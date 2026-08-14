Нджаме́на

Нджаме́на (до 1973 — Форт-­Лами) — столица Республики Чад (с 1960). Площадь — около 100 кв. км. Численность населения — 1,36 млн человек (2019).

Основана в 1900 как французский опорный пункт. В 1958–1960 — столица автономной Республики Чад. Н. расположена на юго-западе страны, на правом берегу р. Шари в центре Сахеля. Проживают даза, арабы, хаджарай и др. Основная часть населения — мусульмане. Н. неоднократно становилась ареной боевых действий; в ходе гражданской вой­ны 1979–1980 была частично разрушена, большинство населения покинуло город, в 2006 и 2008 город дважды осаждался повстанцами.

В 1971 открыт Университет Нджамены (обучение ведется на французском), в 1991 — Университет Кинг-­Файсал (обучение ведется на арабском языке); Национальный музей (1962). Функционирует международный аэропорт, развита дорожная сеть. Город является конечным пунктом Транссахельского шоссе.

Лит. : Субботин В. А. Колонии Франции в 1870—1918 гг. М., 1973; Виноградова Н. В. Республика Чад: справочник. М., 2017. Л. В. Иванова.