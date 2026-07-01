НАВОЛОКИ
Город в России, в северной части Ивановской области, в Кинешемском районе.
Нас. 10,2 тыс. чел. (2010, перепись). Расположен на правом берегу р. Волга (пристань), в 16 км от ж.-д. ст. Кинешма.
Впервые упоминается в 1775 как сельцо Наволок, принадлежавшее И. М. Колошину и И. Ф. Хрущову; с того же года село (с 19 в. Наволоки). В 1880 кинешемский купец 1-й гильдии П. Г. Миндовский и юрьевецкий купец 1-й гильдии И. А. Бакакин учредили «Т-во Волжской мануфактуры бумажных и льняных изделий П. Миндовского и И. Бакакина», начав строительство в Н. крупной ткацкой фабрики (полностью введена в строй в 1894; в 1911 пущен прядильный корпус; ныне комбинат «Навтекс»). При фабрике сложился посёлок, слившийся с с. Наволоки. С 1925 рабочий посёлок. Районный центр Ивановской промышленной (с 1936 – Ивановской) обл. (1935–58). С 1938 город.
На высоком берегу Волги расположена барочная 5-главая Успенская ц. (1785, трапезная расширена во 2-й пол. 19 в.). Сохранился один из наиболее выразит. комплексов дореволюц. пром. архитектуры – ансамбль быв. ткацкой фабрики с постройками в формах романтизированной эклектики и модерна: ткацкий корпус с 5-этажной башней, украшенной неоготич. деталями, и с котельной (1880–81), белильно-отделочный корпус (юж. объём – 1880–81, сев. объём – нач. 1890-х гг.), 3 вспомогат. корпуса, пожарное депо, контора, склад ткацкого корпуса, столярная мастерская (все 1890-е гг.), большой прядильный корпус с турбинным отделением и складами пряжи (все 1907–10). К фабрике примыкает быв. фабричный посёлок со зданием земского уч-ща (1882) и 4-этажной кирпичной казармой с аттиками в стиле модерн (1910-е гг.). Также жилые дома кон. 19 – сер. 20 вв. (в т. ч. кварталы домов 1920-х гг.), здание клуба «Заветы Ильича» (1928). Памятник Герою Сов. Союза Н. А. Вилкову (1959). Музей истории города.
Градообразующее предприятие – хлопчатобумажный комбинат «Навтекс» (в составе «Ассоциации независимых текстильных предприятий ТДЛ»; осн. продукция – пряжа, суровые и готовые ткани, мед. марля). Швейная фабрика и др.
Близ Н. – санаторий им. Станко (открыт в 1933) с быв. домом фабриканта И. А. Коновалова в стиле неоклассицизма (1914).