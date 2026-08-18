НАЗАЙКИНСКИЙ Евгений Владимирович

Российский му­зы­ко­вед, пе­да­гог. Доктор ис­кус­ст­во­ве­де­ния (1973).

Окон­чил Му­зы­каль­но-пе­да­го­гич. ин-т им. Гне­си­ных (1955). Уче­ник Н. А. Гар­бу­зо­ва, О. М. Агар­ко­ва, С. С. Скреб­ко­ва. С 1952 в Моск. конс.: со­труд­ник Ла­бо­ра­то­рии муз. аку­сти­ки, с 1962 пре­по­да­вал тео­ре­тич. пред­ме­ты (в 1974–96 зав. ка­фед­рой тео­рии му­зы­ки, проф. с 1976). Осн. тру­ды по тео­рии му­зы­ки, муз. пси­хо­ло­гии и аку­сти­ке, про­бле­мам рит­ма, тем­па, то­наль­но­сти, ор­ке­ст­ров­ки, ме­то­до­ло­гии му­зы­коз­на­ния. Ис­сле­до­вал муз. ди­на­ми­ку и аго­ги­ку с по­мо­щью элек­тро­аку­стич. ап­па­ра­ту­ры, вскрыл мно­го­числ. свя­зи тон­ких от­тен­ков ис­пол­не­ния с ком­по­зи­ци­он­ной струк­ту­рой про­из­ве­де­ния (кн. «О му­зы­каль­ном тем­пе», 1965). В рус­ле тео­рии ин­то­на­ции Б. В. Асафь­е­ва при­вле­кал идеи геш­тальт­пси­хо­ло­гии (кн. «О пси­хо­ло­гии му­зы­каль­но­го вос­при­ятия», 1972), ме­то­ды гу­ма­ни­тар­ных на­ук 2-й пол. 20 в. (лин­гвис­ти­ка, се­мио­ти­ка, по­эти­ка ; от­ра­зи­лись в лек­ци­ях по кур­су ана­ли­за муз. про­из­ве­де­ний для сту­ден­тов-му­зы­ко­ве­дов, в кн. «Ло­ги­ка му­зы­каль­ной ком­по­зи­ции», 1982, учеб­ном по­со­бии «Стиль и жанр в му­зы­ке», 2003); от­стаи­вал взгляд на му­зы­ку как ото­бра­же­ние ис­то­рич. па­мя­ти че­ло­ве­че­ст­ва, раз­вил ори­ги­наль­ную кон­цеп­цию мо­ду­са в му­зы­ке. Ре­дак­тор-со­ста­ви­тель сб-ков «Му­зы­каль­ное ис­кус­ст­во и нау­ка» (вып. 1–3, 1970–78), «Ор­кестр. Ин­ст­ру­мен­ты. Пар­ти­ту­ра » (вып. 1–2, 2003–2007). Сре­ди уче­ни­ков: Е. И. Чи­га­рё­ва, Т. Ю. Чер­но­ва, В. П. Фо­мин, О. В. Ло­се­ва, А. С. Со­ко­лов, Е. А. Ни­ко­лае­ва, Л. Н. Ло­ги­но­ва, В. Г. Цы­пин, М. В. Рас­пу­ти­на