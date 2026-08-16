НАЙ Джозеф Сэмюэл младший

Американский государственный дея­тель, по­ли­то­лог.

Из се­мьи биз­нес­ме­на. В 1958 окон­чил Прин­стон­ский ун-т, в 1960 – Окс­форд­ский ун-т, в 1964 за­щи­тил док­тор­скую дис. в Гар­вар­де, с 1969 проф. Пре­по­да­ва­тель­скую дея­тель­ность со­вме­щал с гос. служ­бой. В 1977–79 по­мощ­ник зам. гос. сек­ре­та­ря США по во­про­сам безо­пас­но­сти, нау­ки и тех­но­ло­гии, в 1985–90 ди­рек­тор цен­тра по нау­ке и ме­ж­ду­нар. де­лам пра­ви­тельств. шко­лы им. Дж. Ф. Кен­не­ди (Гар­вард­ский ун-т), в 1995–2004 де­кан шко­лы. В 1993–94 пред. Нац. раз­ве­ды­ва­тель­но­го со­ве­та, в 1994–95 по­мощ­ник мин. обо­ро­ны по во­про­сам ме­ж­ду­нар. безо­пас­но­сти. Чл. и пред. ре­дак­ци­он­ных кол­ле­гий круп­ней­ших жур­на­лов, ос­ве­щаю­щих про­бле­мы ме­ж­ду­нар. от­но­ше­ний: «International Security» (с 1979, в 1985–90 пред.), «International Organi­zation» (1968–86, в 1972–74 пред.), «Fo­reign Policy» (1970–76, с 1979).

В 1970-х гг. Н. на­ря­ду с Р. Ки­хей­ном стал од­ним из ос­но­ва­те­лей но­во­го на­прав­ле­ния в тео­рии ме­ж­ду­нар. от­но­ше­ний – не­оли­бе­ра­лиз­ма (так­же име­ну­ет­ся «ли­бе­раль­ным ин­сти­ту­цио­на­лиз­мом» или «транс­на­цио­на­лиз­мом»), в ос­но­ву ко­то­ро­го бы­ла по­ло­же­на кон­цеп­ция «ком­плекс­ной взаи­мо­за­ви­си­мо­сти», вы­дви­ну­тая в кн. «Power and interdependen­ce: world politics in transition» (1977). Н. и Ки­хейн под­чёр­ки­ва­ли, что совр. ме­ж­ду­нар. от­но­ше­ния ха­рак­те­ри­зу­ют­ся ря­дом осо­бен­но­стей, ко­то­рые слож­но ана­ли­зи­ро­вать, ис­поль­зуя клас­сич. идеи по­ли­тич. реа­лиз­ма [см. в ст. Мор­ген­тау (1904–80)]: умень­ше­ни­ем ро­ли во­ен. си­лы; раз­мы­ва­ни­ем при­ори­те­тов ме­ж­ду­нар. про­блем, в ре­зуль­та­те че­го во­ен.- по­ли­тич. во­про­сы не все­гда ока­зы­ва­ют­ся са­мы­ми глав­ны­ми; раз­ви­ти­ем мно­го­числ. ка­на­лов свя­зи, ком­плек­сов эко­но­мич. и эко­ло­гич. взаи­мо­за­ви­си­мо­сти, ох­ва­ты­ваю­щих не толь­ко го­су­дар­ст­ва (на чём де­ла­ют ак­цент «реа­ли­сты»), но и транс­на­цио­наль­ные кор­по­ра­ции, не­пра­ви­тельств. ор­га­ни­за­ции, отд. ин­ди­ви­дов. В ре­зуль­та­те этих про­цес­сов про­ис­хо­дит транс­фор­ма­ция ме­ж­ду­нар. сре­ды и внеш­не­по­ли­тич. стра­те­гий го­су­дарств, дол­го­сроч­ные ин­те­ре­сы ко­то­рых мо­гут быть реа­ли­зо­ва­ны че­рез со­труд­ни­че­ст­во в рам­ках разл. ме­ж­ду­нар. ин­сти­ту­тов. Н. и Ки­хейн не от­вер­га­ли пол­но­стью идеи «реа­ли­стов» о ро­ли фак­то­ра мо­щи в ме­ж­ду­нар. от­но­ше­ни­ях или по­ня­тие ин­те­ре­са, но под­чёр­ки­ва­ли, что раз­ви­тие ме­ж­ду­нар. ин­сти­ту­тов с их ме­ха­низ­ма­ми, нор­ма­ми и пра­ви­ла­ми по­ве­де­ния мо­жет транс­фор­ми­ро­вать ха­рак­тер гос. по­ли­ти­ки. В кн. «After the Cold War: international institutions and state stra­te­gies in Europe, 1989–1991» (1993) Н. и Ки­хейн при­ме­ни­ли раз­ра­бо­тан­ную ими тео­рию для ана­ли­за ме­ж­ду­нар. реа­лий в Ев­ро­пе . Осо­бое вни­ма­ние по­сле окон­ча­ния «хо­лод­ной вой­ны» Н. уде­лял ана­ли­зу мес­та США в сис­те­ме ме­ж­ду­нар. от­но­ше­ний. В кн. «Bound to lead: the chan­ging nature of American power» (1990) он под­чёр­ки­вал, что США, не ис­пы­ты­ваю­щие не­по­средств. уг­роз сво­ей безо­пас­но­сти, ста­ли един­ст­вен­ной сверх­дер­жа­вой ми­ра. Наи­бо­лее под­хо­дя­щим ин­ст­ру­мен­том реа­ли­за­ции их внеш­не­по­ли­тич. це­лей он счи­тал «мяг­кую си­лу» («soft power»), по­ни­мае­мую как спо­соб­ность го­су­дар­ст­ва до­би­вать­ся сво­их це­лей не пу­тём при­ну­ж­де­ния, а за счёт со­труд­ни­че­ст­ва с др. го­су­дар­ст­ва­ми. Эта спо­соб­ность за­ви­сит от куль­ту­ры го­су­дар­ст­ва, ис­по­ве­дуе­мых им по­ли­тич. прин­ци­пов, при­зна­ния дру­ги­ми го­су­дар­ст­ва­ми ле­ги­тим­но­сти его це­лей. В от­но­ше­нии США осо­бую роль Н. от­во­дил обес­пе­че­нию ди­пло­ма­тич. под­держ­ки их внеш­не­по­ли­тич. дей­ст­вий, под­дер­жа­нию сою­зов с ев­роп. стра­на­ми (в кн. «The para­dox of American power: why the world’s only superpower can’t go it alone», 2002). На ос­но­ве этих по­ло­же­ний Н. вы­сту­пил с кри­ти­кой внеш­не­по­ли­тич. кур­са Дж. У. Бу­ша по­сле 11.9.2001.