­ри­аль­ной Аф­ри­ки. Бы­ст­рый рост на­се­ле­ния на­чал­ся со второй половины XX века (в 1940 году - 12,5 тыс. человек, в 1970 году - 130 тыс. человек). В 1958-1960 годах административный центр ав­то­ном­ной Рес­пуб­ли­ки Чад в рам­ках Французского со­об­ще­ст­ва. С 1960 года сто­ли­ца не­за­ви­си­мой Рес­пуб­ли­ки Чад (до 1979 года здесь рас­по­ла­га­лась французская во­енная ба­за). Современное название с 1973 года. Го­род силь­но по­стра­дал в хо­де воо­руженных кон­флик­тов в Ча­де: в 1980-1981 годах ок­ку­пи­ро­ван Ли­ви­ей, в 1982 году взят ли­де­ром Воо­руженных сил Се­ве­ра Чада Х. Ха­б­ре, в 1990 году - пов­станческими от­ря­да­ми И. Де­би (с 1996 года из­бран­ный пре­зи­дент Ча­да); в 2006 и 2008 годах пре­се­че­ны по­пыт­ки за­хва­та Нджамены воо­руженными от­ря­да­ми оп­по­зи­ции .

Сре­ди по­стро­ек ко­ло­ни­аль­но­го пе­рио­да вы­де­ля­ют­ся Боль­шая ме­четь (1978 год, цо­коль ме­че­ти - со­хра­нив­шее­ся ос­но­ва­ние древ­них по­стро­ек эпо­хи Сао), зда­ния пре­фек­ту­ры, дво­рец пре­зи­ден­та, ка­то­лическая мис­сия и др. Го­род вы­тя­нут вдоль пра­во­го бе­ре­га реки Ша­ри, со­сто­ит из двух час­тей: ев­ро­пей­ской и аф­ри­кан­ской. Ев­ропейская часть (на се­ве­ро-за­па­де Нджамены) - т. н. Ста­рый го­род с ра­ди­аль­но-коль­це­вой пла­ни­ров­кой; здесь со­сре­до­то­че­ны административные и де­ло­вые квар­та­лы со зда­ния­ми бан­ков, ком­па­ний, ма­га­зи­нов, гос­ти­ниц, современная жи­лая за­строй­ка. Восточная и южная часть го­ро­да - аф­ри­кан­ская, с пря­мо­уголь­ной сис­те­мой улиц: ста­рые жи­лые и ре­мес­лен­ные квар­та­лы ко­рен­но­го на­се­ле­ния, мас­со­вая жи­лая за­строй­ка, промышленные зо­ны. На ок­раи­нах Нджамены со­хра­ня­ют­ся тра­диционные жи­лые по­строй­ки: круг­лые хи­жи­ны под ко­ническими тра­вя­ны­ми кров­ля­ми, пря­мо­уголь­ные плос­ко­кро­вель­ные строе­ния.

В Нджамене - научно-исследовательские цен­тры: зоо­тех­ни­ки и ве­тери­на­рии, хлоп­ко­вод­ст­ва и др. Университет (1971 год), арабский Университет имени ко­ро­ля Фей­са­ла (1991 год), Национальный институт гу­ма­ни­тар­ных на­ук (1961 год), Национальная шко­ла ад­ми­ни­ст­ра­ции (1963 год). Национальный му­зей (1962 год). 5-крат­ный чем­пи­он стра­ны фут­боль­ный клуб «Тур­бий­он» при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на мно­го­функ­цио­наль­ном ста­дио­не «Ид­рисс Ма­ха­мат Оуя» (30 тыс. мест); так­же из­вес­тен ста­ди­он «Кон­корд» (25 тыс. мест). Со­рев­но­ва­ния по кон­но­му спор­ту (бе­га, скач­ки).

Нджамена - глав­ный де­ло­вой центр Ча­да: здесь рас­по­ло­же­ны го­лов­ные офи­сы круп­ней­ших на­цио­наль­ных и пред­ста­ви­тель­ст­ва дей­ст­вую­щих в стра­не иностранных ком­па­ний. Важ­ный тор­го­во-транс­порт­ный центр, спе­циа­ли­зи­рую­щий­ся на экс­пор­те про­дук­ции хлоп­ко­вод­ст­ва, ры­бо­лов­ст­ва, жи­вот­но­вод­ст­ва. Пред­при­ятия пи­ще­вой (мя­со­хла­до­бой­ня, про­из-во сли­воч­но­го и рас­тительного мас­ла) и лёг­кой промышленности (вы­пуск тек­стиль­ных из­де­лий, обу­ви, кож­га­лан­те­реи). Ре­мес­лен­ное про­изводство из­де­лий народных ху­дожественных про­мы­слов (из гли­ны, ме­тал­ла и ко­жи; резь­ба по де­ре­ву, тка­че­ст­во, пле­те­ние и др.) и тор­гов­ля ими (главным образом в африканской час­ти го­ро­да).

К се­ве­ру от Нджамены - реч­ной ку­рорт Ду­гия; к се­ве­ро-за­па­ду - деревня Га­уй, древ­няя сто­ли­ца пле­мён сао и ко­то­ко (со­хра­ни­лись тра­диционные жи­ли­ща; крае­ведческий му­зей).

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