НАЙДЁНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
НАЙДЁНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский драматург, театральный деятель.
Из богатой купеческой семьи. Окончил Музыкально-драматическое училище при Московском филармоническом обществе (1889). До 1893 года служил актёром в провинциальных театрах (сценический псевдоним Рогожин). Затем примкнул к толстовцам, принимал участие в работе земледельч. колонии близ Уфы. С 1900 года жил в Москве. В 1909 году больной туберкулёзом Найденов переехал в Ялту, где выступил одним из учредителей Российского общества по изучению Крыма, организовал драматическую труппу.
Известность Найденовапринесла его первая пьеса «Дети Ванюшина» (1901, 2-я редакция - 1907; экранизации 1915 года, 1974), в которой тема разложения купеческого уклада показана через конфликт отцов и детей. Найденов был знаком с М. Горьким, А.П. Чеховым, И.А. Буниным; участвовал в собраниях «Московской литературной среды» Н.Д. Телешова; публиковался в сборниках товарищества «Знание». Для пьес Найденова, отразивших влияние Чехова и европейской «новой драмы» рубежа XIX-XX веков, характерно сочетание психологической напряжённости и антимещанского пафоса с мелодраматизмом (безответная влюблённость, семейный скандал, самоубийство). В центре большинства произведений дореволюционного периода - судьба женщины в буржуазном обществе: пьесы «Авдотьина жизнь» (поставлена в 1904 году, опубликована в 1905 году), «Хорошенькая», «Стены» (обе поставлены в 1907 году), «Роман тёти Ани» (поставлена в 1912 году), «Работница» (поставлена в 1915 году). В пьесах «Блудный сын» (другое название «Кто он?») и «Богатый человек» (обе 1903) социальные противоречия показаны через внутреннюю конфликтность и раздвоенность героев. Октябрьскую революцию 1917 года Найденов воспринял как крушение обывательского мира. В пьесе-хронике «Москва. Сцены из московской жизни» (1928), первой советской пьесе о Революции 1905-1907 годов, - отказ от индивидуально-психологической линии в пользу массовых патетических сцен. Патетика ещё более усилена в последней пьесе Найденова «Неугасимый свет» (сочинена в 1922 году), где революция предстаёт религиозно-мистическим действом.