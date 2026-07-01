НАЙПОЛ ВИДИАДХАР СУРАДЖПРАСАД

НАЙПОЛ ВИДИАДХАР СУРАДЖПРАСАД - три­ни­дад­ский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в се­мье пе­ре­се­лен­цев из Ин­дии. По­сле окон­ча­ния Ку­инс-кол­лед­жа на Три­ни­да­де (1950) пе­ре­ехал в Ве­ли­ко­бри­та­нию, окон­чил фи­ло­ло­гический факультет Окс­форд­ско­го университета (1953). Ра­бо­тал жур­на­ли­стом, со­труд­ни­чал с Би-Би-Си.

Ран­ние ро­ма­ны Найпола про­ник­ну­ты иро­ническим ос­мыс­ле­ни­ем жиз­ни: «Та­ин­ст­вен­ный мас­са­жист» («The mystic masseur», 1957), «Ули­ца Ми­гель» («Miguel Street», 1959). Ши­ро­кую из­вест­ность сни­скал ро­ман «Дом для мис­те­ра Бис­ва­са» («A house for Mr. Biswas», 1961), в ко­то­ром изо­бра­же­ние ка­риб­ской эк­зо­ти­ки и тон­кий юмор со­че­та­ют­ся с глу­бо­ким пси­хо­ло­гиз­мом в пе­ре­да­че внут­рен­не­го ми­ра ге­роя. Ост­рый ин­те­рес к про­цес­сам, про­те­каю­щим в об­щественной жиз­ни, эко­но­ми­ке и по­ли­ти­ке быв­ших английских ко­ло­ний , к ра­ди­каль­ным из­ме­не­ни­ям в куль­тур­ном со­зна­нии ос­во­бо­див­ших­ся на­ций - в цен­тре сборников но­велл «Флаг над ост­ро­вом» («Flag on the island», 1967, русский перевод 2004) и «В сво­бод­ном го­су­дар­ст­ве» («In a free state», 1971), ро­ма­нов «Пар­ти­за­ны» («Guerrillas», 1975), «По­во­рот ре­ки» («A bend in the river», 1979). Тре­во­гой за судь­бу раз­ви­ваю­щих­ся стран в ус­ло­ви­ях гло­ба­ли­за­ции от­ме­че­ны от­ли­чаю­щие­ся ус­лож­нён­ной по­ве­ст­во­вательной тех­ни­кой ро­ма­ны «За­гад­ка при­бы­тия» («Enigma of arrival», 1987), «До­ро­га в мир» («A way in the world», 1994, сокращенный русский перевод 1996), ди­ло­гия «По­лу­жизнь» («Half a life», 2001, русский перевод 2003) и «Вол­шеб­ные се­ме­на» («Magic seeds», 2004), в цен­тре ко­то­рых - столк­но­ве­ние ро­ман­тических уто­пий с бес­по­щад­ны­ми реа­лия­ми современного ми­ра. Ав­тор пуб­ли­ци­стических ста­тей (в т. ч. о мес­те ис­ла­ма), литературно-кри­тических эс­се, книг пу­те­ше­ст­вий и др. Ряд про­из­ве­де­ний Найпола эк­ра­ни­зи­ро­ван.

Но­бе­лев­ская премия (2001).