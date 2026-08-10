НАВВАБ Мир Мохсун Гаджи Мирахмед оглу

Азербайджанский учё­ный, тео­ре­тик му­зы­ки, по­эт, жи­во­пи­сец, кал­ли­граф, об­щественный дея­тель.

Окон­чил мед­ре­се, был ши­ро­ко об­ра­зо­ван­ным че­ло­ве­ком, вла­дел араб., перс., тур., рус. язы­ка­ми. Соз­дал в Шу­ше лит. об-во «Медж­лис-и фе­ра­му­шан» (букв. – со­б­ра­ние за­бы­тых; 1872), вме­сте с пев­цом- ха­нен­де Гад­жи Гу­си – Об-во му­зы­кан­тов (1880-е гг.), в ко­то­рые вхо­ди­ли мн. вид­ные по­эты, пев­цы и ин­ст­ру­мен­та­ли­сты (в т. ч. Ме­ша­ди Джа­миль Ами­ров, Се­ид Шу­шин­ский); от­крыл биб­лио­те­ки и чи­таль­ни, шко­лу, ти­по­гра­фию и пе­ре­плёт­ную мас­тер­скую. Его трак­тат «Ву­зух уль- ар­гам» («Разъ­яс­не­ние цифр в [му­зы­каль­ной нау­ке]», 1884, изд. в 1913) – пер­вая в Азер­бай­джа­не на­пе­ча­тан­ная кни­га о му­зы­ке, в ней со­дер­жат­ся цен­ные све­де­ния по муз. эс­те­ти­ке и прак­ти­ке в Азер­бай­джа­не кон. 19 – нач. 20 вв. В кн. «Кяшф ул-ха­ги­ге-и мас­на­ви» («Ука­за­тель ис­тин­ных мас­на­ви», на перс. яз.), на­ря­ду со сти­ха­ми Н., осо­бый ин­те­рес пред­став­ля­ет раз­дел, где в сти­хотв. фор­ме пе­ре­чис­лены на­зва­ния ком­по­зи­ци­он­ных струк­тур азерб. проф. му­зы­ки то­го вре­ме­ни (12 му­га­мов, 24 шо­бе, 48 гю­ше и 15 ава­зов). В со­став­лен­ной им ан­то­ло­гии «Тез­ки­ре-йи Нав­ваб» (1913) со­б­ра­ны сти­хи мн. ка­ра­бах­ских по­этов. Соз­дал учеб­ник ас­тро­но­мии «Ки­фа­ят уль-ат­фал» (1899), кни­гу на­зи­да­ний для мо­ло­дё­жи «На­си­хат­на­мэ» и мн. др. Им вы­пол­не­ны: ор­на­мен­таль­ные ком­по­зи­ции для на­стен­ных рос­пи­сей (ми­на­ре­ты Боль­шой ме­че­ти в Шу­ше, сте­ны до­ма Н. и шко­лы, где он пре­по­да­вал), ри­сун­ки с изо­бра­же­ни­ем цве­тов и птиц (тем­пе­ра), порт­рет Ти­му­ра (ак­ва­рель, 1902, Азерб. му­зей ис­кусств, Ба­ку); ба­таль­ные сце­ны к собств. ру­ко­пис­ной кн. «Бахр уль-хюзн» («Мо­ре го­ре­стей», 1864, – об ис­то­рии ре­лиг. войн; ру­ко­пис­ный фонд Азерб. АН).