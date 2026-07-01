НАЯНАРЫ
НАЯНАРЫ - группа из 63 святых, почитаемых на юге Индии традицией шиваитского бхакти.
Жили в Тамилнаде в VI-XII веках. Почитание наянаров сложилось в ходе противостояния индуизма, буддизма и джайнизма в Индии. Каждый из наянаров прославился либо подвигом во имя Шивы, либо особым религиозным рвением, либо поэтическим даром для воспевания бога. Наянары стали героями житийных сказаний на тамильском языке, собранных и обработанных Секкижаром в XII веке в своде «Перияпуранам» («Большая пурана», или «Пурана о святых рабах Шивы»), в котором исторические факты смешаны с мифологическим материалом.
Особое место в группе наянаров принадлежит 27 поэтам-бхактам, чьи произведения были собраны и систематизированы к XI веку в комплексе «Тирумурей» («Священный порядок»), состоящем из 12 сборников. Поэзия первых семи сборников под названием «Деварам» («Гирлянда богу») принадлежит Аппару (VII век), Самбандару (VII век) и Сундарару (VIII век), которые, наряду с автором 8-го сборника Маниккавасагаром (IX век), считаются великими шиваитскими наставниками. Самый ранний автор комплекса - поэтесса Карейккал Аммеияр (VI век), запечатлевшая в гимнах восторженную любовь к Шиве и описавшая своё общение с ним.
В эмоциональных песнопениях наянаров бог представал и как непостижимое космическое начало, и как милостивый повелитель, и как близкий друг. Большинство наянаров были привержены ценностям индуизма, почитали Веды, брахманов, отрицали учения буддистов и джайнов. Религиозная деятельность наянаров, их поэтическое творчество сыграли большую роль в консолидации индуизма на юге Индии и его борьбе с другими религиями. Фигуры наянаров стали частью шиваитского культа, а их гимны до сих пор исполняются в храмах Тамилнада.