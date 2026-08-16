Навуходоно́сор I

Навуходоно́сор I ( аккадск . Набу-кудур-уцур) — четвертый царь Вавилонии (ок. 1126–1105 до н. э.) из Второй династии Исина . Значительно укрепил государство и привел его к расцвету после кризиса, вызванного разгромом Вавилонии Эламом в середине XII в. до н. э. Н. I завершил длительные вой­ны с Эламом, нанеся около 1110 эламскому царю Хутеллутуш-­Иншушинаку полное поражение на р. Улай (Керхе) близ Суз , после чего Элам больше не угрожал Вавилонии, а Н. I возвратил в Вавилонию захваченную ранее эламитами статую ее бога Мардука, вернул ее столицу из Исина в Вавилон (ранее утративший столичный статус из-за разгрома Вавилонии Эламом) и принял новый титул «царь Вавилонии, царь Шумера и Аккада , царь четырех стран света», унаследованный его преемниками. Вследствие этой победы Н. I заявлял себя и рассматривался в исторической традиции Вавилонии как великий герой наряду с Саргоном Аккадским (которому уподоблял себя по выражениям собственной титулатуры). Совершил несколько набегов на Ассирию . Отстраивал храмы и усилил роль культа Мардука как верховного божества всего царства.

Лит. : Beaulieu P.-A. A History of Babylon, 2200 BC — AD 75. Hoboken (NJ), 2018. А. А. Немировский .