НАЗЫМ ХИКМЕТ

Турецкий писатель, общественный деятель.

Ро­дил­ся в про­све­щён­ной ари­сто­кра­тич. се­мье. Окон­чил Во­ен.-мор. шко­лу на о. Хей­бе­лиа­да (1918). В 1921 пе­ре­брал­ся в Ана­то­лию, что­бы при­со­еди­нить­ся к ос­во­бо­дительному дви­же­нию. Вско­ре пе­ре­ехал в Мо­ск­ву , где в 1922–24 учил­ся в Ком­му­ни­стич. ун-те тру­дя­щих­ся Вос­то­ка (КУТВ). Ув­лёк­ся мар­ксиз­мом, идея­ми рус. фу­ту­риз­ма и кон­ст­рук­ти­виз­ма; в 1925 ор­га­ни­зо­вал [совм. с Н. В. Эком (Ива­ки­ным)] те­ат­раль­ную ар­тель «Мет­ла». Вер­нув­шись в Тур­цию, ак­тив­но со­труд­ни­чал в ком­му­ни­стич. из­да­ни­ях. По­сле за­пре­та тур. ком­пар­тии был за­оч­но при­го­во­рён к 15 го­дам за­клю­че­ния и эмиг­ри­ро­вал в СССР (1925–28). По­сле ам­ни­стии вер­нул­ся на ро­ди­ну, где был аре­сто­ван и за­клю­чён на 3 мес в тюрь­му. По­сле ос­во­бо­ж­де­ния жил в Стам­бу­ле. Вновь под­вер­гал­ся тю­рем­но­му за­клю­че­нию в 1932–34 и 1938–1950. В 1936 на пуб­ли­ка­цию про­из­ве­де­ний Н. Х. в Тур­ции был на­ло­жен за­прет (до 1965). В 1951 эмиг­ри­ро­вал сна­ча­ла в Ру­мы­нию, за­тем в СССР. Был ли­шён тур. гра­ж­дан­ст­ва, объ­яв­лен вра­гом го­су­дар­ст­ва. Жил в Мо­ск­ве.

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в кон. 1910-х гг. Пер­вый сб-к сти­хов – «Пес­ня пью­щих солн­це» («Güneşi içenlerin türküsü», 1928). Для по­этич. твор­че­ст­ва Н. Х. 1920–1930-х гг., со­че­таю­ще­го тра­ди­ции нар. сти­ха и приё­мы мо­дер­ни­ст­ской по­эзии с гра­ж­дан­ско-пат­рио­тич. те­ма­ти­кой, ха­рак­тер­ны эмо­цио­наль­ность, ре­во­лю­ци­он­но-ро­ман­тич. па­фос, сим­во­лич. обоб­ще­ния. Стиль в за­ви­си­мо­сти от те­мы варь­и­ру­ет­ся от ора­тор­ско­го до раз­го­вор­но­го: сб-ки «835 строк» («835 satır», 1929), «Го­род, по­те­ряв­ший го­лос» («Sesini kay­beden șehir», 1931) и др., по­ло­жив­шие на­ча­ло гра­ж­дан­ской по­эзии в Тур­ции. В даль­ней­шем те­ма­тич. диа­па­зон по­эзии Н. Х. рас­ши­ря­ет­ся: от ан­ти­во­ен­ных сти­хов и бы­то­вых за­ри­со­вок до вы­со­ких об­раз­цов лю­бов­ной и фи­лос. ли­ри­ки.

Стрем­ле­ние со­еди­нить про­зу и по­эзию, ли­ри­ку и пуб­ли­ци­сти­ку в рам­ках од­но­го про­из­ве­де­ния на­шло от­ра­же­ние в ро­ма­не в сти­хах «По­че­му Бе­нерд­жи по­кон­чил с со­бой?» («Benerci kendini niçin öldürdü?», 1932), по­эме «Пись­ма к Та­ран­та Ба­бу» («Taranta Babu’ya mek­tuplar», 1935) и дос­тиг­ло куль­ми­на­ции в ито­го­вом для Н. Х. мно­го­слой­ном соч. «Че­ло­ве­че­ская па­но­ра­ма» («Insan manzaraları», не окон­че­но; час­тич­но изд. в 1952–60, рус. пер. – в 1962; пол­но­стью опубл. в 1966), над ко­то­рым он ра­бо­тал с нач. 1940-х гг.

Ав­тор гро­те­ск­но-са­ти­рич. пье­сы «Че­реп» («Kafa tası», 1932), пси­хо­ло­гич. дра­мы «За­бы­тый че­ло­век» («Unutulan adam», 1935; в рус. пер. – «Все­ми за­бы­тый», 1962), пье­сы-сказ­ки «Ле­ген­да о люб­ви» («Bir aş k masalı », 1952; од­но­им. ба­лет на му­зы­ку А. Д. Ме­ли­ко­ва, 1961), пьес-пам­фле­тов «Рас­сказ о Тур­ции» («T ̈ur­kiyede», 1952), «Чу­дак» («Enayi», 1955), са­ти­рич. ко­ме­дии «А был ли Иван Ива­но­вич?» («Ivan Iva­noviç var mıydı yok muydı?», 1956) и др. Сре­ди про­из­ве­де­ний Н. Х.: ав­то­био­гра­фич. ро­ман «Жизнь – хо­ро­шая шту­ка, брат» («Yaș amak g ̈uzel ș ey be kar­deș im», в рус. пер. – «Ро­ман­ти­ка», 1962; на тур. яз. – в 1967), лит. кри­ти­ка, пуб­ли­ци­сти­ка; либ­рет­то , ки­но­сце­на­рии.