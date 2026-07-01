НАЗИМОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Российский государственный деятель, генерал от инфантерии (1859). Дворянин.
Получил домашнее образование. Служил в лейб-гвардии Преображенском (1818–1833 и 1834–1836) и лейб-гвардии Литовском (1833) полках, в русско-турецкую войну 1828–1829 годов участвовал в осаде и взятии крепости Варна. С 1836 года состоял при великом князе Александре Николаевиче (будущий император Александр II), сопровождал его в путешествии по России (1837) и за границей (1838–1839), стал его личным другом. Неоднократно командировался для осмотра пехотных корпусов, дивизий и Гренадерского корпуса. В октябре 1840 – декабре 1841 года находился в командировке в Вильне, где возглавлял следственную комиссию по делу о польском тайном обществе («последователей Ш. Конарского»); после доклада Назимова императору Николаю I о том, что это дело было сфабриковано местными властями, большая часть подследственных была освобождена. С 1842 года начальник штаба 6-го пехотного корпуса (Москва). Генерал-адъютант (1849). Попечитель Московского учебного округа (1849–1855).
Виленский военный губернатор, гродненский и ковенский генерал-губернатор (1855–1863), командующий войсками Виленского ВО и Минской губернии (1862–1863). Член Гос. совета (с 1861). В 1857 году по поручению императора Александра II добился от представителей местного дворянства, чтобы они обратились к императору с просьбой разрешить им рассмотреть вопрос об освобождении крепостных крестьян. Последовавший в ответ рескрипт Александра II от 20.11(02.12).1857 на имя Назимова положил начало работам по подготовке крестьянской реформы 1861 года.
В связи с развернувшимся в северо-западных губерниях в 1861–1862 годах национальным движением Назимов изменил своё отношение к полякам, считая, что встретил с их стороны «коварство и неблагодарность». В ноябре 1862 года он распустил Минское дворянское собрание, намеревавшееся представить на Высочайшее имя адрес с просьбой присоединить Минскую губернию к Царству Польскому. В 1862 – начале 1863 года Назимов предложил ряд мер, направленных на создание социальной базы правительства из местного крестьянского населения (упразднение временнообязанного положения крестьян, перевод их на выкуп, учреждение сети начальных школ с преподаванием на родных языках и др.), а также на предоставление земли в крае преимущественно русским помещикам. Назимов высказывался за возвращение Царству Польскому конституции, упразднённой императором Николаем I в ходе Польского восстания 1830–1831 годов, отделение «строго оберегаемой границей» польских губерний от остальной империи и переселение из западных губерний в Царство Польское поляков всех сословий, которые выразят желание там обосноваться. Добивался восстановления Виленского университета для обучения местной молодёжи. В условиях начавшегося Польского восстания 1863–1864 годов наделён 14(26) января 1863 года императором Александром II широкими чрезвычайными полномочиями. Под руководством Назимова в Северо-Западном крае были разбиты основные вооруженные силы повстанцев, однако из-за неспособности справиться с партизанскими отрядами Назимов 1(13) мая 1863 года отправлен в отставку (на его место назначен М. Н. Муравьёв).
Член (1846), вице-президент (с 1850) Московского общества сельского хозяйства (золотая медаль, 1855). Награждён орденами Св. Александра Невского (1855; алмазными знаками к нему – 1863), Св. Владимира 1-й степени (1871) и др.
Исторические источники:
Ломачевский А. И. Из воспоминаний жандарма 30 и 40 годов. СПб., 1880;
В.И. Назимов: [Письма к нему вел. кн. Александра Николаевича, 1839–1849, и адрес от русского общества Вильно. 20 дек. 1863] // Русская старина. 1883. № 8;
Шестаков П.Д. Воспоминания о В.И. Назимове // Исторический вестник. 1891. № 3;
Из записок И.А. Никотина. СПб., 1905.