Назарéнко, Александр Васильевич

Назарéнко, Александр Васильевич (16.01.1948, Паневежис, Литва — 19.01.2022, Москва) — советский и российский историк и филолог, доктор исторических наук. Окончил филологический факультет МГУ, работал в Институте всеобщей истории РАН и в Институте российской истории РАН, руководитель Научной секции Императорского православного Палестинского общества. Н. — крупнейший специалист в области истории и источниковедения Древней Руси, Византии, средневековой Зап. Европы, Русской церкви. В сферу его научных интересов входили вопросы политических связей государств Средневековья, династической генеалогии. Он является автором 400 научных работ и 6 монографий, среди которых особую популярность получила книга «Древняя Русь на международных путях». В своих работах по политической истории средневековой Руси Н. развивал теорию родового сюзеренитета , основанную на сравнении политического устройства Руси и Франции, Польши и других европейских стран эпохи Средневековья. Перу ученого принадлежат издания переводов латиноязычных источников и комментариев к ним. Н. был одним из крупнейших исследователей ранней истории Православной церкви, в том числе внес существенный вклад в издание «Православной энциклопедии», принял активное участие в установлении сотрудничества между научными учреждениями и институтами Русской Православной Церкви.

Соч. : Древняя Русь на международных путях. Междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей IX–XII веков. М., 2001.

Лит. : История: дар и долг. Юбилейный сборник в честь Александра Васильевича Назаренко. М. – СПб., 2010. М. Л. Лавренченко.