НАВВАБ Мир Мохсун Гаджи Мирахмед оглу
Азербайджанский учёный, теоретик музыки, поэт, живописец, каллиграф, общественный деятель.
Окончил медресе, был широко образованным человеком, владел араб., перс., тур., рус. языками. Создал в Шуше лит. об-во «Меджлис-и ферамушан» (букв. – собрание забытых; 1872), вместе с певцом- ханенде Гаджи Гуси – Об-во музыкантов (1880-е гг.), в которые входили мн. видные поэты, певцы и инструменталисты (в т. ч. Мешади Джамиль Амиров, Сеид Шушинский); открыл библиотеки и читальни, школу, типографию и переплётную мастерскую. Его трактат «Вузух уль- аргам» («Разъяснение цифр в [музыкальной науке]», 1884, изд. в 1913) – первая в Азербайджане напечатанная книга о музыке, в ней содержатся ценные сведения по муз. эстетике и практике в Азербайджане кон. 19 – нач. 20 вв. В кн. «Кяшф ул-хагиге-и маснави» («Указатель истинных маснави», на перс. яз.), наряду со стихами Н., особый интерес представляет раздел, где в стихотв. форме перечислены названия композиционных структур азерб. проф. музыки того времени (12 мугамов, 24 шобе, 48 гюше и 15 авазов). В составленной им антологии «Тезкире-йи Навваб» (1913) собраны стихи мн. карабахских поэтов. Создал учебник астрономии «Кифаят уль-атфал» (1899), книгу назиданий для молодёжи «Насихатнамэ» и мн. др. Им выполнены: орнаментальные композиции для настенных росписей (минареты Большой мечети в Шуше, стены дома Н. и школы, где он преподавал), рисунки с изображением цветов и птиц (темпера), портрет Тимура (акварель, 1902, Азерб. музей искусств, Баку); батальные сцены к собств. рукописной кн. «Бахр уль-хюзн» («Море горестей», 1864, – об истории религ. войн; рукописный фонд Азерб. АН).