НАЙДЕНОВ Асен

Болгарский ди­ри­жёр.

Учил­ся в Ве­не и Лейп­ци­ге , со­вер­шен­ст­во­вал­ся у Б. Па­ум­гарт­не­ра, К. Крау­са, Б. Валь­те­ра. С 1923 ди­ри­жёр, в 1944–62 и с 1964 гл. ди­ри­жёр, с 1980 поч. гл. ди­ри­жёр Со­фий­ской нац. опе­ры. В 1962–63 ра­бо­тал в Ле­нингр. Ма­лом те­ат­ре опе­ры и ба­ле­та, в 1963 – в моск. Боль­шом те­ат­ре (в 1969 га­ст­ро­ли­ро­вал на этой сце­не). Ди­ри­жи­ро­вал пре­мье­ра­ми про­из­ве­де­ний болг. нац. клас­си­ки – опе­ра­ми «Царь Ка­ло­ян» П. Вла­ди­ге­ро­ва (1936), «Де­вять брать­ев Яны» (1937) и «Мом­чил» (1948) Л. Пип­ко­ва, ба­ле­том «Не­сти­нар­ка» М. Го­ле­ми­но­ва (1942), мн. рус. и итал. опе­ра­ми; опе­рой «Бо­рис Го­ду­нов» М. П. Му­сорг­ско­го не­од­но­крат­но ди­ри­жи­ро­вал в круп­ней­ших те­ат­рах Ев­ро­пы.