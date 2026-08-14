Найрóби

Найрóби — столица и экономический центр Кении , самый большой город страны. Город расположен на юге центральной части страны, площадь — около 700 кв. км, численность населения — 4,397 млн человек (2019).

Основан в 1899 во время строительства Угандийской железной дороги, как промежуточный пункт между Кампалой и Момбасой. С 1905 — административный центр Британского Восточноафриканского протектората. Быстрый рост города и отчуждение земли под строительство после Второй мировой вой­ны стали одной из причин Мау-мау восстания. С 1963 — столица независимой Кении. Благодаря мягкому климату Н. называют «Зеленым городом под солнцем».

В Н. располагаются Национальный музей Кении, Национальный парк, несколько университетов (включая старейший Университет Н.), сохранились архитектурные памятники колониального периода.

Лит. : Филатова И. И. История Кении в новое и новейшее время. М., 1985; Матвеева Н. Ф. Кения. Справочник. М., 2004. Л. В. Иванова.