НАЙРОБИ

НАЙРОБИ - сто­ли­ца Ке­нии ; об­ра­зу­ет с при­ле­гаю­щей тер­ри­то­ри­ей сто­лич­ный ок­руг (име­ет ста­тус про­вин­ции).

Население 3,48 миллиона человек (2012), в аг­ло­ме­ра­ции свыше 4,5 миллионов человек. Рас­по­ло­же­на на плос­ко­го­рье (на высоте 1700 м). Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт имени Дж. Ке­ниа­ты (свыше 4,9 миллионов пассажиров пас­са­жи­ров в 2008 году).

Ос­но­ван в 1899 году при строи­тель­ст­ве уган­дий­ской железной дороги. С 1907 года (по другим дан­ным, с 1905 года) административный центр британского Вос­точ­но-Аф­ри­кан­ско­го про­тек­то­ра­та, с 1920 года Ко­ло­нии и про­тек­то­ра­та Ке­ния. Один из цен­тров Мау-Мау вос­ста­ния 1952-1956 годов. В 1954 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да. С 1963 года сто­ли­ца не­за­ви­си­мой Ке­нии.

Центральная часть Найроби за­строе­на по ре­гу­ляр­но­му пла­ну (с 1920 года). Там рас­по­ло­же­на площадь Си­ти-Сквер с ком­плек­сом Городского со­ве­та (Ра­ту­ши; кор­пус в сти­ле не­оклас­си­циз­ма , 1934-1935 годы; ча­со­вая баш­ня - 1957; но­вый кор­пус - 1981), не­оклас­си­ци­стическим зда­ни­ем Вер­хов­но­го су­да Ке­нии (1927 - начало 1930-х годов, архитектор Х. Бей­кер), па­мят­ни­ком Дж. Ке­ниа­те (1973, скульп­тор Дж. Бат­лер) и кон­фе­ренц-цен­тром Ке­ниа­ты в сти­ле по­стмо­дер­низ­ма (1979, архитектор К.Х. Нё­ствик); близ рас­по­ло­же­ны - ка­то­лический со­бор (ба­зи­ли­ка) Святого Се­мей­ст­ва (1960), ком­плекс пар­ла­мен­та (1953, 1963, архитектор Ф.Д. Кон­нелл), кан­це­ля­рия пре­зи­ден­та (1967), гос­ти­ни­ца «Най­ро­би-Хил­тон» (1969; все - в рус­ле мо­дер­низ­ма). Сре­ди других дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей Найроби: центральная ме­четь (XIX век), ме­четь Ход­жа (1920-1921 годы) в рус­ле эк­лек­тиз­ма, Дом пра­ви­тель­ст­ва (1928-1930 годы, архитектор Бей­кер; ны­не Дво­рец пре­зи­ден­та), зда­ния Национального му­зея (1930) и Ме­мо­ри­аль­ной библиотеки Мак­мил­ла­на (1931; все - в сти­ле не­оклас­си­циз­ма), жи­лой ком­плекс «Де­ла­ма­ре» в ду­хе со­вре­мен­но­го дви­же­ния (1947-1951 годы, архитектор Э. Май), ком­плекс Университета Найроби (1952-1956 годы), уни­вер­си­тет­ская боль­ни­ца Ага-Ха­на (1959, архитектор Кон­нелл; оба - в рус­ле мо­дер­низ­ма), офис­ный ком­плекс «Nation Centre» в сти­ле по­стмо­дер­низ­ма (1992, архитектор Х. Лар­сен), Ме­ж­ду­народный спор­тив­ный центр Мои (вклю­ча­ет ста­ди­он на 60 тысяч мест) - ме­сто про­ве­де­ния Все­аф­ри­кан­ских игр 1987 года. Парк Уху­ру, Национальный парк Найроби (1946) и др. Так­же в Найроби - рай­оны тру­щоб (Ки­бе­ра, Пум­ва­ни).

Важ­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Восточной Аф­ри­ки. Ке­ний­ская АН (1977); Национальный со­вет по нау­ке и тех­ни­ке (1977). Сре­ди других на­учных уч­ре­ж­де­ний - ин­сти­ту­ты: Ке­ний­ский промышленных ис­сле­до­ва­ний и раз­ви­тия (1948), Бри­тан­ский Восточной Аф­ри­ки (1960), медицинских ис­сле­до­ва­ний и обу­че­ния (1964), ис­сле­до­ва­ния при­ма­тов (1968), Ке­ний­ский медицинский ис­сле­до­ва­тель­ский (1979), Ке­ний­ский сельскохозяйственных ис­сле­до­ва­ний (1979); Африканская сеть на­учных и тех­нических институтов (1980) при ЮНЕСКО. Государственные ву­зы: Ке­ний­ская конс. (1944), Университет Найроби (1956, современный ста­тус с 1970 года), Ке­ний­ский по­ли­тех­нический уни­вер­си­тет­ский кол­ледж (1961), Ке­ни­ат­ский университет (1965, современный ста­тус с 1985 года); не­го­су­дар­ст­вен­ные ву­зы: Университет Страт­мор (1961, современный ста­тус с 2008 года), Ме­ж­ду­народный университет США (1970), Университет Ину­ре­ро (1983, современный ста­тус с 2009 года), Ка­то­лический университет Восточной Аф­ри­ки (1984, современный ста­тус с 1992 года), Африканский университет На­за­ре­не (1985), Университет Kей-Cи-Эй (KCA Uni­versity; 1988, современный ста­тус с 2000 года), Жен­ский университет нау­ки и тех­ни­ки Ки­ри­ри (2002), Пер­вый ме­ж­ду­народный университет Нга­ра и др. Биб­лио­те­ки : Ме­мо­ри­аль­ная Мак­мил­ла­на (1931), Ме­мо­ри­аль­ная Де­саи (1942), Национальный (1967). Ке­ний­ские национальные ар­хи­вы (1965). Му­зеи: Национальный (1910), же­лез­но­до­рож­ный (1971), К. Блик­сен (1985), современного искусства Ра­хим­тул­ла (2001). Га­ле­рея Найроби (1965; зда­ние 1913), га­ле­рея африканского искусства Ва­та­ту (1968). Национальный те­атр (1952). В го­ро­де на­хо­дит­ся ряд под­раз­де­ле­ний ООН - От­де­ле­ние в Найроби (од­но из трёх на­ря­ду с от­де­ле­ния­ми в Же­не­ве и Ве­не), штаб-квар­ти­ры Про­грамм по ок­ру­жаю­щей сре­де (ЮНЕП) и по на­се­лён­ным пунк­там (ООН-Ха­би­тат); офи­сы и ре­гио­наль­ные от­де­ле­ния других ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ций.

Найроби - главный эко­но­мический центр стра­ны. Важ­ную роль в городском хо­зяй­ст­ве иг­ра­ет сфе­ра ус­луг, в т. ч. фи­нан­со­вые и де­ло­вые, ту­ри­стические, те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ные, тор­гов­ля и административный сек­тор (свя­зан­ный с вы­пол­не­ни­ем сто­лич­ных функ­ций, а так­же об­слу­жи­ва­ни­ем ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ций). В Найроби рас­по­ло­же­ны Центральный банк Ке­нии (Central Bank of Kenya) и го­лов­ные офи­сы круп­ней­ших ком­мерческих бан­ков (Kenya Commercial Bank, National Bank of Kenya и др.), штаб-квар­ти­ры ве­ду­щих национальных ком­па­ний (в т. ч. «Ken­Gen» - элек­тро­энер­ге­ти­ка, «Kenya Air­ways» - авиа­пе­ре­воз­ки, «Bamburi Cement Ltd.» - про­изводство це­мен­та) и ре­гио­наль­ные пред­ста­ви­тель­ст­ва иностранных кор­по­ра­ций, фон­до­вая бир­жа (1954; за­ни­ма­ет 4-е ме­сто в Аф­ри­ке по объ­ё­му тор­гов). Основные от­рас­ли промышленности: лёг­кая (тек­стиль­ная, швей­ная, ко­же­вен­но-обув­ная), пи­ще­вку­со­вая (про­изводство про­дук­тов пи­та­ния, про­хла­дительных на­пит­ков и пи­ва, та­бач­ных из­де­лий), ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щая, хи­мическая (ши­ны, ми­неральные удоб­ре­ния и др.); ав­то­сбор­ка, про­изводство ме­бе­ли, стек­ла, строй­ма­те­риа­лов (в т. ч. дей­ст­ву­ет це­мент­ный за­вод мощ­но­стью 1 миллион тонн в год).

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