НДЕДИ-ПЕНДА ПАТРИС

НДЕДИ-ПЕНДА ПАТРИС - ка­ме­рун­ский пи­са­тель, пуб­ли­цист.

Пи­шет на франц. языке. Из бед­ной се­мьи. Учил­ся во Фран­ции, сис­те­ма­тического об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил. С 1990-х годов ве­дёт пра­во­за­щит­ную дея­тель­ность в Ка­ме­ру­не. Де­бю­ти­ро­вал со­ци­аль­ной ко­ме­ди­ей «Ру­жьё» («Le fusil», 1969 год). Ши­ро­кую из­вест­ность сни­скал про­ни­зан­ный об­ли­чительным па­фо­сом ро­ман «Сеть» («La nasse», 1971 год), в ко­то­ром пред­став­ле­на тра­гическая ис­то­рия столк­но­ве­ния лич­но­сти с бы­тую­щи­ми в об­ще­ст­ве кос­ны­ми тра­ди­ция­ми и пред­рас­суд­ка­ми. В сво­ём твор­че­ст­ве Ндеди-Пенда опи­сы­ва­ет по­ро­ки современного ка­ме­рун­ско­го об­ще­ст­ва, в ду­хе нег­ри­тю­да идеа­ли­зи­руя африканскую дей­ст­ви­тель­ность до втор­же­ния ко­ло­ни­за­то­ров: пье­сы «Ха­ме­ле­он» («Le ca­mé­léon», 1981 год), «Ко­лес­ни­ца Бо­гов» («Le char des dieux», 1991 год) и др. С начала 2000-х годов вы­сту­па­ет пре­имущественно как пуб­ли­цист, ав­тор мно­го­численных ста­тей, об­ли­чаю­щих кор­руп­цию в ка­ме­рун­ских вла­ст­ных струк­ту­рах.