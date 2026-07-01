НАЙРОБИ
НАЙРОБИ - столица Кении; образует с прилегающей территорией столичный округ (имеет статус провинции).
Население 3,48 миллиона человек (2012), в агломерации свыше 4,5 миллионов человек. Расположена на плоскогорье (на высоте 1700 м). Узел железных и автомобильных дорог. Международный аэропорт имени Дж. Кениаты (свыше 4,9 миллионов пассажиров пассажиров в 2008 году).
Основан в 1899 году при строительстве угандийской железной дороги. С 1907 года (по другим данным, с 1905 года) административный центр британского Восточно-Африканского протектората, с 1920 года Колонии и протектората Кения. Один из центров Мау-Мау восстания 1952-1956 годов. В 1954 году получил статус города. С 1963 года столица независимой Кении.
Центральная часть Найроби застроена по регулярному плану (с 1920 года). Там расположена площадь Сити-Сквер с комплексом Городского совета (Ратуши; корпус в стиле неоклассицизма, 1934-1935 годы; часовая башня - 1957; новый корпус - 1981), неоклассицистическим зданием Верховного суда Кении (1927 - начало 1930-х годов, архитектор Х. Бейкер), памятником Дж. Кениате (1973, скульптор Дж. Батлер) и конференц-центром Кениаты в стиле постмодернизма (1979, архитектор К.Х. Нёствик); близ расположены - католический собор (базилика) Святого Семейства (1960), комплекс парламента (1953, 1963, архитектор Ф.Д. Коннелл), канцелярия президента (1967), гостиница «Найроби-Хилтон» (1969; все - в русле модернизма). Среди других достопримечательностей Найроби: центральная мечеть (XIX век), мечеть Ходжа (1920-1921 годы) в русле эклектизма, Дом правительства (1928-1930 годы, архитектор Бейкер; ныне Дворец президента), здания Национального музея (1930) и Мемориальной библиотеки Макмиллана (1931; все - в стиле неоклассицизма), жилой комплекс «Деламаре» в духе современного движения (1947-1951 годы, архитектор Э. Май), комплекс Университета Найроби (1952-1956 годы), университетская больница Ага-Хана (1959, архитектор Коннелл; оба - в русле модернизма), офисный комплекс «Nation Centre» в стиле постмодернизма (1992, архитектор Х. Ларсен), Международный спортивный центр Мои (включает стадион на 60 тысяч мест) - место проведения Всеафриканских игр 1987 года. Парк Ухуру, Национальный парк Найроби (1946) и др. Также в Найроби - районы трущоб (Кибера, Пумвани).
Важный центр науки, образования и культуры Восточной Африки. Кенийская АН (1977); Национальный совет по науке и технике (1977). Среди других научных учреждений - институты: Кенийский промышленных исследований и развития (1948), Британский Восточной Африки (1960), медицинских исследований и обучения (1964), исследования приматов (1968), Кенийский медицинский исследовательский (1979), Кенийский сельскохозяйственных исследований (1979); Африканская сеть научных и технических институтов (1980) при ЮНЕСКО. Государственные вузы: Кенийская конс. (1944), Университет Найроби (1956, современный статус с 1970 года), Кенийский политехнический университетский колледж (1961), Кениатский университет (1965, современный статус с 1985 года); негосударственные вузы: Университет Стратмор (1961, современный статус с 2008 года), Международный университет США (1970), Университет Инуреро (1983, современный статус с 2009 года), Католический университет Восточной Африки (1984, современный статус с 1992 года), Африканский университет Назарене (1985), Университет Kей-Cи-Эй (KCA University; 1988, современный статус с 2000 года), Женский университет науки и техники Кирири (2002), Первый международный университет Нгара и др. Библиотеки: Мемориальная Макмиллана (1931), Мемориальная Десаи (1942), Национальный (1967). Кенийские национальные архивы (1965). Музеи: Национальный (1910), железнодорожный (1971), К. Бликсен (1985), современного искусства Рахимтулла (2001). Галерея Найроби (1965; здание 1913), галерея африканского искусства Ватату (1968). Национальный театр (1952). В городе находится ряд подразделений ООН - Отделение в Найроби (одно из трёх наряду с отделениями в Женеве и Вене), штаб-квартиры Программ по окружающей среде (ЮНЕП) и по населённым пунктам (ООН-Хабитат); офисы и региональные отделения других международных организаций.
Найроби - главный экономический центр страны. Важную роль в городском хозяйстве играет сфера услуг, в т. ч. финансовые и деловые, туристические, телекоммуникационные, торговля и административный сектор (связанный с выполнением столичных функций, а также обслуживанием международных организаций). В Найроби расположены Центральный банк Кении (Central Bank of Kenya) и головные офисы крупнейших коммерческих банков (Kenya Commercial Bank, National Bank of Kenya и др.), штаб-квартиры ведущих национальных компаний (в т. ч. «KenGen» - электроэнергетика, «Kenya Airways» - авиаперевозки, «Bamburi Cement Ltd.» - производство цемента) и региональные представительства иностранных корпораций, фондовая биржа (1954; занимает 4-е место в Африке по объёму торгов). Основные отрасли промышленности: лёгкая (текстильная, швейная, кожевенно-обувная), пищевкусовая (производство продуктов питания, прохладительных напитков и пива, табачных изделий), металлообрабатывающая, химическая (шины, минеральные удобрения и др.); автосборка, производство мебели, стекла, стройматериалов (в т. ч. действует цементный завод мощностью 1 миллион тонн в год).