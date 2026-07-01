НДОЛА

НДОЛА - город в центральной части Замбии , административный центр провинции Коп­пер­белт.

Население 518 тысяч человек (2012 год; 3-й по чис­лу жи­те­лей го­род в стра­не по­сле Лу­са­ки и Кит­ве). Рас­по­ло­жен в 10 км от гра­ни­цы с Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­кой Кон­го . Транс­порт­ный узел: ав­то­мо­биль­ное и жележнодорожное со­обще­ние с круп­ны­ми го­ро­да­ми Зам­бии, со­сед­ни­ми стра­на­ми (железнодорожные ли­нии Ндо­ла - Ли­винг­стон/да­лее в Зим­баб­ве; Ндо­ла - На­кон­де/да­лее в Тан­за­нию). Ко­неч­ный пункт неф­те­про­во­да «Та­за­ма» [Дар- эс-Са­лам (Тан­за­ния) - Ндо­ла; про­тя­жён­ность 1700 км]. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ос­но­ва­на в 1904 году анг­ли­ча­на­ми на мес­те бывшего не­воль­ничь­е­го рын­ка. В 1907 году со­еди­не­на же­лез­ной до­ро­гой с городом Бу­ла­вайо; раз­ви­ва­лась пре­имущественно как круп­ный железнодорожный узел. Ста­тус го­ро­да с 1932 года. С 1964 года административный центр Западной про­вин­ции (с 1969 года провинции Коп­пер­белт) не­за­ви­си­мой Зам­бии. Сре­ди по­стро­ек ко­ло­ни­аль­но­го пе­рио­да - гос­тини­ца «Фол­кон» (1930-е годы). В Ндола - ис­сле­до­ва­тель­ский центр тро­пических бо­лез­ней (1976 год). Се­вер­ный тех­нический кол­ледж (1960 год), университет Нор­трайс (2004 год; не­го­су­дарственный). Пуб­лич­ная библиотека (1934 год). Му­зей провинции Коп­пер­белт (1962 год). Несколько фут­боль­ных ста­дио­нов, в т. ч. «Нью Ндо­ла Ста­ди­ум» (около 40 тыс. мест), имени Да­га Хам­мар­шель­да (18 тыс. мест).

Со второй половины XX века эко­но­мическое раз­ви­тие Ндола оп­ре­де­ля­ли цвет­ная ме­тал­лур­гия (на ба­зе раз­ра­бот­ки ме­сто­ро­ж­де­ний Ме­де­нос­но­го поя­са Центральной Аф­ри­ки) и ме­тал­ло­об­работ­ка; с 1970-х годов - про­изводство из­вес­ти и це­мен­та (на ба­зе круп­ных ме­сто­ро­ж­де­ний из­вест­ня­ка близ го­ро­да). В начале XXI века - один из важ­ней­ших промышленных цен­тров Зам­бии. Важ­ный центр до­бы­чи из­вест­ня­ка. Круп­ные за­во­ды по про­изводству из­вес­ти (при­над­ле­жит ком­па­нии «Ndola Lime Company»), це­мен­та («Chilanga Cement», под­раз­де­ле­ние французской кор­по­ра­ции «Lafarge»). Цвет­ная ме­тал­лур­гия (вы­плав­ка ме­ди и дра­го­цен­ных ме­тал­лов), неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая (НПЗ ком­па­нии «Indeni Petroleum Refinery»), хи­ми­че­ская (в т. ч. про­изводство гли­це­ри­на), ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щая, пи­ще­вая (в т. ч. са­хар­ная) и лёг­кая промышленность. Сбор­ка ве­ло­си­пе­дов и мо­то­цик­лов (за­вод ком­па­нии «Tata Zambia», до­чер­нее пред­при­ятие индийской ав­то­мо­биль­ной кор­по­ра­ции «Tata Motors»). Ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся сфе­ра ус­луг (бан­ков­ский сек­тор, стра­хо­вое де­ло).

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