НАЙДЁНОВ Николай Александрович
Российский предприниматель, один из наиболее видных московских общественных деятелей, меценат, благотворитель, коммерции советник (1874).
Из семьи Найдёновых. Потомств. поч. гражданин (1872). В 1901 отказался от пожалованного ему с семьёй потомств. дворянства, пожелав сохранить принадлежность к купечеству. Окончил Петропавловское уч-ще при евангелическо-лютеранской ц. Святых апостолов Петра и Павла в Москве (1848). С 1849 помогал отцу в делах семейного текстильного предприятия. Один из учредителей и чл. правления (1863–1905) торгового дома «А. Найдёнова сыновья». Возглавил учреждённые по его инициативе Моск. торговый банк (с 1871) и хлопкоторговую компанию Моск. торгово-пром. т-во (с 1874). Один из учредителей (1902) и пред. правления Моск.- Кавк. нефтяного пром.-торгового т-ва.
Гильдейский староста в Моск. купеч. управе (1865–68), выборный от моск. купечества и гласный Моск. гор. думы (1866–1905), пред. Торговой депутации при Моск. гор. думе (1867–70), чл. моск. отделений Мануфактурного и Коммерч. советов (1868–72), чл. (1872–81), пред. (1881–1905) образованного на их основе моск. отделения Совета торговли и мануфактур. Чл. Моск. коммерч. суда (1868–71). Старшина (1870–77), пред. (1871–1905; и. д. до 1877) Моск. биржевого к-та. Чл. Учётного к-та Моск. конторы Гос. банка (1875–1905). Как депутат от моск. купечества и эксперт участвовал в разработке таможенного тарифа (1868), Устава о личном найме рабочих и прислуги (1871), закона о всеобщей воинской повинности (1871–72), Положения о найме рабочих (1875). Чл. Главного по фабричным и заводским делам присутствия Мин-ва финансов (с 1899). Выступал активным защитником отеч. пром-сти и торговли. Придерживался монархич. взглядов. В 1904 участвовал в эпизоде с размолвкой т. н. старого и молодого поколений предпринимателей на Моск. торгово-пром. съезде: закрыл съезд, когда А. И. Гучков, А. И. Коновалов, С. Т. Морозов и П. П. Рябушинский заявили о необходимости введения в России конституции.
В 1883 выступил перед Купеч. об-вом с предложением собрать и издать наиболее ценные архивные документы по истории моск. купечества: окладные и переписные книги, обществ. приговоры и пр. Составитель масштабного издания «Материалы для истории московского купечества» (т. 1–9, 1883–89), подготовил первую историю Моск. биржи («Московская биржа. 1839–1889», 1889). По инициативе Н. и на его средства изданы альбомы с фотографиями всех моск. церквей, имеющие огромную библиографич. и историч. ценность («Москва. Соборы, монастыри и церкви», вып. 1–4, 1882–86, переизданы в 2004). Издал также альбомы «Москва. Виды некоторых городских местностей, храмов, примечательных зданий и других сооружений» (1884, переиздан в 2006), «Москва. Снимки с видов местностей, храмов, зданий и других сооружений» (вып. 1–5, 1886), в которые вошли как фотографии, так и чертежи, рисунки, планы, карты, гравюры и акварели 17–19 вв. По инициативе и при участии Н. в 1883–1888 на средства представителей разл. купеч. фамилий издан большой комплекс дозорных, переписных и окладных книг, описей городов, ревизских сказок и др. архивных документов по истории старинных рус. городов 16–18 вв. (Белёва, Боровска, Великого Устюга, Вятки, Зарайска, Иркутска, Кунгура, Малоярославца, Нерчинска, Селенгинска, Торопца, Переславля-Залесского, Ростова, Тулы, Тобольска, Якутска).
Н. участвовал в устройстве Политехнической выставки 1872, состоял членом К-та для устройства Музея прикладных знаний (Политехнического) и заведования им. Пред. попечительных советов Александровского коммерч. уч-ща (1883–1905; инициатор создания уч-ща) и Моск. прядильно-ткацкого уч-ща (1900–1905), оказывал поддержку др. учебным заведениям. Ежегодно являлся на доклад к имп. Александру III с отчётом по моск. коммерч. учебным заведениям. Чл. Совета по учебным делам при Мин-ве финансов (1896–1905). Попечитель Странноприимного дома им. Ф. Н. Самойлова (1896–1905). Староста ц. Покрова Пресвятой Богородицы (Грузинской Божией Матери) в Москве. Н. – один из немногих купцов, награждённых за обществ. и благотворит. деятельность высшими степенями орденов Рос. империи (Св. Станислава 1-й степени, 1891; Св. Анны 1-й степени, 1896; Св. Владимира 2-й степени, 1900); первым среди предпринимателей награждён орденом Белого Орла (1901; «в воздаяние отлично усердной и ревностной службы» в должности пред. Моск. биржевого к-та).
Автор «Воспоминаний о виденном, слышанном и испытанном» (ч. 1–2, 1903–05, переизданы в 2007), которые являются ценным источником по истории купечества и обществ. жизни Москвы 1850–70-х гг.