НАВУХОДОНОСОР II

Царь Ва­ви­ло­нии (605–562 до н. э.), сын На­бо­па­ла­са­ра.

В на­ча­ле сво­его прав­ле­ния Н. II был за­нят сбо­ром да­ни с по­ко­рён­но­го на­се­ле­ния Си­рии и за­хва­том г. Ас­ка­лон на юге Па­ле­сти­ны. В 601 он по­вёл вой­ско к гра­ни­це с Егип­том, где про­изош­ла кро­во­про­лит­ная, но без­ре­зуль­тат­ная бит­ва. В нач. 598 Н. II со­вер­шил по­ход в Сев. Ара­вию для ус­та­нов­ле­ния кон­тро­ля над ка­ра­ван­ны­ми пу­тя­ми. Тем вре­ме­нем под­вла­ст­ный ему царь Иу­деи Ио­а­ким от­ло­жил­ся от Ва­ви­ло­нии. Н. II оса­дил Ие­ру­са­лим и 16.3.597 за­хва­тил его. Бо­лее 3000 иу­де­ев бы­ло уве­де­но в плен в Ва­ви­ло­нию, а ца­рём над ос­таль­ным на­се­ле­ни­ем на­зна­чен Се­де­кия. В кон. 595 – нач. 594 в Ва­ви­ло­нии про­изо­шёл мя­теж, ру­ко­во­ди­телей ко­то­ро­го за­тем каз­ни­ли. Со­хра­нил­ся про­то­кол су­деб­но­го за­се­да­ния, в ко­то­ром есть за­пись о том, что один из мя­теж­ни­ков был об­ви­нён в гос. из­ме­не и каз­нён. Про­тив Ва­ви­ло­нии вы­сту­пил егип. фа­ра­он Ап­рий , за­хва­тив­ший го­ро­да Га­зу, Тир и Си­дон и уго­во­рив­ший Се­де­кию вос­стать про­тив Н. II. По­след­ний из­гнал из Фи­ни­кии егип. вой­ско и в 587 (по др. хро­но­ло­гии, в 586) по­сле дол­гой оса­ды за­хва­тил Ие­ру­са­лим. Иу­дей­ское цар­ст­во бы­ло ли­к­ви­ди­ро­ва­но и пре­вра­ще­но в ря­до­вую про­вин­цию, из ко­то­рой уве­де­но в плен бо­лее 10 тыс. жит. во гла­ве с их ца­рём. По­сле это­го Н. II оса­дил Тир, но смог по­ко­рить его лишь в 574.

Вре­мя прав­ле­ния Н. II – пе­ри­од эко­но­мич. и куль­тур­но­го воз­ро­ж­де­ния Ме­со­по­та­мии. В стра­не бы­ло со­ору­же­но мно­же­ст­во оро­сит. ка­на­лов, ве­лось до­рож­ное строи­тель­ст­во. В Ва­ви­ло­не воз­ве­дён се­ми­этаж­ный зик­ку­рат (« Ва­ви­лон­ская баш­ня »), а во­круг го­ро­да воз­двиг­ну­ты мощ­ные фор­ти­фи­кац. со­ору­же­ния. Н. II – наи­бо­лее час­то упо­ми­нае­мый в Биб­лии ва­ви­лон­ский царь.