НАЙДЁНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

НАЙДЁНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский дра­ма­тург, те­ат­раль­ный дея­тель.

Из бо­га­той ку­печеской се­мьи. Окон­чил Му­зы­каль­но-дра­ма­тическое училище при Московском фи­лар­мо­ническом обществе (1889). До 1893 года слу­жил ак­тё­ром в про­винциальных те­ат­рах (сце­нический псевдоним Ро­го­жин). За­тем примк­нул к тол­стов­цам, при­ни­мал уча­стие в ра­бо­те зем­ле­дельч. ко­ло­нии близ Уфы. С 1900 года жил в Мо­ск­ве. В 1909 году боль­ной ту­бер­ку­лё­зом Найденов пе­ре­ехал в Ял­ту, где вы­сту­пил од­ним из уч­ре­ди­те­лей Российского общества по изу­че­нию Кры­ма, ор­га­ни­зо­вал дра­ма­тическую труп­пу.

Из­вест­ность Найденовапри­нес­ла его пер­вая пье­са «Де­ти Ва­ню­ши­на» (1901, 2-я редакция - 1907; эк­ра­ни­за­ции 1915 года, 1974), в ко­то­рой те­ма раз­ло­же­ния ку­печеского ук­ла­да по­ка­за­на че­рез кон­фликт от­цов и де­тей. Найденов был зна­ком с М. Горь­ким , А.П. Че­хо­вым, И.А. Бу­ни­ным; уча­ст­во­вал в со­б­ра­ни­ях «Мо­с­ков­ской литературной сре­ды» Н.Д. Те­ле­шо­ва; пуб­ли­ко­вал­ся в сборниках то­ва­ри­ще­ст­ва «Зна­ние» . Для пьес Найденова, от­ра­зив­ших влия­ние Че­хо­ва и ев­ропейской «но­вой дра­мы» ру­бе­жа XIX-XX веков, ха­рак­тер­но со­че­та­ние пси­хо­ло­гической на­пря­жён­но­сти и ан­ти­ме­щан­ско­го па­фо­са с ме­ло­дра­ма­тиз­мом (без­от­вет­ная влюб­лён­ность, се­мей­ный скан­дал, са­мо­убий­ст­во). В цен­тре боль­шин­ст­ва про­из­ве­де­ний до­ре­во­люционного пе­рио­да - судь­ба жен­щи­ны в бур­жу­аз­ном об­ще­ст­ве: пье­сы «Ав­доть­и­на жизнь» (поставлена в 1904 году, опубликована в 1905 году), «Хо­ро­шень­кая», «Сте­ны» (обе поставлены в 1907 году), «Ро­ман тёти Ани» (поставлена в 1912 году), «Ра­бот­ни­ца» (поставлена в 1915 году). В пье­сах «Блуд­ный сын» (другое название «Кто он?») и «Бо­га­тый че­ло­век» (обе 1903) со­ци­аль­ные про­ти­во­ре­чия по­ка­за­ны че­рез внутреннюю кон­фликт­ность и раз­дво­ен­ность ге­ро­ев. Октябрьскую ре­во­лю­цию 1917 года Найденов вос­при­нял как кру­ше­ние обы­ва­тель­ско­го ми­ра. В пье­се-хро­ни­ке «Мо­ск­ва. Сце­ны из мо­с­ков­ской жиз­ни» (1928), пер­вой советской пье­се о Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов, - от­каз от ин­ди­ви­ду­аль­но-пси­хо­ло­гической ли­нии в поль­зу мас­со­вых па­те­тических сцен. Па­те­ти­ка ещё бо­лее уси­ле­на в по­след­ней пье­се Найденова «Не­уга­си­мый свет» (сочинена в 1922 году), где ре­во­лю­ция пред­ста­ёт ре­ли­ги­оз­но-мис­тическим дей­ст­вом.