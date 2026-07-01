НАЙМАНЫ

НАЙМАНЫ - племенное объединение, возникшее в середине VIII века между верховьем Иртыша и Орхоном.

Воз­глав­ля­лось ха­ном. Найманы го­во­ри­ли на тюркском языке, по мне­нию ря­да учё­ных, - на монгольском языке, у них бы­ли рас­про­стра­не­ны уй­гур­ская пись­мен­ность и хри­сти­ан­ст­во ( не­сто­ри­ан­ст­во ). По­сле раз­гро­ма в начале XIII века Чин­гис­ха­ном большая часть Найманов бе­жа­ла на за­пад. Найманы уча­ст­во­ва­ли в эт­но­ге­не­зе ка­за­хов, кир­ги­зов, уз­бе­ков, ал­тай­цев, но­гай­цев , в со­ста­ве ко­то­рых име­ют­ся ро­до­вые и пле­мен­ные груп­пы, со­хра­нив­шие название «най­ма­ны».

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