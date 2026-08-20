НАЗАРБАЕВ Нурсултан Абишевич
Советский партийный и государственный деятель, государственный деятель Казахстана.
Из крестьянской семьи, принадлежащей к роду шапрашты Старшего жуза. В 1960–69 работал в стройуправлении треста «Казметаллургстрой» в г. Темиртау, затем на Карагандинском металлургическом заводе (с 1966 комбинат). В 1967 окончил завод-втуз при том же комбинате. В 1969–73 на парт. и комсомольской работе в г. Темиртау. В 1973–77 секретарь парткома Карагандинского металлургич. комбината. В 1977–79 секретарь, 2-й секретарь Карагандинского обкома, в 1979–84 секретарь, в 1989–91 1-й секретарь ЦК КП Казахстана, в июле 1990 – авг. 1991 чл. Политбюро ЦК КПСС. В 1984–89 пред. СМ, в февр. – апр. 1990 пред. ВС Казах. ССР. Депутат ВС СССР 10-го (1979–84) и 11-го (1984–89) созывов, нар. депутат СССР в 1989 – янв. 1992. С апр. 1990 президент Казах. ССР (с дек. 1990 Республика Казахстан, РК). 1.12.1991 одержал победу на первых всенародных выборах президента РК (поддержан 98,7% избирателей). 29.4.1995 в результате всенародного референдума полномочия Н. на посту президента были продлены до 2000. 10.1.1999 на альтернативной основе вновь избран президентом (получил поддержку 79,78% избирателей), переизбран 4.12.2005 (91,15% избирателей), вновь переизбран 3.4.2011 (95,5% избирателей). С 2007 лидер партии «Нур Отан». С июня 2010 носит титул Лидера Нации. Д-р экономич. наук (1992), акад. Нац. АН РК, Междунар. инж. академии, Академии социальных наук РФ. Поч. проф. Казах. гос. нац. ун-та им. аль-Фараби, поч. чл. Белорус. АН, поч. проф. МГУ им. М. В. Ломоносова. Пред. Ассамблеи народа Казахстана, пред. Всемирной ассоциации казахов.
Активный сторонник углубления интеграции государств на постсоветском пространстве и развития сотрудничества РК с РФ. Внёс значит. вклад в становление и развитие СНГ, Таможенного союза, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС. Одновременно проводит курс на углубление взаимодействия РК со странами ЕС и США, прежде всего в освоении минер. ресурсов республики.
Автор книг, посвящённых казах. истории, экономич. и политич. развитию РК (кн. «В потоке истории», 1999, экранизирована в РК в 2010), и нескольких песен.
Именем Н. названы основанный в 2009 Ун-т в г. Астана и улица в г. Амман (Иордания). Награждён высшими наградами мн. государств, в т. ч. рос. орденом Св. Андрея Первозванного (1998), Большим крестом ордена Почётного легиона (Франция, 2008).