НАЗАРЕТ Питер
Угандийский писатель.
Пишет на англ. яз. Родился в семье переселенцев из Гоа. Окончил филологич. ф-т Ун-та в Кампале (1962). Стажировался в Лондоне и Лидсе (1962–65). В 1965–73 работал в Мин-ве финансов Уганды. С 1974 живёт в США, преподаёт в Ун-те Айовы. В худож. творчестве затрагивает преим. проблемы культуры, экономики и политики развивающихся стран (прежде всего Африки), а также статус массовой культуры в совр. западном обществе: романы «В коричневой мантии» («In a brown mantle», 1972), «С генералом во главе» («The general is up», 1984), пьесы «Дивный новый космос» («Brave new cosmos», 1965), «Госпиталь» («The hospital»), «X» (обе 1976) и др. С cер. 1980-х гг. выступает преим. как публицист. Составитель антологий афр. лит-ры, автор многочисл. литературоведч. и культурологич. исследований, в т. ч. «Литература африканского народа» («Literature of the african people», 1984), «Эдвин Тумбо: создать нацию через поэзию» («Edwin Thumboo: creating a nation through poetry», 2008).