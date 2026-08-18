НАЗАЙКИНСКИЙ Евгений Владимирович
Российский музыковед, педагог. Доктор искусствоведения (1973).
Окончил Музыкально-педагогич. ин-т им. Гнесиных (1955). Ученик Н. А. Гарбузова, О. М. Агаркова, С. С. Скребкова. С 1952 в Моск. конс.: сотрудник Лаборатории муз. акустики, с 1962 преподавал теоретич. предметы (в 1974–96 зав. кафедрой теории музыки, проф. с 1976). Осн. труды по теории музыки, муз. психологии и акустике, проблемам ритма, темпа, тональности, оркестровки, методологии музыкознания. Исследовал муз. динамику и агогику с помощью электроакустич. аппаратуры, вскрыл многочисл. связи тонких оттенков исполнения с композиционной структурой произведения (кн. «О музыкальном темпе», 1965). В русле теории интонации Б. В. Асафьева привлекал идеи гештальтпсихологии (кн. «О психологии музыкального восприятия», 1972), методы гуманитарных наук 2-й пол. 20 в. (лингвистика, семиотика, поэтика; отразились в лекциях по курсу анализа муз. произведений для студентов-музыковедов, в кн. «Логика музыкальной композиции», 1982, учебном пособии «Стиль и жанр в музыке», 2003); отстаивал взгляд на музыку как отображение историч. памяти человечества, развил оригинальную концепцию модуса в музыке. Редактор-составитель сб-ков «Музыкальное искусство и наука» (вып. 1–3, 1970–78), «Оркестр. Инструменты. Партитура» (вып. 1–2, 2003–2007). Среди учеников: Е. И. Чигарёва, Т. Ю. Чернова, В. П. Фомин, О. В. Лосева, А. С. Соколов, Е. А. Николаева, Л. Н. Логинова, В. Г. Цыпин, М. В. Распутина