НАЙДЕНОВ Асен
Болгарский дирижёр.
Учился в Вене и Лейпциге, совершенствовался у Б. Паумгартнера, К. Крауса, Б. Вальтера. С 1923 дирижёр, в 1944–62 и с 1964 гл. дирижёр, с 1980 поч. гл. дирижёр Софийской нац. оперы. В 1962–63 работал в Ленингр. Малом театре оперы и балета, в 1963 – в моск. Большом театре (в 1969 гастролировал на этой сцене). Дирижировал премьерами произведений болг. нац. классики – операми «Царь Калоян» П. Владигерова (1936), «Девять братьев Яны» (1937) и «Момчил» (1948) Л. Пипкова, балетом «Нестинарка» М. Големинова (1942), мн. рус. и итал. операми; оперой «Борис Годунов» М. П. Мусоргского неоднократно дирижировал в крупнейших театрах Европы.