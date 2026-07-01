НАВУХОДОНОСОР II
Царь Вавилонии (605–562 до н. э.), сын Набопаласара.
В начале своего правления Н. II был занят сбором дани с покорённого населения Сирии и захватом г. Аскалон на юге Палестины. В 601 он повёл войско к границе с Египтом, где произошла кровопролитная, но безрезультатная битва. В нач. 598 Н. II совершил поход в Сев. Аравию для установления контроля над караванными путями. Тем временем подвластный ему царь Иудеи Иоаким отложился от Вавилонии. Н. II осадил Иерусалим и 16.3.597 захватил его. Более 3000 иудеев было уведено в плен в Вавилонию, а царём над остальным населением назначен Седекия. В кон. 595 – нач. 594 в Вавилонии произошёл мятеж, руководителей которого затем казнили. Сохранился протокол судебного заседания, в котором есть запись о том, что один из мятежников был обвинён в гос. измене и казнён. Против Вавилонии выступил егип. фараон Априй, захвативший города Газу, Тир и Сидон и уговоривший Седекию восстать против Н. II. Последний изгнал из Финикии егип. войско и в 587 (по др. хронологии, в 586) после долгой осады захватил Иерусалим. Иудейское царство было ликвидировано и превращено в рядовую провинцию, из которой уведено в плен более 10 тыс. жит. во главе с их царём. После этого Н. II осадил Тир, но смог покорить его лишь в 574.
Время правления Н. II – период экономич. и культурного возрождения Месопотамии. В стране было сооружено множество оросит. каналов, велось дорожное строительство. В Вавилоне возведён семиэтажный зиккурат («Вавилонская башня»), а вокруг города воздвигнуты мощные фортификац. сооружения. Н. II – наиболее часто упоминаемый в Библии вавилонский царь.