НАЗРАНЬ
Город в России, в западной части Ингушетии, центр Назрановского района.
В 1944–57 Коста-Хетагурово),Нас. 93,3 тыс. чел. (2010, перепись; крупнейший город республики). Расположен близ границы с Сев. Осетией. Ж.-д. станция. Через Н. проходит федеральная автотрасса «Кавказ» (Павловская – Нальчик – Назрань – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджаном).
Согласно данным офицера рос. армии Л. Штедера, Н. возникла как небольшой сторожевой пост в 1781. В офиц. документах упоминается с 1810. В том же году после перехода в рос. подданство 6 ингуш. родов Назрановского общества заложена Назрановская крепость. В апр. 1841 в ходе Кавк. войны 1817–64 подверглась нападению горцев Шамиля, которое было отражено (Назрановское общество награждено Георгиевским знаменем). Во время т. н. Назрановского возмущения 1858 ок. 5 тыс. ингушей атаковали крепость, но были отбиты, четверо зачинщиков выступления повешены. С 1860 крепость в составе Терской области. В 1868 начала действовать Назрановская горская школа – первое светское учебное заведение в Ингушетии. В 1894 открыто движение по линии Беслан – Назрань – Петровск-Порт Владикавказской ж. д. С 1905 в составе врем. (в 1909 утверждён как постоянный) Назрановского окр. Терской обл. (администрация находилась во Владикавказе).
В годы Гражд. войны 1917–22 Н. находилась в составе Терской сов. республики (1918), Горской республики (1918–19), в 1919–20 под контролем Вооруж. сил Юга России. В марте 1920 в ходе Сев.- Кавк. операции занята частями РККА. 4.4.1920 в Н. состоялся съезд ингуш. народа, который провозгласил восстановление сов. власти в Назрановском окр. Центр Назрановского окр. Горской АССР (1921–24). Центр Назрановского р-на Ингуш. АО (1924–34), Чечено-Ингуш. АО (1934–36), Чечено-Ингуш. АССР (1936–44, 1957–91), Республики Ингушетия (с 1992); Коста-Хетагуровского р-на Сев.-Осет. АССР (1944–57). Город с 1967. В 1992–2000 столица Республики Ингушетия. В 2000-е гг. город стал объектом регулярных нападений и организаций террористич. актов участниками незаконных вооруж. формирований (крупнейший террористич. акт состоялся 17.8.2009; погибли св. 20 чел. и ок. 140 были ранены).
В городе преобладает малоэтажная застройка. В 1990–2000-е гг. построены: мечети (в т. ч. имени Мухаммад-Басира, 1996), новое здание ж.-д. вокзала. Мемориал в память о погибших в ВОВ; Мемориал памяти жертв политич. репрессий (1997; в цокольной части – Музей истории репрессий ингуш. народа 1944–57 и осетино-ингуш. конфликта 1992). Ин-т экономики и правоведения, филиал Совр. гуманитарной академии (оба – негосударств. вузы); Горский кадетский корпус (1994). Гос. музей краеведения им. Т. Х. Мальсагова (1972, совр. назв. с 1993). ТЮЗ (1969, совр. назв. с 1997), Ингуш. драматич. театр им. И. Базоркина (с 1978 ингуш. труппа в составе Чеч. драматич. театра, в 1986–91 Ингуш. драматич. театр в Грозном, с 1991 в Н., с 1993 совр. название), Рус. гос. муз.-драматич. театр (1998, с 2005 совр. назв.), студия театра, кино и телевидения «Зокх» (1998), «Студия эстрады» (2004). Гос. филармония Республики Ингушетия им. А. Хамхоева (1993). Ансамбль нар. танца «Ингушетия» (1993). Киностудия «Магас-фильм» (2006).
Заводы: электродвигателей малой мощности, лёгких сплавов ВИЛС. Полиграфич. комбинат. Предприятия по произ-ву стройматериалов (в т. ч. кирпичный завод), лёгкой и пищевой пром-сти.
Автор статьи: В. М. Муханов.