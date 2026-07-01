НАЗИР АХМАД
Индийский писатель.
Сын учителя. Получил богословское образование в медресе при Аурангабадской мечети в Дели (1842), окончил Делийский колледж (1853). Доктор права Эдинбургского ун-та (1902). Основоположник жанра романа на урду. Творчество Н. А., сформировавшееся под влиянием просветительских идей и во многом назидательное по пафосу, посвящено описанию болезненной ломки традиц. жизненного уклада и перехода инд. общества к новым капиталистич. отношениям. В социально-психологич. романах, описывающих жизнь больших мусульм. семей, Н. А. поднимает проблемы женского просвещения и эмансипации, избавления общества от косных обычаев и др.: «Зеркало невесты» («Мират ул-урус», 1869), «Созвездие Большой Медведицы» («Бинат ун-Наш», 1872), «Раскаяние Насуха» («Тоубат ун-Насух», 1877), «Повесть о Мубтале» («Фасана-е-Мубтала», 1885), «Айма» (1891). Наибольшую известность снискал роман «Сын времени» («Ибн уль-вакт», 1888), в котором разрабатывается тема сложных взаимоотношений инд. интеллигента, получившего западное образование, как с брит. властями, так и со своими соотечественниками.