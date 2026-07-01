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НАЙМАНЫ
НАЙМАНЫ - племенное объединение, возникшее в середине VIII века между верховьем Иртыша и Орхоном.
Возглавлялось ханом. Найманы говорили на тюркском языке, по мнению ряда учёных, - на монгольском языке, у них были распространены уйгурская письменность и христианство (несторианство). После разгрома в начале XIII века Чингисханом большая часть Найманов бежала на запад. Найманы участвовали в этногенезе казахов, киргизов, узбеков, алтайцев, ногайцев, в составе которых имеются родовые и племенные группы, сохранившие название «найманы».
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