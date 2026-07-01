НАЗИР АХМАД

Индийский пи­са­тель.

Сын учи­те­ля. По­лу­чил бо­го­слов­ское об­ра­зо­ва­ние в мед­ре­се при Ау­ран­га­бад­ской ме­че­ти в Де­ли (1842), окон­чил Де­лий­ский кол­ледж (1853). Док­тор пра­ва Эдин­бург­ско­го ун-та (1902). Ос­но­во­по­лож­ник жан­ра ро­ма­на на ур­ду. Твор­че­ст­во Н. А., сфор­ми­ро­вав­шее­ся под влия­ни­ем про­све­ти­тель­ских идей и во мно­гом на­зи­да­тель­ное по па­фо­су, по­свя­ще­но опи­са­нию бо­лез­нен­ной лом­ки тра­диц. жиз­нен­но­го ук­ла­да и пе­ре­хо­да инд. об­ще­ст­ва к но­вым ка­пи­та­ли­стич. от­но­ше­ни­ям. В со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гич. ро­ма­нах, опи­сы­ваю­щих жизнь боль­ших му­сульм. се­мей, Н. А. под­ни­ма­ет про­бле­мы жен­ско­го про­све­ще­ния и эман­си­па­ции, из­бав­ле­ния об­ще­ст­ва от кос­ных обы­ча­ев и др.: «Зер­ка­ло не­вес­ты» («Ми­рат ул-урус», 1869), «Со­звез­дие Боль­шой Мед­ве­ди­цы» («Би­нат ун-Наш», 1872), «Рас­кая­ние На­су­ха» («То­убат ун-На­сух», 1877), «По­весть о Муб­та­ле» («Фа­са­на-е-Муб­та­ла», 1885), «Ай­ма» (1891). Наи­боль­шую из­вест­ность сни­скал ро­ман «Сын вре­ме­ни» («Ибн уль-вакт», 1888), в ко­то­ром раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся те­ма слож­ных взаи­мо­от­но­ше­ний инд. ин­тел­ли­ген­та, по­лу­чив­ше­го за­пад­ное об­ра­зо­ва­ние, как с брит. вла­стя­ми, так и со свои­ми со­оте­че­ст­вен­ни­ка­ми.