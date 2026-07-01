НДЕДИ-ПЕНДА ПАТРИС
НДЕДИ-ПЕНДА ПАТРИС - камерунский писатель, публицист.
Пишет на франц. языке. Из бедной семьи. Учился во Франции, систематического образования не получил. С 1990-х годов ведёт правозащитную деятельность в Камеруне. Дебютировал социальной комедией «Ружьё» («Le fusil», 1969 год). Широкую известность снискал пронизанный обличительным пафосом роман «Сеть» («La nasse», 1971 год), в котором представлена трагическая история столкновения личности с бытующими в обществе косными традициями и предрассудками. В своём творчестве Ндеди-Пенда описывает пороки современного камерунского общества, в духе негритюда идеализируя африканскую действительность до вторжения колонизаторов: пьесы «Хамелеон» («Le caméléon», 1981 год), «Колесница Богов» («Le char des dieux», 1991 год) и др. С начала 2000-х годов выступает преимущественно как публицист, автор многочисленных статей, обличающих коррупцию в камерунских властных структурах.