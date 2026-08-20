НАЗАРБАЕВ Нурсултан Абишевич

Советский партийный и государственный дея­тель, государственный дея­тель Ка­зах­ста­на .

Из кре­сть­ян­ской се­мьи, при­над­ле­жа­щей к ро­ду шап­раш­ты Стар­ше­го жу­за. В 1960–69 ра­бо­тал в строй­управ­ле­нии тре­с­та «Каз­ме­тал­лург­ст­рой» в г. Те­мир­тау, за­тем на Ка­ра­ган­дин­ском ме­тал­лур­гическом за­во­де (с 1966 ком­би­нат). В 1967 окон­чил за­вод-втуз при том же ком­би­на­те. В 1969–73 на парт. и ком­со­моль­ской ра­бо­те в г. Те­мир­тау. В 1973–77 сек­ре­тарь парт­ко­ма Ка­ра­гандин­ско­го ме­тал­лур­гич. ком­би­на­та. В 1977–79 сек­ре­тарь, 2-й сек­ре­тарь Ка­ра­ган­дин­ско­го об­ко­ма, в 1979–84 сек­ре­тарь, в 1989–91 1-й сек­ре­тарь ЦК КП Ка­зах­ста­на, в ию­ле 1990 – авг. 1991 чл. По­лит­бю­ро ЦК КПСС. В 1984–89 пред. СМ, в февр. – апр. 1990 пред. ВС Ка­зах. ССР. Де­пу­тат ВС СССР 10-го (1979–84) и 11-го (1984–89) со­зы­вов, нар. де­пу­тат СССР в 1989 – янв. 1992. С апр. 1990 пре­зи­дент Ка­зах. ССР (с дек. 1990 Рес­пуб­ли­ка Ка­зах­стан, РК). 1.12.1991 одер­жал по­бе­ду на пер­вых все­на­род­ных вы­бо­рах пре­зи­ден­та РК (под­дер­жан 98,7% из­би­ра­те­лей). 29.4.1995 в ре­зуль­та­те все­на­род­но­го ре­фе­рен­ду­ма пол­но­мо­чия Н. на по­сту пре­зи­ден­та бы­ли про­дле­ны до 2000. 10.1.1999 на аль­тер­на­тив­ной ос­но­ве вновь из­бран пре­зи­ден­том (по­лу­чил под­держ­ку 79,78% из­би­ра­те­лей), пе­ре­из­бран 4.12.2005 (91,15% из­би­ра­те­лей), вновь пе­ре­из­бран 3.4.2011 (95,5% из­би­ра­те­лей). С 2007 ли­дер пар­тии «Нур Отан». С ию­ня 2010 но­сит ти­тул Ли­де­ра На­ции. Д-р эко­но­мич. на­ук (1992), акад. Нац. АН РК, Ме­ж­ду­нар. инж. ака­де­мии, Ака­де­мии со­ци­аль­ных на­ук РФ. Поч. проф. Ка­зах. гос. нац. ун-та им. аль-Фа­ра­би, поч. чл. Бе­ло­рус. АН, поч. проф. МГУ им. М. В. Ло­мо­но­со­ва . Пред. Ас­самб­леи на­ро­да Ка­зах­ста­на, пред. Все­мир­ной ас­со­циа­ции ка­за­хов.

Ак­тив­ный сто­рон­ник уг­луб­ле­ния ин­те­гра­ции го­су­дарств на пост­со­вет­ском про­стран­ст­ве и раз­ви­тия со­труд­ни­че­ст­ва РК с РФ. Внёс зна­чит. вклад в ста­нов­ле­ние и раз­ви­тие СНГ, Та­мо­жен­но­го сою­за, Ев­рА­зЭС, ОДКБ, ШОС. Од­но­вре­мен­но про­во­дит курс на уг­луб­ле­ние взаи­мо­дей­ст­вия РК со стра­на­ми ЕС и США, пре­ж­де все­го в ос­вое­нии ми­нер. ре­сур­сов рес­пуб­ли­ки.

Ав­тор книг, по­свя­щён­ных ка­зах. ис­то­рии, эко­но­мич. и по­ли­тич. раз­ви­тию РК (кн. «В по­то­ке ис­то­рии», 1999, эк­ра­ни­зи­ро­ва­на в РК в 2010), и не­сколь­ких пе­сен.

Име­нем Н. на­зва­ны ос­но­ван­ный в 2009 Ун-т в г. Ас­та­на и ули­ца в г. Ам­ман ( Иор­да­ния ). На­гра­ж­дён выс­ши­ми на­гра­да­ми мн. го­су­дарств, в т. ч. рос. ор­де­ном Св. Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1998), Боль­шим кре­стом ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (Фран­ция, 2008).