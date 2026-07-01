НАЯДЫ (др.-греч. Νηϊάδες, Ναϊάδες, Ναϊδες, лат. Naiades, Naides )

В древнегреческой мифологии нимфы источников и водоемов.

Наяды упоминаются у Гомера (Od., XIII, 104). Наиболее распространенная версия называет их потомством Океана и Тефиды; их было великое множество; они, чаще всего, выступали объектом местных культов (Hesiod. Theog., 367-370). Среди наяд различались: кринеи (от др.-греч. κρήνη «ключ», «родник»), пегеи (от др.-греч. πηγή «источник») – нимфы источников и родников, лимнады (от др.-греч. λίμνη «озеро», «болото») – нимфы озер, прудов и болот, потамиды (от др.-греч. ποταμός «река»), которые назывались также по именам рек – речные нимфы и т.д.

Наяды, относились к древнейшим божествам, олицетворявшим природу, связанным с культами плодородия, они упоминаются вместе с сатирами, куретами, корибантами и др. В их образе отчасти нашел отражение древнейший комплекс представлений, связывающий очистительные, целительные и пророческие функции: воды источников, в которых обитали наяды, обладали этими свойствами (например, Paus., VI, 22, 7); часто около источников существовали оракулы.

Иллюстрация :

Наяда. Картина Дж. У. Уотерхауза. 1893. Частная коллекция.

Автор статьи: О.В. Кулишова