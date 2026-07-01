НДОЛА
НДОЛА - город в центральной части Замбии, административный центр провинции Коппербелт.
Население 518 тысяч человек (2012 год; 3-й по числу жителей город в стране после Лусаки и Китве). Расположен в 10 км от границы с Демократической Республикой Конго. Транспортный узел: автомобильное и жележнодорожное сообщение с крупными городами Замбии, соседними странами (железнодорожные линии Ндола - Ливингстон/далее в Зимбабве; Ндола - Наконде/далее в Танзанию). Конечный пункт нефтепровода «Тазама» [Дар- эс-Салам (Танзания) - Ндола; протяжённость 1700 км]. Международный аэропорт.
Основана в 1904 году англичанами на месте бывшего невольничьего рынка. В 1907 году соединена железной дорогой с городом Булавайо; развивалась преимущественно как крупный железнодорожный узел. Статус города с 1932 года. С 1964 года административный центр Западной провинции (с 1969 года провинции Коппербелт) независимой Замбии. Среди построек колониального периода - гостиница «Фолкон» (1930-е годы). В Ндола - исследовательский центр тропических болезней (1976 год). Северный технический колледж (1960 год), университет Нортрайс (2004 год; негосударственный). Публичная библиотека (1934 год). Музей провинции Коппербелт (1962 год). Несколько футбольных стадионов, в т. ч. «Нью Ндола Стадиум» (около 40 тыс. мест), имени Дага Хаммаршельда (18 тыс. мест).
Со второй половины XX века экономическое развитие Ндола определяли цветная металлургия (на базе разработки месторождений Меденосного пояса Центральной Африки) и металлообработка; с 1970-х годов - производство извести и цемента (на базе крупных месторождений известняка близ города). В начале XXI века - один из важнейших промышленных центров Замбии. Важный центр добычи известняка. Крупные заводы по производству извести (принадлежит компании «Ndola Lime Company»), цемента («Chilanga Cement», подразделение французской корпорации «Lafarge»). Цветная металлургия (выплавка меди и драгоценных металлов), нефтеперерабатывающая (НПЗ компании «Indeni Petroleum Refinery»), химическая (в т. ч. производство глицерина), металлообрабатывающая, пищевая (в т. ч. сахарная) и лёгкая промышленность. Сборка велосипедов и мотоциклов (завод компании «Tata Zambia», дочернее предприятие индийской автомобильной корпорации «Tata Motors»). Активно развивается сфера услуг (банковский сектор, страховое дело).