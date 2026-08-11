НАЗИМОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Ранние годы и начало военной карьеры

Николай Николаевич родился 8 марта 1794 г. Представитель дворянской династии Назимовых.

Как и многие дворянские дети, определен учиться морскому делу. Поступил в Морской кадетский корпус. С марта 1808 г. зачислен в гардемарины. Плавал на кораблях по Финскому заливу. В 1811 г. завершил обучение в Морском кадетском корпусе. С марта 1811 г. – мичман.

В 1811 г. поступил на службу на транспорт № 20, затем – на «Филадельфию». Плавал по Балтийскому морю. Принял участие в Отечественной войне 1812 г.

Военная карьера

С марта 1816 г. – лейтенант. В 1817 – 1818 гг. на «Дрездене» совершил плавание из Кронштадта до Кадиса. Пересев на испанский корабль, вернулся в Кронштадт.

В 1820 г. назначен командиром «Фриганта». Плавал по Балтике, заходил в Кронштадт, Свеаборг и Або. В 1821 переведен на «Быстрый», дислоцировался до 1825 г. на рейде Кронштадта, затем – командир «Коммерстракса», находился на северном фарватере Кронштадта.

С декабря 1825 г. – адъютант главного командира Кронштадтского порта. С декабря 1826 г. – капитан-лейтенант.

В 1826 г. Н. было поручено описание Балтийских вод. С этой задачей на «Радуге» он прекрасно справился. С января 1827 г. – старший адъютант Морского штаба. В апреле 1830 г. Н. получил назначение на должность командира «Юноны» и переведен в состав 25-го флотского экипажа. Плавал на нем до 1835 г. С апреля 1834 г. – капитан 2-го ранга.

В 1836 г. Н. назначили капитаном «Березины», поставили во главе 27-го флотского экипажа. С апреля 1837 г. – капитан 1-го ранга.

В 1841 г. Н. провел «Выборг» по маршруту от Санкт-Петербурга до Кронштадта. С 1842 г. – командир отряда кораблей, которые перевозили десант из Свеаборга и Роченсальма в Кронштадт, а также доставляли грузы из Кронштадта в Данциг.

В 1843 г. назначен на «Выборг»; курсировал по Балтийскому и Немецкому морям. В 1846 г. управлял отрядом транспортных судов, которые перевозили лес с о-ва Эзель в Кронштадт. С декабря 1846 г. – контр-адмирал; командир 1-й бригады 1-й флотской дивизии.

С апреля 1853 г. – вице-адмирал; член Общего присутствия Морского интендантства. В годы Крымской войны руководил подготовкой морского ополчения. Умер Н. 8 мая 1854 г. в Санкт-Петербурге.

Семья

Супруга – Анастасия Аркадьевна. Дети: Николай, Павел, Константин, Александр, Владимир, Елизавета, Анастасия.