НАЗЫВАЕВСК

Го­род в Рос­сии, в заппдной час­ти Ом­ской области, центр На­зы­ва­ев­ско­го района.

Нас. 11,6 тыс. чел. (2010, пе­ре­пись). Рас­по­ло­жен на Ишим­ской рав­ни­не. Ж.-д. стан­ция на Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли .

Ос­но­ван вес­ной 1910 при на­ча­ле строи­тель­ст­ва ж.-д. ст. На­зы­ва­ев­ская (по­лу­чи­ла на­зва­ние от се­ла близ неё) на ж.-д. ли­нии Тю­мень – Ку­лом­зи­но (близ Ом­ска; дви­же­ние от­кры­то в 1913). При стан­ции сфор­ми­ро­вал­ся по­сё­лок. В 1918 за­нят час­тя­ми Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са во вре­мя Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са вы­сту­п­ле­ния 1918. На­хо­дил­ся под кон­тро­лем Вре­мен­но­го си­бир­ско­го пра­ви­тель­ст­ва (до но­яб. 1918), за­тем «Ом­ско­го пра­ви­тель­ст­ва». Ле­том 1918 при­стан­ци­он­ный по­сё­лок пе­ре­име­но­ван в Си­бир­ский По­сад. В 1919 вос­ста­нов­ле­на сов. власть. В 1920-х гг. за­кре­пи­лось назв. Си­бир­ское (Си­бир­ский). Центр На­зы­ва­ев­ско­го р-на Тю­ка­лин­ско­го у. Ом­ской губ. (1924–25), Ом­ско­го окр. Си­бир­ско­го края (1925–30) и За­пад­но-Си­бир­ско­го края (1930–34), Ом­ской обл. (с 1934). В 1933 Си­бир­ское пе­ре­име­но­ва­но в с. На­зы­ва­ев­ка (по­сте­пен­но за­кре­пи­лось назв. Но­во-На­зы­ва­ев­ка для от­ли­чия от близ­лежа­щей де­рев­ни). С 1947 ра­бо­чий пос. Но­во-На­зы­ва­ев­ка. С 1956 го­род Н. Со­хра­ни­лись: зда­ние ж.-д. во­кза­ла (1913), до­ма на­ча­ла – сер. 20 в. Ц. Свя­тых Бо­ри­са и Гле­ба (2008–11). Крае­ведч. му­зей (1995).

Н. – центр с.-х. рай­она (вы­ра­щи­ва­ют кар­то­фель, са­хар­ную свёк­лу, под­сол­неч­ник, мас­лич­ные куль­ту­ры и др.; раз­во­дят круп­ный ро­га­тый скот, до­маш­нюю пти­цу). Пред­при­ятия по пе­ре­ра­бот­ке ме­ст­но­го с.-х. сы­рья.

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