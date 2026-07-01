НАЗРАНЬ

Го­род в Рос­сии, в западной час­ти Ин­гу­ше­тии , центр На­зра­нов­ско­го района.

В 1944–57 Кос­та-Хе­та­гу­ро­во),Нас. 93,3 тыс. чел. (2010, пе­ре­пись; круп­ней­ший го­род рес­пуб­ли­ки). Рас­по­ло­жен близ гра­ни­цы с Сев. Осе­ти­ей. Ж.-д. стан­ция. Че­рез Н. про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Кав­каз» (Пав­лов­ская – Наль­чик – На­зрань – Гроз­ный – Ма­хач­ка­ла – гра­ни­ца с Азер­бай­джа­ном).

Со­глас­но дан­ным офи­це­ра рос. ар­мии Л. Ште­де­ра, Н. воз­ник­ла как не­боль­шой сто­ро­же­вой пост в 1781. В офиц. до­ку­мен­тах упо­ми­на­ет­ся с 1810. В том же го­ду по­сле пе­ре­хо­да в рос. под­дан­ст­во 6 ин­гуш. ро­дов На­зра­нов­ско­го об­ще­ст­ва за­ло­же­на На­зра­нов­ская кре­пость. В апр. 1841 в хо­де Кавк. вой­ны 1817–64 под­вер­глась на­па­де­нию гор­цев Ша­ми­ля, ко­то­рое бы­ло от­ра­же­но (На­зра­нов­ское об­ще­ст­во на­гра­ж­де­но Ге­ор­ги­ев­ским зна­ме­нем). Во вре­мя т. н. На­зра­нов­ско­го воз­му­ще­ния 1858 ок. 5 тыс. ин­гу­шей ата­ко­ва­ли кре­пость, но бы­ли от­би­ты, чет­ве­ро за­чин­щи­ков вы­сту­п­ле­ния по­ве­ше­ны. С 1860 кре­пость в со­ста­ве Тер­ской об­лас­ти. В 1868 на­ча­ла дей­ст­во­вать На­зра­нов­ская гор­ская шко­ла – пер­вое свет­ское учеб­ное за­ве­де­ние в Ин­гу­ше­тии. В 1894 от­кры­то дви­же­ние по ли­нии Бес­лан – На­зрань – Пет­ровск-Порт Вла­ди­кав­каз­ской ж. д. С 1905 в со­ста­ве врем. (в 1909 ут­вер­ждён как по­сто­ян­ный) На­зра­нов­ско­го окр. Тер­ской обл. (ад­ми­ни­ст­ра­ция на­хо­ди­лась во Вла­ди­кав­ка­зе).

В го­ды Гражд. вой­ны 1917–22 Н. на­хо­ди­лась в со­ста­ве Тер­ской сов. рес­пуб­ли­ки (1918), Гор­ской рес­пуб­ли­ки (1918–19), в 1919–20 под кон­тро­лем Воо­руж. сил Юга Рос­сии. В мар­те 1920 в хо­де Сев.- Кавк. опе­ра­ции за­ня­та час­тя­ми РККА. 4.4.1920 в Н. со­сто­ял­ся съезд ин­гуш. на­ро­да, ко­то­рый про­воз­гла­сил вос­ста­нов­ле­ние сов. вла­сти в На­зра­нов­ском окр. Центр На­зра­нов­ско­го окр. Гор­ской АССР (1921–24). Центр На­зра­нов­ско­го р-на Ин­гуш. АО (1924–34), Че­че­но-Ин­гуш. АО (1934–36), Че­че­но-Ин­гуш. АССР (1936–44, 1957–91), Рес­пуб­ли­ки Ин­гу­ше­тия (с 1992); Кос­та-Хе­та­гу­ров­ско­го р-на Сев.-Осет. АССР (1944–57). Го­род с 1967. В 1992–2000 сто­ли­ца Рес­пуб­ли­ки Ин­гу­ше­тия. В 2000-е гг. го­род стал объ­ек­том ре­гу­ляр­ных на­па­де­ний и ор­га­ни­за­ций тер­ро­ри­стич. ак­тов уча­ст­ни­ка­ми не­за­кон­ных воо­руж. фор­ми­ро­ва­ний (круп­ней­ший тер­ро­ри­стич. акт со­сто­ял­ся 17.8.2009; по­гиб­ли св. 20 чел. и ок. 140 бы­ли ра­не­ны).

В го­ро­де пре­об­ла­да­ет ма­ло­этаж­ная за­строй­ка. В 1990–2000-е гг. по­строе­ны: ме­че­ти (в т. ч. име­ни Му­хам­мад-Ба­си­ра, 1996), но­вое зда­ние ж.-д. во­кза­ла. Ме­мо­ри­ал в па­мять о по­гиб­ших в ВОВ ; Ме­мо­ри­ал па­мя­ти жертв по­ли­тич. ре­прес­сий (1997; в цо­коль­ной час­ти – Му­зей ис­то­рии ре­прес­сий ин­гуш. на­ро­да 1944–57 и осе­ти­но-ин­гуш. кон­флик­та 1992). Ин-т эко­но­ми­ки и пра­во­ве­де­ния, фи­ли­ал Совр. гу­ма­ни­тар­ной ака­де­мии (оба – не­го­су­дарств. ву­зы); Гор­ский ка­дет­ский кор­пус (1994). Гос. му­зей крае­ве­де­ния им. Т. Х. Маль­са­го­ва (1972, совр. назв. с 1993). ТЮЗ (1969, совр. назв. с 1997), Ин­гуш. дра­ма­тич. те­атр им. И. Ба­зор­ки­на (с 1978 ин­гуш. труп­па в со­ста­ве Чеч. дра­ма­тич. те­ат­ра, в 1986–91 Ин­гуш. дра­ма­тич. те­атр в Гроз­ном, с 1991 в Н., с 1993 совр. название), Рус. гос. муз.-дра­ма­тич. те­атр (1998, с 2005 совр. назв.), сту­дия те­ат­ра, ки­но и те­ле­ви­де­ния «Зокх» (1998), «Сту­дия эс­т­ра­ды» (2004). Гос. фи­лар­мо­ния Рес­пуб­ли­ки Ин­гу­ше­тия им. А. Хам­хое­ва (1993). Ан­самбль нар. тан­ца «Ин­гу­ше­тия» (1993). Ки­но­сту­дия «Ма­гас-фильм» (2006).

За­во­ды: элек­тро­дви­га­те­лей ма­лой мощ­но­сти, лёг­ких спла­вов ВИЛС. По­ли­гра­фич. ком­би­нат. Пред­при­ятия по про­из-ву строй­ма­те­риа­лов (в т. ч. кир­пич­ный за­вод), лёг­кой и пи­ще­вой пром-сти.

Автор статьи: В. М. Му­ха­нов.

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