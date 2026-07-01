НАЗАРЕТ

Го­род на се­ве­ре Из­раи­ля в ис­то­рической области Га­ли­лея, глав­ный го­род Се­вер­но­го округа (ме­хо­за).

(На ив­ри­те – На­црат, На­це­рет; араб. – ан-На­сы­рийя, ан-На­зи­ра). Рас­по­ло­жен сре­ди хол­ми­стых гряд к се­ве­ру от до­ли­ны Из­ре­эль, к за­па­ду от го­ры Та­вор (Фа­вор). Нас. 72,1 тыс. чел. (2012; в осн. из­ра­иль­ские ара­бы, из них ок. 30% – хри­стиа­не). Вме­сте с г. На­црат-Илит (Верх­ний На­за­рет, ос­но­ван в 1954 как евр. по­се­ле­ние на гос­под­ствую­щих вы­со­тах к се­ве­ро-вос­то­ку от Н.; нас. 45,7 тыс. чел., в т. ч. ок. 3/4 – ев­реи, гл. обр. вы­ход­цы из быв. СССР и стран Вост. Ев­ро­пы) и др. на­се­лён­ны­ми пун­к­та­ми об­ра­зу­ет гор. аг­ло­ме­ра­цию с на­се­ле­ни­ем ок. 220 тыс. чел.

Н. – од­но из наи­бо­лее по­чи­тае­мых хри­стиа­на­ми мест Свя­той Зем­ли. Со­глас­но Еван­ге­лию, в Н. жи­ли Бо­го­ро­ди­ца и Ио­сиф Об­руч­ник (Лк. 1:26–27; Мф. 2:23), со­вер­ши­лось Бла­го­ве­ще­ние (Лк. 1:26–38; Мф. 1:18–25), про­шли дет­ст­во и юность Ии­су­са Хри­ста (по­это­му Он име­ну­ет­ся «На­зо­ре­ем» или «На­за­ря­ни­ном» – Мф. 2:23; Мк. 1:24; Лк. 4:34 и др.) и впер­вые про­зву­ча­ла Его про­по­ведь (Лк. 2:39, 51; 4:16–30). Н. – центр ми­тро­по­лии Ие­ру­са­лим­ской пра­во­слав­ной церк­ви и ар­хи­епи­ско­пии уни­ат­ской Мель­кит­ской ка­то­лич. церк­ви.

Точ­ное вре­мя воз­ник­но­ве­ния Н. не­извест­но. Ар­хео­ло­гич. рас­коп­ки (про­во­дят­ся с кон. 19 в. на зем­ле, ку­п­лен­ной ор­де­ном фран­ци­скан­цев в 1620) по­ка­зы­ва­ют, что тер­ри­то­рия совр. го­ро­да ис­поль­зо­ва­лась в брон­зо­вом ве­ке, но не позд­нее ас­сир. эпо­хи бы­ла за­бро­ше­на и за­но­во за­се­ле­на не ра­нее 1 в. На мес­те совр. Н. най­де­но иу­дей­ское по­се­ле­ние кон. 1 – нач. 2 вв. (жи­ли­ща, вруб­лен­ные в ска­лу; ямы для зер­на; олив­ко­вые и вин­ные прес­сы; ке­ра­мич. та­ра). Н. не упо­ми­на­ет­ся в Вет­хом За­ве­те, Тал­му­де и со­чи­не­ни­ях Ио­си­фа Фла­вия, вне тек­с­тов Еван­ге­лия назв. «На­за­ра» впер­вые встре­ча­ет­ся ок. 200 у ран­не­хри­сти­ан­ско­го ис­то­ри­ка Сек­ста Юлия Аф­ри­ка­на. По­это­му су­ще­ст­во­ва­ние Н. в Га­ли­лее в эпо­ху Хри­ста мн. учё­ны­ми под­вер­га­ет­ся со­мне­нию. Од­на­ко ряд ис­то­ри­ков и ар­хео­ло­гов [Я. Алек­сандр (Из­ра­иль), К. Дарк (США) и др.], счи­тая но­во­за­вет­ные тек­сты, в ко­то­рых упо­ми­на­ет­ся Н., ав­то­ри­тет­ным ис­то­рич. ис­точ­ни­ком 1 в., при­зна­ют, что го­род воз­ник не позд­нее эпо­хи Хри­ста.

По­чи­та­ние Н. в ка­че­ст­ве свя­то­го мес­та фик­си­ру­ет­ся в за­пи­сях хри­сти­ан­ских па­лом­ни­ков с 4 в. вплоть до перс. на­ше­ст­вия (нач. 7 в.). Н. на­хо­дил­ся под вла­с­тью Рим. им­пе­рии, по­зд­нее – Ви­зан­тии. В 614 за­хва­чен пер­са­ми, в 629 вновь ото­шёл к Ви­зан­тии. С 634 в со­ста­ве Ха­ли­фа­та. В 1099 за­воё­ван кре­сто­нос­ца­ми во гла­ве с Тан­кре­дом Та­рент­ским, стал цен­тром но­во­об­ра­зо­ван­но­го кн-ва Га­ли­лея и ме­стом хри­сти­ан­ско­го па­лом­ни­че­ст­ва. В 1108 Бал­ду­ин I ос­но­вал в Н. епар­хию; бы­ла вос­ста­нов­ле­на ба­зи­ли­ка над «пе­ще­рой Бла­го­ве­ще­ния» (в 1106 её опи­сал рус. па­лом­ник игу­мен Да­ни­ил), на­ча­то строи­тель­ст­во но­во­го со­бо­ра Бла­го­ве­ще­ния (1158). В 1263 Н. во­шёл в со­став Мам­люк­ско­го сул­та­на­та; хри­стиа­не бы­ли из­гна­ны, го­род пе­ре­жи­вал упа­док. С 14 в. дей­ство­ва­ла ка­то­лич. фран­ци­скан­ская мис­сия. С 1516 Н. – в со­ста­ве Ос­ман­ской им­пе­рии. При сул­та­не Фахр ад-Ди­не II хри­стиа­нам бы­ло раз­ре­ше­но вер­нуть­ся в Н.; фран­ци­ска­нец Т. Оби­ки­ни ос­вя­тил «пе­ще­ру Бла­го­ве­ще­ния». В 1730 был от­стро­ен в сти­ле ба­рок­ко свя­зан­ный с ней храм, впо­след­ст­вии пе­ре­стро­ен­ный. Пра­во­слав­ные счи­та­ют ме­стом Бла­го­ве­ще­ния «ко­ло­дец Пре­свя­той Де­вы», рас­по­ло­жен­ный в крип­те 12 в., к ко­то­рой в 1750–69 при­строе­на пра­во­слав­ная ц. Ар­хан­ге­ла Гав­рии­ла. В 19 в. Н. раз­ви­вал­ся как центр хри­с­ти­ан­ско­го па­лом­ни­че­ст­ва, тор­гов­ли и ре­мё­сел. По окон­ча­нии 1-й ми­ро­вой вой­ны с 1920 в со­ста­ве брит. ман­дат­ной тер­ри­то­рии Па­ле­сти­на. С 1948 в Гос-ве Из­ра­иль.

В цен­тре Ста­ро­го араб. го­ро­да – ка­то­лич. ба­зи­ли­ка Бла­го­ве­ще­ния (1962–69, архитектор Дж. Му­цио; диа­метр ос­но­ва­ния шат­ра 18 м; мо­заи­ки, вит­ра­жи и фре­ски мас­те­ров из раз­ных стран), вклю­чаю­щая фраг­мен­ты ран­них по­стро­ек: т. н. гор­ни­цу Ма­рии, при­дел Ар­хан­ге­ла Гав­рии­ла, т. н. грот диа­ко­на Ко­но­на (2–3 вв., мо­заи­ки 4–5 вв., фраг­мен­ты фре­сок 3–6 вв.), ап­си­ду ви­зант. церк­ви (ок. 427, раз­ру­ше­на пер­са­ми в 614), ап­си­ды хра­ма кре­сто­нос­цев (1104, по­стра­дал от зем­ле­тря­се­ния 1170 и мам­люк­ско­го за­вое­ва­ния го­ро­да в 1263). Ря­дом рас­по­ло­жен фран­ци­скан­ский мо­на­стырь с нео­ро­ман­ской ц. Св. Ио­си­фа Об­руч­ни­ка (ос­вя­ще­на в 1914; ар­хео­ло­гич. рас­коп­ка­ми об­на­ру­же­ны руи­ны ви­зант. церк­ви 5–6 вв. и хра­ма 12 в.; в крип­те – вод­ный ис­точ­ник с мо­заи­кой, пе­ще­ры, од­на из ко­то­рых пред­по­ло­жи­тель­но слу­жи­ла мас­тер­ской Ио­си­фу), зда­ни­ем шко­лы (1930), ар­хео­ло­гич. му­зе­ем (1970-е гг.), рас­коп­ка­ми древ­ней де­рев­ни (ос­тат­ки до­мов на­чи­ная с 1 в.).

В Н. так­же со­хра­ни­лись: руи­ны ан­тич­ных терм (от­кры­ты в 1990-е гг.), си­на­го­ги 6 в.; т. н. фон­тан Де­вы Ма­рии (ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1967 и 2000), 2-этаж­ное зда­ние Греч. ми­тро­по­лии (1860) с ц. Св. Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца (1863), не­боль­шая мель­кит­ская, т. н. Си­на­го­галь­ная, ц. (пере­строе­на в 18–19 вв. из си­на­го­ги 3–6 вв.; ря­дом в 1887 по­строе­на но­вая Си­на­го­галь­ная ц.), Мос­ко­бия (под­во­рье рос. Имп. пра­во­слав­но­го па­ле­стин­ско­го об-ва, 1901–04, нем. арх. Г. Шу­махер; ны­не – зда­ние по­ли­ции и поч­ты). На го­ре Кфи­ца, с ко­то­рой, по пре­да­нию, на­за­ре­тя­не на­ме­ре­ва­лись сбро­сить Ии­су­са, – руи­ны ви­зант. мо­на­сты­ря, фран­ци­скан­ская ц. Нотр-Дам-де-л’Эффруа (1876), пра­во­слав­ная ц. Бо­го­ма­те­ри в стра­хе (в па­мять не­удав­ше­го­ся свер­же­ния Ии­су­са; 1884, по­строе­на на день­ги пен­зен­ской по­ме­щи­цы М. М. Ки­се­лё­вой), но­вый мо­на­стырь кла­ри­сок (ос­но­ван в 1968).

Сре­ди др. куль­то­вых по­стро­ек: мо­на­сты­ри Сес­тёр Кар­ла Бор­ро­мея, На­за­рет­ских Сес­тёр (ос­но­ван в 1855), фран­ци­скан­ских Сес­тёр Ма­рии, Бе­та­рам­ских Брать­ев, кар­ме­ли­ток, са­ле­зиа­нок (1902; воз­вы­шаю­щая­ся над зап. ча­стью го­ро­да нео­ро­ман­ская ц. Юно­го Ии­су­са, 1906–23, арх. Л. Го­тье, вит­ра­жи) и быв. мо­на­стырь кла­ри­сок (1884); церк­ви – ста­рая ма­ро­нит­ская (1774), фран­ци­скан­ская Мен­са-Кри­сти (кон. 18 в., пе­ре­строе­на в 1860), нео­го­тическая анг­ли­кан­ская (1862–1871), копт­ская (1952), си­рий­ская, гре­ко­ка­то­лич., но­вая ма­ро­нит­ская; ме­че­ти – т. н. Бе­лая (2-я пол. 18 в. – 1808), Эс-Са­лам (Ми­ра; 1960-е гг.). Сре­ди гражд. по­стро­ек: ср.-век. ха­ны (по­стоя­лые дво­ры, в т. ч. хан Эль-Ба­ша, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1814, над­стро­ен в кон. 19 в.), Серáя (1740; зда­ние ад­ми­ни­ст­ра­ции до 1991), зда­ние па­лом­нич. гос­ти­ни­цы Св. Мар­га­ри­ты (1874), зда­ние быв. муж­ской учи­тель­ской се­ми­на­рии им. В. Н. Хит­ро­во (от­кры­та в 1886), мель­ни­ца (кон. 19 в.).

Круп­ный ту­ри­стич. центр, в осн. об­слу­жи­ва­ние хри­сти­ан­ских па­лом­ни­ков. Тор­гов­ля с.-х. про­дук­ци­ей ок­ре­ст­ных араб. де­ре­вень. Ре­мёс­ла. Пи­ще­вая пром-сть. В двух ин­ду­ст­ри­аль­ных зо­нах г. На­црат-Илит – шо­ко­лад­ная фаб­ри­ка, пред­при­ятия вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных от­рас­лей пром-сти и сфе­ры ус­луг.

К се­ве­ро-за­па­ду от Н. – ис­то­ри­ко-ар­хео­ло­гич. за­по­вед­ник Цип­по­ри с ос­тат­ка­ми ан­тич­но­го г. Сеп­фо­рис [сто­ли­ца Га­ли­леи в 1 в. до н. э. – 1 в. н. э. (ме­сто ро­ж­де­ния Ан­ны, ма­те­ри Ма­рии): руи­ны те­ат­ра (кон. 1 – нач. 2 вв.), си­на­гог и вилл (в т. ч. вил­ла Дио­ни­са, нач. 3 в.), ук­ра­шен­ных мо­заи­ка­ми, кре­по­сти (12 в., пе­ре­строе­на в 18–19 вв.; ны­не ар­хео­ло­гич. му­зей), фран­ци­скан­ский мон. Свя­тых Пра­вед­ных Ио­а­ки­ма и Ан­ны (храм 12 в., ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1879)]. В с. Кафр- Ка­на – пра­во­слав­ная ц. Св. Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца (кон. 19 в., на мес­те пред­по­ла­гае­мо­го до­ма Си­мо­на Ка­на­ни­та), фран­ци­скан­ский храм Чу­да в Ка­не (1881, на мес­те церк­ви 4 в.), гре­ко­ка­то­лич. храм Ап. На­фа­наи­ла (Вар­фо­ло­мея).

Автор статьи: Л. А. Бе­ля­ев, С. Б. Гри­го­рян; П. С. Пав­ли­нов (ар­хи­тек­ту­ра).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)