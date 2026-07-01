НАЗРЕТ
Город в центральной части Эфиопии, в регионе Оромия.
Нас. 299,6 тыс. чел. (2012). Расположен в вост. части Эфиопского нагорья, в 100 км к юго- востоку от Аддис-Абебы. Узел автомобильных дорог. Через Н. проходит ж. д. Аддис-Абеба – Дыре-Дауа – Джибути (Джибути).
Дата основания неизвестна. Первоначально назывался Адама, при имп. Хайле Селассие I переименован в Н. (в честь библейского города Назарет). В 2000 официально возвращено историч. назв. Адама. В 2000–06 адм. центр региона Оромия. Ун-т Адамы (основан в 1993 как технич. колледж, совр. статус и назв. с 2005). Н. – торговый центр. Предприятия целлюлозно-бумажной, пищевой (произ-во растит. масла, сахара и др.), текстильной пром-сти.