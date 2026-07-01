НАЗАРЕЙЦЫ
Название группы немецких и австрийских художников, работавших в Риме и странах Северной Европы в 1818–1840-х гг.
(Нем. Nazarener).Ядро группы составили художники – члены основанного в Вене братства «Союз св. Луки» (1809–18, «Lukasbund») И. Ф. Овербек, Ф. Пфорр, Л. Фогель, Й. Винтергерст, Й. Зуттер, Й. К. Хоттингер. В дальнейшем к ним примкнули П. фон Корнелиус, Й. Шеффер фон Леонхартсхоф, Ф. Файт и др. С 1810 члены «Союза св. Луки» работали в Риме, заняв пустовавший мон. Сан- Исидоро, в котором они жили по образцу ср.-век. религ. братств и худож. артелей. Полуироничное наименование «Н.» произошло от «alla nazarena» – традиц. названия причёски с длинными волосами, известной по автопортретам А. Дюрера и вновь введённой в моду Овербеком; оно намекало на пристрастие Н. к иск-ву нем. Возрождения и одновременно на религ. устремления членов «Союза», считавших первым «назарейцем» Христа. В соответствии с религиозно-патриархальными концепциями консервативного крыла нем. романтизма Н. выступили против религ. «безнравственности» иск-ва позднего классицизма, стремились возродить духовность, свойственную иск-ву Средневековья и Раннего Возрождения, утерянную, по их мнению, в худож. культуре Нового времени. Избрав образцом для подражания в осн. произведения Дюрера, Л. Кранаха Старшего, Х. Хольбейна Младшего, П. Перуджино, раннего Рафаэля, Н. выработали характерную манеру письма, отличавшуюся жёсткой линеарностью, пристрастием к локальному цвету и стилизаторскими приёмами [коллективно исполненные фрески на библейские темы в доме прус. консула в Риме Я. С. Бартольди в Риме (1816–19; ныне в Старой нац. галерее, Берлин) и на сюжеты из «Освобождённого Иерусалима» Т. Тассо в Касино Массимо в Риме (1819–30)]. В 1820–30-е гг. большинство Н. вернулись на родину. Практич. деятельность Н. и особенно их теоретич. высказывания оказали определённое воздействие на А. А. Иванова (в начальный период его работы над картиной «Явление Христа народу»), а во 2-й пол. 19 в. – на творчество прерафаэлитов в Великобритании и представителей неоидеализма в Германии.