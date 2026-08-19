НАЗАРЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в 1948 г. Окончил отделение романо-германской филологии филологического факультета МГУ в 1972 г.

Кандидатская диссертация : Русь и Германия во второй половине Х в.: начало политических взаимоотношений (Институт истории СССР АН СССР, 1989).

Докторская диссертация : Древняя Русь и Запад: русско-немецкие связи IХ-ХII вв. (Институт российской истории РАН, 1996).

С 1974 г. работал в Секторе истории древнейших государств на территории СССР Института истории СССР АН СССР (позднее переименованного в Институт российской истории РАН).

Старший, затем ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН . Руководитель проекта «Россия и страны Центральной Европы в IX—XV вв.» Института всеобщей истории.

Председатель Научного совета Российской Академии наук «Роль религии в истории». Член Совета и руководитель Научной секции Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО). Член редакционного совета журнала «Православный паломник». Член редколлегии журнала «Древняя Русь. Вопросы медиевистики».

В 2012 году возглавил Центр истории религии и церкви в Институте российской истории РАН.

Область интересов : История Древней Руси, история церкви, церковно-государственные отношения, международные связи в средние века, историческая метрология, генеалогия.

Сочинения: Русь и Германия во второй половине Х века: Начало политических взаимоотношений: Автореф. дис….канд. ист. наук / АН СССР. Ин-т истории СССР. М., 1989. 21 с.

Русско-германские связи древнейшей поры (IX—XI вв.): состояние проблемы. М., 1995. 62 с. (Докл. Науч. центра слав.-герм. исслед. / РАН. ИСБ. Науч. центр слав.-герм. исслед.; № 1).

Древняя Русь и Запад: русско-немецкие связи IX—XII веков: Автореф. дис. … докт. ист. наук . [ИРИ РАН]. М., 1996. 54 с.

Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических отношений IX—XII веков. М.: Языки русской культуры, 2001. 784 с. (Studia historica).

Древняя Русь и славяне (историко-филологические исследования) (Древнейшие государства Восточной Европы, 2007 год) / Ин-т всеобщей истории. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2009. 528 с.