НАЗАРЕТ
Город на севере Израиля в исторической области Галилея, главный город Северного округа (мехоза).
(На иврите – Нацрат, Нацерет; араб. – ан-Насырийя, ан-Назира). Расположен среди холмистых гряд к северу от долины Изреэль, к западу от горы Тавор (Фавор). Нас. 72,1 тыс. чел. (2012; в осн. израильские арабы, из них ок. 30% – христиане). Вместе с г. Нацрат-Илит (Верхний Назарет, основан в 1954 как евр. поселение на господствующих высотах к северо-востоку от Н.; нас. 45,7 тыс. чел., в т. ч. ок. 3/4 – евреи, гл. обр. выходцы из быв. СССР и стран Вост. Европы) и др. населёнными пунктами образует гор. агломерацию с населением ок. 220 тыс. чел.
Н. – одно из наиболее почитаемых христианами мест Святой Земли. Согласно Евангелию, в Н. жили Богородица и Иосиф Обручник (Лк. 1:26–27; Мф. 2:23), совершилось Благовещение (Лк. 1:26–38; Мф. 1:18–25), прошли детство и юность Иисуса Христа (поэтому Он именуется «Назореем» или «Назарянином» – Мф. 2:23; Мк. 1:24; Лк. 4:34 и др.) и впервые прозвучала Его проповедь (Лк. 2:39, 51; 4:16–30). Н. – центр митрополии Иерусалимской православной церкви и архиепископии униатской Мелькитской католич. церкви.
Точное время возникновения Н. неизвестно. Археологич. раскопки (проводятся с кон. 19 в. на земле, купленной орденом францисканцев в 1620) показывают, что территория совр. города использовалась в бронзовом веке, но не позднее ассир. эпохи была заброшена и заново заселена не ранее 1 в. На месте совр. Н. найдено иудейское поселение кон. 1 – нач. 2 вв. (жилища, врубленные в скалу; ямы для зерна; оливковые и винные прессы; керамич. тара). Н. не упоминается в Ветхом Завете, Талмуде и сочинениях Иосифа Флавия, вне текстов Евангелия назв. «Назара» впервые встречается ок. 200 у раннехристианского историка Секста Юлия Африкана. Поэтому существование Н. в Галилее в эпоху Христа мн. учёными подвергается сомнению. Однако ряд историков и археологов [Я. Александр (Израиль), К. Дарк (США) и др.], считая новозаветные тексты, в которых упоминается Н., авторитетным историч. источником 1 в., признают, что город возник не позднее эпохи Христа.
Почитание Н. в качестве святого места фиксируется в записях христианских паломников с 4 в. вплоть до перс. нашествия (нач. 7 в.). Н. находился под властью Рим. империи, позднее – Византии. В 614 захвачен персами, в 629 вновь отошёл к Византии. С 634 в составе Халифата. В 1099 завоёван крестоносцами во главе с Танкредом Тарентским, стал центром новообразованного кн-ва Галилея и местом христианского паломничества. В 1108 Балдуин I основал в Н. епархию; была восстановлена базилика над «пещерой Благовещения» (в 1106 её описал рус. паломник игумен Даниил), начато строительство нового собора Благовещения (1158). В 1263 Н. вошёл в состав Мамлюкского султаната; христиане были изгнаны, город переживал упадок. С 14 в. действовала католич. францисканская миссия. С 1516 Н. – в составе Османской империи. При султане Фахр ад-Дине II христианам было разрешено вернуться в Н.; францисканец Т. Обикини освятил «пещеру Благовещения». В 1730 был отстроен в стиле барокко связанный с ней храм, впоследствии перестроенный. Православные считают местом Благовещения «колодец Пресвятой Девы», расположенный в крипте 12 в., к которой в 1750–69 пристроена православная ц. Архангела Гавриила. В 19 в. Н. развивался как центр христианского паломничества, торговли и ремёсел. По окончании 1-й мировой войны с 1920 в составе брит. мандатной территории Палестина. С 1948 в Гос-ве Израиль.
В центре Старого араб. города – католич. базилика Благовещения (1962–69, архитектор Дж. Муцио; диаметр основания шатра 18 м; мозаики, витражи и фрески мастеров из разных стран), включающая фрагменты ранних построек: т. н. горницу Марии, придел Архангела Гавриила, т. н. грот диакона Конона (2–3 вв., мозаики 4–5 вв., фрагменты фресок 3–6 вв.), апсиду визант. церкви (ок. 427, разрушена персами в 614), апсиды храма крестоносцев (1104, пострадал от землетрясения 1170 и мамлюкского завоевания города в 1263). Рядом расположен францисканский монастырь с неороманской ц. Св. Иосифа Обручника (освящена в 1914; археологич. раскопками обнаружены руины визант. церкви 5–6 вв. и храма 12 в.; в крипте – водный источник с мозаикой, пещеры, одна из которых предположительно служила мастерской Иосифу), зданием школы (1930), археологич. музеем (1970-е гг.), раскопками древней деревни (остатки домов начиная с 1 в.).
В Н. также сохранились: руины античных терм (открыты в 1990-е гг.), синагоги 6 в.; т. н. фонтан Девы Марии (реконструирован в 1967 и 2000), 2-этажное здание Греч. митрополии (1860) с ц. Св. Георгия Победоносца (1863), небольшая мелькитская, т. н. Синагогальная, ц. (перестроена в 18–19 вв. из синагоги 3–6 вв.; рядом в 1887 построена новая Синагогальная ц.), Москобия (подворье рос. Имп. православного палестинского об-ва, 1901–04, нем. арх. Г. Шумахер; ныне – здание полиции и почты). На горе Кфица, с которой, по преданию, назаретяне намеревались сбросить Иисуса, – руины визант. монастыря, францисканская ц. Нотр-Дам-де-л’Эффруа (1876), православная ц. Богоматери в страхе (в память неудавшегося свержения Иисуса; 1884, построена на деньги пензенской помещицы М. М. Киселёвой), новый монастырь кларисок (основан в 1968).
Среди др. культовых построек: монастыри Сестёр Карла Борромея, Назаретских Сестёр (основан в 1855), францисканских Сестёр Марии, Бетарамских Братьев, кармелиток, салезианок (1902; возвышающаяся над зап. частью города неороманская ц. Юного Иисуса, 1906–23, арх. Л. Готье, витражи) и быв. монастырь кларисок (1884); церкви – старая маронитская (1774), францисканская Менса-Кристи (кон. 18 в., перестроена в 1860), неоготическая англиканская (1862–1871), коптская (1952), сирийская, грекокатолич., новая маронитская; мечети – т. н. Белая (2-я пол. 18 в. – 1808), Эс-Салам (Мира; 1960-е гг.). Среди гражд. построек: ср.-век. ханы (постоялые дворы, в т. ч. хан Эль-Баша, реконструирован в 1814, надстроен в кон. 19 в.), Серáя (1740; здание администрации до 1991), здание паломнич. гостиницы Св. Маргариты (1874), здание быв. мужской учительской семинарии им. В. Н. Хитрово (открыта в 1886), мельница (кон. 19 в.).
Крупный туристич. центр, в осн. обслуживание христианских паломников. Торговля с.-х. продукцией окрестных араб. деревень. Ремёсла. Пищевая пром-сть. В двух индустриальных зонах г. Нацрат-Илит – шоколадная фабрика, предприятия высокотехнологичных отраслей пром-сти и сферы услуг.
К северо-западу от Н. – историко-археологич. заповедник Циппори с остатками античного г. Сепфорис [столица Галилеи в 1 в. до н. э. – 1 в. н. э. (место рождения Анны, матери Марии): руины театра (кон. 1 – нач. 2 вв.), синагог и вилл (в т. ч. вилла Диониса, нач. 3 в.), украшенных мозаиками, крепости (12 в., перестроена в 18–19 вв.; ныне археологич. музей), францисканский мон. Святых Праведных Иоакима и Анны (храм 12 в., реконструирован в 1879)]. В с. Кафр- Кана – православная ц. Св. Георгия Победоносца (кон. 19 в., на месте предполагаемого дома Симона Кананита), францисканский храм Чуда в Кане (1881, на месте церкви 4 в.), грекокатолич. храм Ап. Нафанаила (Варфоломея).
Автор статьи: Л. А. Беляев, С. Б. Григорян; П. С. Павлинов (архитектура).
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