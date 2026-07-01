НАЗАРЕЙЦЫ

На­зва­ние груп­пы немецких и австрийских ху­дож­ни­ков, ра­бо­тав­ших в Ри­ме и стра­нах Северной Ев­ро­пы в 1818–1840-х гг.

(Нем. Nazarener).Яд­ро груп­пы со­ста­ви­ли ху­дож­ни­ки – чле­ны ос­но­ван­но­го в Ве­не брат­ст­ва «Со­юз св. Лу­ки» (1809–18, «Lukasbund») И. Ф. Овер­бек, Ф. Пфорр, Л. Фо­гель, Й. Вин­тер­герст, Й. Зут­тер, Й. К. Хот­тин­гер. В даль­ней­шем к ним примк­ну­ли П. фон Кор­не­ли­ус, Й. Шеф­фер фон Ле­он­хар­тс­хоф, Ф. Файт и др. С 1810 чле­ны «Сою­за св. Лу­ки» ра­бо­та­ли в Ри­ме, за­няв пус­то­вав­ший мон. Сан- Иси­до­ро, в ко­то­ром они жи­ли по об­раз­цу ср.-век. ре­лиг. братств и ху­дож. ар­те­лей. По­лу­иро­нич­ное на­име­но­ва­ние «Н.» про­изош­ло от «alla nazarena» – тра­диц. на­зва­ния при­чёс­ки с длин­ны­ми во­ло­са­ми, из­вест­ной по ав­то­порт­ре­там А. Дю­ре­ра и вновь вве­дён­ной в мо­ду Овер­бе­ком; оно на­ме­ка­ло на при­стра­стие Н. к иск-ву нем. Воз­ро­ж­де­ния и од­но­вре­мен­но на ре­лиг. уст­рем­ле­ния чле­нов «Сою­за», счи­тав­ших пер­вым «на­за­рей­цем» Хри­ста. В со­от­вет­ст­вии с ре­ли­ги­оз­но-пат­ри­ар­халь­ны­ми кон­цеп­ция­ми кон­сер­ва­тив­но­го кры­ла нем. ро­ман­тиз­ма Н. вы­сту­пи­ли про­тив ре­лиг. «без­нрав­ст­вен­но­сти» иск-ва позд­не­го клас­си­циз­ма, стре­ми­лись воз­ро­дить ду­хов­ность, свой­ст­вен­ную иск-ву Сред­не­ве­ко­вья и Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния, уте­рян­ную, по их мне­нию, в ху­дож. куль­ту­ре Но­во­го вре­ме­ни. Из­брав об­раз­цом для под­ра­жа­ния в осн. про­из­ве­де­ния Дю­ре­ра, Л. Кра­на­ха Стар­ше­го, Х. Холь­бей­на Млад­ше­го, П. Пе­руд­жи­но, ран­не­го Ра­фа­эля, Н. вы­ра­бо­та­ли ха­рак­тер­ную ма­не­ру пись­ма, от­ли­чав­шую­ся жё­ст­кой ли­не­ар­но­стью, при­стра­сти­ем к ло­каль­но­му цве­ту и сти­ли­за­тор­ски­ми приё­ма­ми [кол­лек­тив­но ис­пол­нен­ные фре­ски на биб­лей­ские те­мы в до­ме прус. кон­су­ла в Ри­ме Я. С. Бар­толь­ди в Ри­ме (1816–19; ны­не в Ста­рой нац. га­ле­рее, Бер­лин) и на сю­же­ты из «Ос­во­бо­ж­дён­но­го Ие­ру­са­ли­ма» Т. Тас­со в Ка­си­но Мас­си­мо в Ри­ме (1819–30)]. В 1820–30-е гг. боль­шин­ст­во Н. вер­ну­лись на ро­ди­ну. Прак­тич. дея­тель­ность Н. и осо­бен­но их тео­ре­тич. вы­ска­зы­ва­ния ока­за­ли оп­ре­де­лён­ное воз­дей­ст­вие на А. А. Ива­но­ва (в на­чаль­ный пе­ри­од его ра­бо­ты над кар­ти­ной «Яв­ле­ние Хри­ста на­ро­ду»), а во 2-й пол. 19 в. – на твор­че­ст­во пре­ра­фа­эли­тов в Ве­ли­ко­бри­та­нии и пред­ста­ви­те­лей не­ои­деа­лиз­ма в Гер­ма­нии.

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