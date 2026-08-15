НАЗАРЯН Степанос Исаевич

Армянский пуб­ли­цист, фи­ло­лог, пе­да­гог-про­све­ти­тель, об­щественный дея­тель.

Из се­мьи свя­щен­ни­ка. Учил­ся в шко­ле (се­ми­на­рии) Нер­си­сян в Тиф­ли­се (1824–29); окон­чил Дерпт­ский ун-т (1840). В 1842–49 зав. ка­фед­рой арм. язы­ка Ка­зан­ско­го ун-та. Проф. Ла­за­рев­ско­го ин­сти­ту­та вос­точ­ных язы­ков в Мо­ск­ве (1850–69, 1871–79); ин­спек­тор шко­лы Нер­си­сян (1869–71). В 1850-е гг. воз­гла­вил арм. про­све­ти­тель­ское дви­же­ние. В 1858–64 из­да­вал в Мо­ск­ве ж. «Юси­са­пайл» («Се­вер­ное сия­ние»). Вы­сту­пал про­тив кре­по­ст­ни­че­ст­ва и кле­ри­ка­лиз­ма, при­ви­вал ев­роп. взгля­ды на об­ра­зо­ва­ние и гос. уст­рой­ст­во, от­стаи­вал идею за­ме­ны др.-арм. язы­ка (гра­ба­ра) но­вым лит. язы­ком (аш­ха­ра­ба­ром). Ав­тор очер­ков «Бег­лый взгляд на ис­то­рию гай­кан­ской ли­те­ра­ту­ры до кон­ца XIII сто­ле­тия» (1844), «Обо­зре­ние ис­то­рии гай­кан­ской пись­мен­но­сти в но­вей­шие вре­ме­на» (1846); од­но­го из пер­вых в Рос­сии ис­сле­до­ва­ний по перс. лит-ре «Абул-Ка­сем Фер­дау­си Тус­ский, тво­рец кни­ги ца­рей, из­вест­ной под на­зва­ни­ем Шах-На­мэ» (кн. 1–2, 1849–51); пе­да­го­гич. со­чи­не­ний «Пер­вая ду­хов­ная пи­ща для ар­мян­ских де­тей» (1853), «Аль­ма­нах но­вой ар­мян­ской ре­чи» (ч. 1–2, 1857), «Тео­ре­ти­ко-прак­ти­че­ский курс рус­ско­го язы­ка для ар­мян­ских де­тей» (1871) и др.