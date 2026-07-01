НАЗАРБЕКОВ ФОМА ИВАНОВИЧ

Из потомственных дворян, армяно-григорианского вероисповедания. Окончил 2-ю Московскую военную гимназию. 10.8.1874 поступил в 3-е военное Александровское училище. 10.8.1876 окончил училище и произведен в подпоручики с назначением в 13-й лейб-гренадерский Эриванский полк. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 13.5.1877 произведен в поручики. 13.7.1879 произведен в штабс-капитаны за боевые отличия (со старшинством с 15.3.1879). 17.7.1883 переведен в 14-й гренадерский Грузинский полк. 26.2.1886 произведен в капитаны за отличие по службе. 26.2.1896 произведен в подполковники. 9.2.1902 произведен в полковники за отличие по службе. 22.4.1902 назначен командиром 4-го Андижанского резервного батальона. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 1.6.1904 назначен командиром 286-го пехотного Кирсановского полка. 14.8.1906 назначен командиром 14-го пехотного Олонецкого полка. 4.5.1907 уволен со службы с производством в генерал-майоры с мундиром и пенсией. Участник Первой мировой войны. 20.10.1914 допущен к вр. и. д. командиром бригады 66-й пехотной дивизии. 6.11.1914 определен на действительную службу генерал-майором (со старшинством с 11.8.1917) с назначением командиром бригады 66-й пехотной дивизии. 6.12.1917 допущен к вр. и. д. командующего 2-й Кавказской стрелковой бригадой. 25.3.1915 назначен начальником 2-й Кавказской стрелковой бригады. 19.11.1915 назначен командующим 2-й Кавказской стрелковой дивизией. В 1917 г. назначен командиром Армянского корпуса. В 1918 г. назначен главнокомандующим вооруженными силами Армянской республики. В 1919 г. произведен в генералы от инфантерии. В марте 1919 г. назначен председателем Военного совета Армянской республики. В 1921 г. после занятия Армении Красной армией арестован, отправлен в Баку, а затем в Россию. Содержался в концлагере в Рязани. Затем освобожден.

Холост.