НАВОЛОКИ

Го­род в Рос­сии , в северной час­ти Ива­нов­ской области, в Ки­не­шем­ском районе.

Нас. 10,2 тыс. чел. (2010, пе­ре­пись). Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу р. Вол­га (при­стань), в 16 км от ж.-д. ст. Ки­неш­ма.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1775 как сель­цо На­во­лок, при­над­ле­жав­шее И. М. Ко­ло­ши­ну и И. Ф. Хру­що­ву; с то­го же года се­ло (с 19 в. На­во­ло­ки). В 1880 ки­не­шем­ский ку­пец 1-й гиль­дии П. Г. Мин­дов­ский и юрье­вец­кий ку­пец 1-й гиль­дии И. А. Ба­ка­кин уч­ре­ди­ли «Т-во Волж­ской ма­ну­фак­ту­ры бу­маж­ных и льня­ных из­де­лий П. Мин­дов­ско­го и И. Ба­ка­ки­на», на­чав строи­тель­ст­во в Н. круп­ной ткац­кой фаб­ри­ки (пол­но­стью вве­де­на в строй в 1894; в 1911 пу­щен пря­диль­ный кор­пус; ны­не ком­би­нат «На­втекс»). При фаб­ри­ке сло­жил­ся по­сё­лок, слив­ший­ся с с. На­во­ло­ки. С 1925 ра­бо­чий по­сё­лок. Рай­он­ный центр Ива­нов­ской про­мыш­лен­ной (с 1936 – Ива­нов­ской) обл. (1935–58). С 1938 го­род.

На вы­со­ком бе­ре­гу Вол­ги рас­по­ло­же­на ба­роч­ная 5-гла­вая Ус­пен­ская ц. (1785, тра­пез­ная рас­ши­ре­на во 2-й пол. 19 в.). Со­хра­нил­ся один из наи­бо­лее вы­ра­зит. ком­плек­сов до­ре­во­люц. пром. ар­хи­тек­ту­ры – ан­самбль быв. ткац­кой фаб­ри­ки с по­строй­ка­ми в фор­мах ро­ман­ти­зи­ро­ван­ной эк­лек­ти­ки и мо­дер­на: ткац­кий кор­пус с 5-этаж­ной баш­ней, ук­ра­шен­ной нео­го­тич. де­та­ля­ми, и с ко­тель­ной (1880–81), бе­лиль­но-от­де­лоч­ный кор­пус (юж. объ­ём – 1880–81, сев. объ­ём – нач. 1890-х гг.), 3 вспо­мо­гат. кор­пу­са, по­жар­ное де­по, кон­то­ра, склад ткац­ко­го кор­пу­са, сто­ляр­ная мас­тер­ская (все 1890-е гг.), боль­шой пря­диль­ный кор­пус с тур­бин­ным от­де­ле­ни­ем и скла­да­ми пря­жи (все 1907–10). К фаб­ри­ке при­мы­ка­ет быв. фаб­рич­ный по­сё­лок со зда­ни­ем зем­ско­го уч-ща (1882) и 4-этаж­ной кир­пич­ной ка­зар­мой с ат­ти­ка­ми в сти­ле мо­дерн (1910-е гг.). Так­же жи­лые до­ма кон. 19 – сер. 20 вв. (в т. ч. квар­та­лы до­мов 1920-х гг.), зда­ние клу­ба «За­ве­ты Иль­и­ча» (1928). Па­мят­ник Ге­рою Сов. Сою­за Н. А. Вил­ко­ву (1959). Му­зей ис­то­рии го­ро­да.

Гра­до­об­ра­зую­щее пред­при­ятие – хлоп­ча­то­бу­маж­ный ком­би­нат «На­втекс» (в со­ста­ве «Ас­со­циа­ции не­за­ви­си­мых тек­стиль­ных пред­при­ятий ТДЛ»; осн. про­дук­ция – пря­жа, су­ро­вые и го­то­вые тка­ни, мед. мар­ля). Швей­ная фаб­ри­ка и др.

Близ Н. – са­на­то­рий им. Стан­ко (от­крыт в 1933) с быв. до­мом фаб­ри­кан­та И. А. Ко­но­ва­ло­ва в сти­ле не­оклас­си­циз­ма (1914).

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