НАЗЫВАЕВСК
Город в России, в заппдной части Омской области, центр Называевского района.
Нас. 11,6 тыс. чел. (2010, перепись). Расположен на Ишимской равнине. Ж.-д. станция на Транссибирской магистрали.
Основан весной 1910 при начале строительства ж.-д. ст. Называевская (получила название от села близ неё) на ж.-д. линии Тюмень – Куломзино (близ Омска; движение открыто в 1913). При станции сформировался посёлок. В 1918 занят частями Чехословацкого корпуса во время Чехословацкого корпуса выступления 1918. Находился под контролем Временного сибирского правительства (до нояб. 1918), затем «Омского правительства». Летом 1918 пристанционный посёлок переименован в Сибирский Посад. В 1919 восстановлена сов. власть. В 1920-х гг. закрепилось назв. Сибирское (Сибирский). Центр Называевского р-на Тюкалинского у. Омской губ. (1924–25), Омского окр. Сибирского края (1925–30) и Западно-Сибирского края (1930–34), Омской обл. (с 1934). В 1933 Сибирское переименовано в с. Называевка (постепенно закрепилось назв. Ново-Называевка для отличия от близлежащей деревни). С 1947 рабочий пос. Ново-Называевка. С 1956 город Н. Сохранились: здание ж.-д. вокзала (1913), дома начала – сер. 20 в. Ц. Святых Бориса и Глеба (2008–11). Краеведч. музей (1995).
Н. – центр с.-х. района (выращивают картофель, сахарную свёклу, подсолнечник, масличные культуры и др.; разводят крупный рогатый скот, домашнюю птицу). Предприятия по переработке местного с.-х. сырья.