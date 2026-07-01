НАЙПОЛ ВИДИАДХАР СУРАДЖПРАСАД
НАЙПОЛ ВИДИАДХАР СУРАДЖПРАСАД - тринидадский писатель.
Родился в семье переселенцев из Индии. После окончания Куинс-колледжа на Тринидаде (1950) переехал в Великобританию, окончил филологический факультет Оксфордского университета (1953). Работал журналистом, сотрудничал с Би-Би-Си.
Ранние романы Найпола проникнуты ироническим осмыслением жизни: «Таинственный массажист» («The mystic masseur», 1957), «Улица Мигель» («Miguel Street», 1959). Широкую известность снискал роман «Дом для мистера Бисваса» («A house for Mr. Biswas», 1961), в котором изображение карибской экзотики и тонкий юмор сочетаются с глубоким психологизмом в передаче внутреннего мира героя. Острый интерес к процессам, протекающим в общественной жизни, экономике и политике бывших английских колоний, к радикальным изменениям в культурном сознании освободившихся наций - в центре сборников новелл «Флаг над островом» («Flag on the island», 1967, русский перевод 2004) и «В свободном государстве» («In a free state», 1971), романов «Партизаны» («Guerrillas», 1975), «Поворот реки» («A bend in the river», 1979). Тревогой за судьбу развивающихся стран в условиях глобализации отмечены отличающиеся усложнённой повествовательной техникой романы «Загадка прибытия» («Enigma of arrival», 1987), «Дорога в мир» («A way in the world», 1994, сокращенный русский перевод 1996), дилогия «Полужизнь» («Half a life», 2001, русский перевод 2003) и «Волшебные семена» («Magic seeds», 2004), в центре которых - столкновение романтических утопий с беспощадными реалиями современного мира. Автор публицистических статей (в т. ч. о месте ислама), литературно-критических эссе, книг путешествий и др. Ряд произведений Найпола экранизирован.
Нобелевская премия (2001).