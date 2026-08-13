НАЙОТЫР-МАА, МУЗЕЙ

Сосьвинский этнографический парк-музей «Найотыр-Маа» открыт в 1990 году.

Музей включает комплекс традиционных построек: зимнее (срубный дом с чувалом, охотничий лабаз, навес) и летнее стойбища (летний дом, глиняная печь для выпечки хлеба, священный лабаз-ура), рыболовный стан (рыбацкий берестяной шалаш, вешала для просушки неводов, запор с ловушками, перевес, слопцы), чум с загоном-коралем для оленей.

В основе коллекции - экспонаты школьного этнографического музея, действовавшего на общественных началах с 1978 года. В постоянной экспозиции, развернутой в 4 залах дома Хромовых, представлены одежда, средства передвижения, домашняя утварь манси, а также личные вещи земляков - участников ВОВ .

Музей под открытым небом стремится к воспроизведению традиционного образа жизни манси, сохранению и передаче культуры предков будущим поколениям. Неслучайно по предложению Совета старейшин Сосьвинский этнографический парк-музей был назвал «Найотыр-маа», что означает «Земля предков».

Иллюстрации :

Этнографический парк-музей «Найотыр-Маа».