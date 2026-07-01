НАЗИМОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Российский государственный дея­тель, генерал от инфантерии (1859). Дво­ря­нин.

По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. Слу­жил в лейб-гвардии Пре­об­ра­жен­ском (1818–1833 и 1834–1836) и лейб-гвардии Ли­тов­ском (1833) пол­ках, в русско-турецкую вой­ну 1828–1829 годов уча­ст­во­вал в оса­де и взя­тии кре­по­сти Вар­на. С 1836 года со­сто­ял при великом князе Алек­сан­д­ре Ни­ко­лае­ви­че (бу­ду­щий император Алек­сандр II ), со­про­во­ж­дал его в пу­те­ше­ст­вии по Рос­сии (1837) и за гра­ни­цей (1838–1839), стал его лич­ным дру­гом. Не­од­но­крат­но ко­ман­ди­ро­вал­ся для ос­мот­ра пехотных кор­пу­сов, ди­ви­зий и Гре­на­дер­ско­го кор­пу­са. В октябре 1840 – декабре 1841 года на­хо­дил­ся в ко­ман­ди­ров­ке в Виль­не, где воз­глав­лял следственную ко­мис­сию по де­лу о польском тай­ном об­ще­ст­ве («по­сле­до­ва­те­лей Ш. Ко­нар­ско­го»); по­сле док­ла­да Назимова императору Ни­ко­лаю I о том, что это де­ло бы­ло сфаб­ри­ко­ва­но ме­ст­ны­ми вла­стя­ми, большая часть под­след­ст­вен­ных бы­ла ос­во­бо­ж­де­на. С 1842 года начальник шта­ба 6-го пехотного кор­пу­са (Мо­ск­ва). Генерал-адъ­ю­тант (1849). По­пе­чи­тель Московского учеб­но­го ок­ру­га (1849–1855).

Ви­лен­ский во­енный гу­бер­на­тор, грод­нен­ский и ко­вен­ский генерал-гу­бер­на­тор (1855–1863), ко­мандующий вой­ска­ми Ви­лен­ско­го ВО и Мин­ской губернии (1862–1863). Член Гос. со­ве­та (с 1861). В 1857 году по по­ру­че­нию императора Алек­сан­д­ра II до­бил­ся от пред­ста­ви­те­лей ме­ст­но­го дво­рян­ст­ва, что­бы они об­ра­ти­лись к им­пе­ра­то­ру с прось­бой раз­ре­шить им рас­смот­реть во­прос об ос­во­бо­ж­де­нии кре­по­ст­ных кре­сть­ян. По­сле­до­вав­ший в от­вет ре­ск­рипт Алек­сан­д­ра II от 20.11(02.12).1857 на имя Назимова по­ло­жил на­ча­ло ра­бо­там по под­го­тов­ке кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 года.

В свя­зи с раз­вер­нув­шим­ся в северо-западных гу­бер­ни­ях в 1861–1862 годах национальным дви­же­ни­ем Назимов из­ме­нил своё от­но­ше­ние к по­ля­кам, счи­тая, что встре­тил с их сто­ро­ны «ко­вар­ст­во и не­бла­го­дар­ность». В но­ябре 1862 года он рас­пус­тил Мин­ское дво­рян­ское со­б­ра­ние, на­ме­ре­вав­шее­ся пред­ста­вить на Вы­со­чай­шее имя ад­рес с прось­бой при­сое­ди­нить Мин­скую губернию к Цар­ст­ву Поль­ско­му. В 1862 – начале 1863 года Назимов пред­ло­жил ряд мер, на­прав­лен­ных на соз­да­ние со­ци­аль­ной ба­зы пра­ви­тель­ст­ва из ме­ст­но­го кре­сть­ян­ско­го на­се­ле­ния (уп­разд­не­ние вре­мен­но­обя­зан­но­го по­ло­же­ния кре­сть­ян, пе­ре­вод их на вы­куп, уч­ре­ж­де­ние се­ти на­чаль­ных школ с пре­по­да­ва­ни­ем на род­ных язы­ках и др.), а так­же на пре­дос­тав­ле­ние зем­ли в крае пре­имущественно русским по­ме­щи­кам. Назимов вы­ска­зы­вал­ся за воз­вра­ще­ние Цар­ст­ву Поль­ско­му кон­сти­ту­ции, уп­разд­нён­ной императором Ни­ко­ла­ем I в хо­де Польского вос­ста­ния 1830–1831 годов, от­де­ле­ние «стро­го обе­ре­гае­мой гра­ни­цей» поль­ских гу­бер­ний от ос­таль­ной им­пе­рии и пе­ре­се­ле­ние из западных гу­бер­ний в Цар­ст­во Поль­ское по­ля­ков всех со­сло­вий, ко­то­рые вы­ра­зят же­ла­ние там обос­но­вать­ся. До­би­вал­ся вос­ста­нов­ле­ния Ви­лен­ско­го университета для обу­че­ния ме­ст­ной мо­ло­дё­жи. В ус­ло­ви­ях на­чав­ше­го­ся Поль­ско­го вос­ста­ния 1863–1864 годов на­де­лён 14(26) января 1863 года императором Алек­сан­дром II ши­ро­ки­ми чрез­вы­чай­ны­ми пол­но­мо­чия­ми. Под руководством Назимова в Северо-Западном крае бы­ли раз­би­ты основные во­оруженные си­лы пов­стан­цев, од­на­ко из-за не­спо­соб­но­сти спра­вить­ся с пар­ти­зан­ски­ми от­ря­да­ми Назимов 1(13) мая 1863 года от­прав­лен в от­став­ку (на его ме­сто на­зна­чен М. Н. Му­равь­ёв).

Член (1846), ви­це-пре­зи­дент (с 1850) Московского об­ще­ст­ва сельского хозяйства (зо­ло­тая ме­даль, 1855). На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1855; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му – 1863), Св. Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1871) и др.

Исторические источники:

Ло­ма­чев­ский А. И. Из вос­по­ми­на­ний жан­дар­ма 30 и 40 го­дов. СПб., 1880;

В.И. На­зи­мов: [Пись­ма к не­му вел. кн. Алек­сан­д­ра Ни­ко­лае­ви­ча, 1839–1849, и ад­рес от рус­ско­го об­ще­ст­ва Виль­но. 20 дек. 1863] // Рус­ская ста­ри­на. 1883. № 8;

Шес­та­ков П.Д. Вос­по­ми­на­ния о В.И. На­зи­мо­ве // Ис­то­ри­че­ский вест­ник. 1891. № 3;

Из за­пи­сок И.А. Ни­ко­ти­на. СПб., 1905.