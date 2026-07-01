НАЯНАРЫ

НАЯНАРЫ - груп­па из 63 свя­тых, по­чи­тае­мых на юге Ин­дии тра­ди­ци­ей ши­ва­ит­ско­го бхак­ти.

Жи­ли в Та­мил­на­де в VI-XII веках. По­чи­та­ние наянаров сло­жи­лось в хо­де про­ти­во­стоя­ния ин­ду­из­ма, буд­диз­ма и джай­низ­ма в Ин­дии. Ка­ж­дый из наянаров про­сла­вил­ся ли­бо под­ви­гом во имя Ши­вы, ли­бо осо­бым ре­лигиозным рве­ни­ем, ли­бо по­этическим да­ром для вос­пева­ния бо­га. Наянары ста­ли ге­роя­ми жи­тий­ных ска­за­ний на та­миль­ском языке, со­б­ран­ных и об­ра­бо­тан­ных Сек­ки­жа­ром в XII веке в сво­де «Пе­рия­пу­ра­нам» («Боль­шая пу­ра­на», или «Пу­ра­на о свя­тых ра­бах Ши­вы»), в ко­то­ром ис­то­рические фак­ты сме­шаны с ми­фо­ло­гическим ма­те­риа­лом.

Осо­бое ме­сто в груп­пе наянаров при­над­ле­жит 27 по­этам-бхак­там, чьи про­из­ве­де­ния бы­ли со­б­ра­ны и сис­те­ма­ти­зи­ро­ва­ны к XI веку в ком­плек­се «Ти­ру­му­рей» («Свя­щен­ный по­ря­док»), со­стоя­щем из 12 сборников. По­эзия пер­вых се­ми сбор­ни­ков под названием «Де­ва­рам» («Гир­лян­да бо­гу») при­над­ле­жит Ап­па­ру (VII век), Сам­бан­да­ру (VII век) и Сун­да­рару (VIII век), ко­то­рые, на­ря­ду с ав­то­ром 8-го сборника Ма­ник­ка­ва­са­га­ром (IX век), счи­та­ют­ся ве­ли­ки­ми ши­ва­ит­ски­ми на­став­ни­ка­ми. Са­мый ран­ний ав­тор ком­плек­са - по­этес­са Ка­рейк­кал Ам­меи­яр (VI век), запе­чат­лев­шая в гим­нах вос­тор­жен­ную лю­бовь к Ши­ве и опи­сав­шая своё об­ще­ние с ним.

В эмо­цио­наль­ных пес­но­пе­ни­ях наянаров бог пред­ста­вал и как не­по­сти­жи­мое кос­мическое на­ча­ло, и как ми­ло­сти­вый по­ве­ли­тель, и как близ­кий друг. Боль­шин­ст­во наянаров бы­ли при­вер­же­ны цен­но­стям ин­ду­из­ма , по­чи­та­ли Ве­ды, брах­ма­нов, от­ри­ца­ли уче­ния буд­ди­стов и джай­нов. Ре­лигиозная дея­тель­ность наянаров, их по­этическое твор­че­ст­во сыг­ра­ли боль­шую роль в кон­со­ли­да­ции ин­ду­из­ма на юге Ин­дии и его борь­бе с другими ре­ли­гия­ми. Фи­гу­ры наянаров ста­ли ча­стью ши­ва­ит­ско­го куль­та, а их гим­ны до сих пор ис­пол­ня­ют­ся в хра­мах Та­мил­на­да.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)