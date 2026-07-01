НАЗРЕТ

Го­род в центральной час­ти Эфио­пии, в ре­гио­не Оро­мия.

Нас. 299,6 тыс. чел. (2012). Рас­по­ло­жен в вост. час­ти Эфи­оп­ско­го на­го­рья, в 100 км к юго- вос­то­ку от Ад­дис-Абе­бы. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог. Че­рез Н. про­хо­дит ж. д. Ад­дис-Абе­ба – Ды­ре-Да­уа – Джи­бу­ти (Джи­бу­ти).

Да­та ос­но­ва­ния не­из­вест­на. Пер­во­на­чаль­но на­зы­вал­ся Ада­ма, при имп. Хай­ле Се­лас­сие I пе­ре­име­но­ван в Н. (в честь биб­лей­ско­го го­ро­да На­за­рет ). В 2000 офи­ци­аль­но воз­вра­ще­но ис­то­рич. назв. Ада­ма. В 2000–06 адм. центр ре­гио­на Оро­мия. Ун-т Ада­мы (ос­но­ван в 1993 как тех­нич. кол­ледж, совр. ста­тус и назв. с 2005). Н. – тор­го­вый центр. Пред­при­ятия цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной, пи­ще­вой (про­из-во рас­тит. мас­ла, са­ха­ра и др.), тек­стиль­ной пром-сти.

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